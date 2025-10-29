معلومات سعر BONGO CAT (BONGO) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع عالية طوال الوقت $ 0.142768 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -1.05% تغير السعر (1يوم) -3.54% تغير السعر (7 أيام) -0.41%

سعر BONGO CAT (BONGO) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BONGO بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBONGO على الإطلاق هو $ 0.142768، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BONGO -1.05% على مدار الساعة الماضية، -3.54% على مدار 24 ساعة، و -0.41% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق BONGO CAT (BONGO)

القيمة السوقية $ 119.16K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 119.16K إمداد دورة التداول 999.68M إجمالي العرض 999,684,194.8360703

القيمة السوقية الحالية لـ BONGO CAT هي $ 119.16K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BONGO يبلغ 999.68M، مع إجمالي عرض 999684194.8360703. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 119.16K.