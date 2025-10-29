معلومات سعر BORNE (BORNE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.01327623 24 ساعة مرتفع $ 0.01370558 عالية طوال الوقت $ 0.04767635 أدنى سعر $ 0.00765551 تغير السعر (1 ساعة) -0.23% تغير السعر (1يوم) +0.65% تغير السعر (7 أيام) +64.90%

سعر BORNE (BORNE) في الوقت الحقيقي هو $0.01355987. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BORNE بين أدنى سعر $ 0.01327623 وأعلى سعر $ 0.01370558، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBORNE على الإطلاق هو $ 0.04767635، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00765551.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BORNE -0.23% على مدار الساعة الماضية، +0.65% على مدار 24 ساعة، و +64.90% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق BORNE (BORNE)

القيمة السوقية $ 354.02K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.34M إمداد دورة التداول 26.11M إجمالي العرض 172,315,415.167499

القيمة السوقية الحالية لـ BORNE هي $ 354.02K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BORNE يبلغ 26.11M، مع إجمالي عرض 172315415.167499. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.34M.