سعر BlockTrader365 المباشر اليوم هو 0.03128608 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي BT365 إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر BT365 بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر BlockTrader365 المباشر اليوم هو 0.03128608 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي BT365 إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر BT365 بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن BT365

معلومات سعر BT365

الوثيقة البيضاء لـ BT365

الموقع الرسمي لـ BT365

اقتصاد توكن BT365

توقعات سعر BT365

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار BlockTrader365

سعر BlockTrader365 (BT365)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 BT365 إلى USD:

$0.03128325
$0.03128325$0.03128325
+2.10%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار BlockTrader365 (BT365) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:02:04 (UTC+8)

معلومات سعر BlockTrader365 (BT365) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.03062538
$ 0.03062538$ 0.03062538
24 ساعة منخفض
$ 0.03128627
$ 0.03128627$ 0.03128627
24 ساعة مرتفع

$ 0.03062538
$ 0.03062538$ 0.03062538

$ 0.03128627
$ 0.03128627$ 0.03128627

$ 0.04230719
$ 0.04230719$ 0.04230719

$ 0.01739058
$ 0.01739058$ 0.01739058

+0.01%

+2.15%

+7.89%

+7.89%

سعر BlockTrader365 (BT365) في الوقت الحقيقي هو $0.03128608. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BT365 بين أدنى سعر $ 0.03062538 وأعلى سعر $ 0.03128627، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBT365 على الإطلاق هو $ 0.04230719، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.01739058.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BT365 +0.01% على مدار الساعة الماضية، +2.15% على مدار 24 ساعة، و +7.89% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق BlockTrader365 (BT365)

$ 3.13M
$ 3.13M$ 3.13M

--
----

$ 3.13M
$ 3.13M$ 3.13M

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ BlockTrader365 هي $ 3.13M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BT365 يبلغ 100.00M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.13M.

سجل سعر BlockTrader365 (BT365) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BlockTrader365 مقابل USD هو $ +0.00065774 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BlockTrader365 مقابل USD هو $ +0.0053763470 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BlockTrader365 مقابل USD هو $ +0.0037076820 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BlockTrader365 مقابل USD هو $ +0.0045052668051023 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00065774+2.15%
30 يوم$ +0.0053763470+17.18%
60 يوم$ +0.0037076820+11.85%
90 يوم$ +0.0045052668051023+16.82%

ما هو BlockTrader365 ( BT365 )

BlockTrader365 and its platform token $BT365 enables users to make better trading decisions by only providing the most valuable onchain data about a token and its holders behavior. The platform charges a small fee for conduction transactions, which is used for buying back the $BT365 token. By holding the $BT365 token users can gain access to valuable onchain data, and get a boosted point score on the trading leaderboard.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر BlockTrader365 (BT365)

مستند تقني
الموقع الرسمي

توقعات سعر BlockTrader365 (USD)

كم ستكون قيمة BlockTrader365 (BT365) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك BlockTrader365 (BT365) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة BlockTrader365.

تحقق الآن من توقعات سعر BlockTrader365!

عملة BT365 إلى العملات المحلية

توكنوميكس BlockTrader365 (BT365)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس BlockTrader365 (BT365) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس BT365 والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول BlockTrader365 (BT365)

كم يساوي BlockTrader365 (BT365) اليوم؟
سعر BT365 المباشر في USD هو USD 0.03128608، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر BT365 إلى USD الحالي؟
سعر BT365 إلى USD الحالي هو $ 0.03128608. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ BlockTrader365 ؟
القيمة السوقية لعملة BT365 هي $ 3.13M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن BT365؟
العرض المتداول لتوكن BT365 هو 100.00M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ BT365؟
حقق BT365 سعرًا قياسيًا قدره 0.04230719 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ BT365؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.01739058 BT365.
ما هو حجم تداول BT365؟
حجم تداول BT365 المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع BT365 هذا العام؟
قد يرتفع BT365 هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر BT365 لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:02:04 (UTC+8)

تحديثات BlockTrader365 (BT365) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,080.57
$113,080.57$113,080.57

-1.36%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,007.27
$4,007.27$4,007.27

-2.18%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04167
$0.04167$0.04167

-10.27%

شعار Solana

Solana

SOL

$194.61
$194.61$194.61

-2.15%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.3100
$3.3100$3.3100

-14.19%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,007.27
$4,007.27$4,007.27

-2.18%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,080.57
$113,080.57$113,080.57

-1.36%

شعار Solana

Solana

SOL

$194.61
$194.61$194.61

-2.15%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6277
$2.6277$2.6277

-0.31%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19332
$0.19332$0.19332

-3.22%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار Data Ownership

Data Ownership

DOP2

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار BitcoinOS

BitcoinOS

BOS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.06555
$0.06555$0.06555

+3,177.50%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00002982
$0.00002982$0.00002982

+358.76%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.469
$2.469$2.469

+229.20%

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000224
$0.0000000224$0.0000000224

+160.46%

شعار QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.000000000000000000000027
$0.000000000000000000000027$0.000000000000000000000027

+145.45%