معلومات سعر Boorio (ORIO) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00039163$ 0.00039163 $ 0.00039163 أدنى سعر $ 0.00018121$ 0.00018121 $ 0.00018121 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +3.62% تغير السعر (7 أيام) +3.62%

سعر Boorio (ORIO) في الوقت الحقيقي هو $0.0002265. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ORIO بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـORIO على الإطلاق هو $ 0.00039163، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00018121.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ORIO -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و +3.62% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Boorio (ORIO)

القيمة السوقية $ 679.49K$ 679.49K $ 679.49K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 679.49K$ 679.49K $ 679.49K إمداد دورة التداول 3.00B 3.00B 3.00B إجمالي العرض 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Boorio هي $ 679.49K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ORIO يبلغ 3.00B، مع إجمالي عرض 3000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 679.49K.