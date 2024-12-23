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سعر Burrow (BRRR) المباشر لليوم هو USD 0.00613241 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.72M . يتم تحديث سعر BRRR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Burrow الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.37K - تغيير سعر Burrow خلال اليوم هو +1.06% - لديه عرض متداول بقيمة USD 606.22M

أداء سعر Burrow (BRRR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Burrow مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Burrow مقابل USD هو $ +0.0007879337 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Burrow مقابل USD هو $ -0.0003212101 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Burrow مقابل USD هو $ -0.001744696167646824 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.06% 30 يوم $ +0.0007879337 +12.85% 60 يوم $ -0.0003212101 -5.23% 90 يوم $ -0.001744696167646824 -22.14%

تحليل سعر Burrow (BRRR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Burrow: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00589944$ 0.00589944 $ 0.00589944 24 ساعة مرتفع $ 0.00624019$ 0.00624019 $ 0.00624019 عالية طوال الوقت $ 0.02004956$ 0.02004956 $ 0.02004956 تغير السعر (1 ساعة) -1.25% تغير السعر (1يوم) +1.06% تغير السعر (7 أيام) -22.55%

معلومات سوق Burrow (BRRR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: