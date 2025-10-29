سعر BORNE المباشر اليوم هو 0.01355987 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي BORNE إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر BORNE بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر BORNE المباشر اليوم هو 0.01355987 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي BORNE إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر BORNE بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن BORNE

معلومات سعر BORNE

الوثيقة البيضاء لـ BORNE

الموقع الرسمي لـ BORNE

اقتصاد توكن BORNE

توقعات سعر BORNE

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار BORNE

سعر BORNE (BORNE)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 BORNE إلى USD:

$0.01355992
$0.01355992$0.01355992
+0.60%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار BORNE (BORNE) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:44:46 (UTC+8)

معلومات سعر BORNE (BORNE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.01327623
$ 0.01327623$ 0.01327623
24 ساعة منخفض
$ 0.01370558
$ 0.01370558$ 0.01370558
24 ساعة مرتفع

$ 0.01327623
$ 0.01327623$ 0.01327623

$ 0.01370558
$ 0.01370558$ 0.01370558

$ 0.04767635
$ 0.04767635$ 0.04767635

$ 0.00765551
$ 0.00765551$ 0.00765551

-0.23%

+0.65%

+64.90%

+64.90%

سعر BORNE (BORNE) في الوقت الحقيقي هو $0.01355987. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BORNE بين أدنى سعر $ 0.01327623 وأعلى سعر $ 0.01370558، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBORNE على الإطلاق هو $ 0.04767635، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00765551.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BORNE -0.23% على مدار الساعة الماضية، +0.65% على مدار 24 ساعة، و +64.90% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق BORNE (BORNE)

$ 354.02K
$ 354.02K$ 354.02K

--
----

$ 2.34M
$ 2.34M$ 2.34M

26.11M
26.11M 26.11M

172,315,415.167499
172,315,415.167499 172,315,415.167499

القيمة السوقية الحالية لـ BORNE هي $ 354.02K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BORNE يبلغ 26.11M، مع إجمالي عرض 172315415.167499. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.34M.

سجل سعر BORNE (BORNE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BORNE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BORNE مقابل USD هو $ -0.0058947914 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BORNE مقابل USD هو $ -0.0085601682 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BORNE مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0+0.65%
30 يوم$ -0.0058947914-43.47%
60 يوم$ -0.0085601682-63.12%
90 يوم$ 0--

ما هو BORNE ( BORNE )

Spellborne is a retro inspired monster collector RPG, a beautiful mixture of nostalgic gameplay elements and modern technology. Monsters can be battled, and collected through gameplay, then fed items and crops that come from farming and crafting.

Spellborne takes the best of Pokemon, Tamagotchi and Stardew Valley, creating an ecosystem where markets for monsters, in-game resources and cosmetics are open and controlled by players, making it distinct from existing titles. Humans have a nature of collecting things and building a relationship with them, Spellborne deeply explores this philosophy with its trust systems and decision based quest design.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

توقعات سعر BORNE (USD)

كم ستكون قيمة BORNE (BORNE) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك BORNE (BORNE) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة BORNE.

تحقق الآن من توقعات سعر BORNE!

عملة BORNE إلى العملات المحلية

توكنوميكس BORNE (BORNE)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس BORNE (BORNE) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس BORNE والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول BORNE (BORNE)

كم يساوي BORNE (BORNE) اليوم؟
سعر BORNE المباشر في USD هو USD 0.01355987، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر BORNE إلى USD الحالي؟
سعر BORNE إلى USD الحالي هو $ 0.01355987. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ BORNE ؟
القيمة السوقية لعملة BORNE هي $ 354.02K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن BORNE؟
العرض المتداول لتوكن BORNE هو 26.11M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ BORNE؟
حقق BORNE سعرًا قياسيًا قدره 0.04767635 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ BORNE؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00765551 BORNE.
ما هو حجم تداول BORNE؟
حجم تداول BORNE المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع BORNE هذا العام؟
قد يرتفع BORNE هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر BORNE لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:44:46 (UTC+8)

تحديثات BORNE (BORNE) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$112,946.57
$112,946.57$112,946.57

-1.47%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,002.53
$4,002.53$4,002.53

-2.30%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.03971
$0.03971$0.03971

-14.49%

شعار Solana

Solana

SOL

$194.27
$194.27$194.27

-2.32%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.2650
$3.2650$3.2650

-15.35%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,002.53
$4,002.53$4,002.53

-2.30%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$112,946.57
$112,946.57$112,946.57

-1.47%

شعار Solana

Solana

SOL

$194.27
$194.27$194.27

-2.32%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6518
$2.6518$2.6518

+0.59%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19354
$0.19354$0.19354

-3.11%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار Data Ownership

Data Ownership

DOP2

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار BitcoinOS

BitcoinOS

BOS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.06300
$0.06300$0.06300

+3,050.00%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00003500
$0.00003500$0.00003500

+438.46%

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000255
$0.0000000255$0.0000000255

+196.51%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.180
$2.180$2.180

+190.66%

شعار QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.000000000000000000000029
$0.000000000000000000000029$0.000000000000000000000029

+163.63%