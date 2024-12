ما هو Bog ( BOG )

BOG is a meme token on the Ethereum Blockchain, featuring an anthropomorphic frog character inspired by Matt Furie's very first frog drawing. This initial creation sparked his love for illustrating frogs, leading to iconic characters like Pepe from Boys Club and Hoppy from Night Rider. BOG aims to honor and highlight the origins of these characters, while embracing the vibrant meme culture that made them famous.

