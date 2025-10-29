سعر Boorio المباشر اليوم هو 0.0002265 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي ORIO إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر ORIO بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Boorio المباشر اليوم هو 0.0002265 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي ORIO إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر ORIO بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن ORIO

معلومات سعر ORIO

الموقع الرسمي لـ ORIO

اقتصاد توكن ORIO

توقعات سعر ORIO

شعار Boorio

سعر Boorio (ORIO)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 ORIO إلى USD:

$0.0002265
$0.0002265$0.0002265
0.00%1D
مخطط أسعار Boorio (ORIO) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:44:38 (UTC+8)

معلومات سعر Boorio (ORIO) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00039163
$ 0.00039163$ 0.00039163

$ 0.00018121
$ 0.00018121$ 0.00018121

--

--

+3.62%

+3.62%

سعر Boorio (ORIO) في الوقت الحقيقي هو $0.0002265. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ORIO بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـORIO على الإطلاق هو $ 0.00039163، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00018121.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ORIO -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و +3.62% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Boorio (ORIO)

$ 679.49K
$ 679.49K$ 679.49K

--
----

$ 679.49K
$ 679.49K$ 679.49K

3.00B
3.00B 3.00B

3,000,000,000.0
3,000,000,000.0 3,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Boorio هي $ 679.49K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ORIO يبلغ 3.00B، مع إجمالي عرض 3000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 679.49K.

سجل سعر Boorio (ORIO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Boorio مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Boorio مقابل USD هو $ +0.0000265408 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Boorio مقابل USD هو $ -0.0000640009 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Boorio مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0--
30 يوم$ +0.0000265408+11.72%
60 يوم$ -0.0000640009-28.25%
90 يوم$ 0--

ما هو Boorio ( ORIO )

Boorio is focused on developing user-friendly decentralized applications that solve real-world problems. One of its flagship products, Echo, is a chat and built-in wallet app that enables users to communicate and perform crypto transactions within a single platform. Echo eliminates the hassle of switching between multiple apps and copying wallet addresses - allowing users to send and receive cryptocurrency directly within conversations, with just a simple tap. This seamless integration of messaging and DeFi enhances both convenience and user experience, making blockchain technology more accessible to everyday users.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Boorio (ORIO)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Boorio (USD)

كم ستكون قيمة Boorio (ORIO) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Boorio (ORIO) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Boorio.

تحقق الآن من توقعات سعر Boorio!

عملة ORIO إلى العملات المحلية

توكنوميكس Boorio (ORIO)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Boorio (ORIO) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس ORIO والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Boorio (ORIO)

كم يساوي Boorio (ORIO) اليوم؟
سعر ORIO المباشر في USD هو USD 0.0002265، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر ORIO إلى USD الحالي؟
سعر ORIO إلى USD الحالي هو $ 0.0002265. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Boorio ؟
القيمة السوقية لعملة ORIO هي $ 679.49K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن ORIO؟
العرض المتداول لتوكن ORIO هو 3.00B USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ ORIO؟
حقق ORIO سعرًا قياسيًا قدره 0.00039163 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ ORIO؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00018121 ORIO.
ما هو حجم تداول ORIO؟
حجم تداول ORIO المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع ORIO هذا العام؟
قد يرتفع ORIO هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر ORIO لمزيد من التحليل المتعمق.
تحديثات Boorio (ORIO) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

