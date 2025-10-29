معلومات سعر BlockTrader365 (BT365) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.03062538 24 ساعة مرتفع $ 0.03128627 عالية طوال الوقت $ 0.04230719 أدنى سعر $ 0.01739058 تغير السعر (1 ساعة) +0.01% تغير السعر (1يوم) +2.15% تغير السعر (7 أيام) +7.89%

سعر BlockTrader365 (BT365) في الوقت الحقيقي هو $0.03128608. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BT365 بين أدنى سعر $ 0.03062538 وأعلى سعر $ 0.03128627، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBT365 على الإطلاق هو $ 0.04230719، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.01739058.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BT365 +0.01% على مدار الساعة الماضية، +2.15% على مدار 24 ساعة، و +7.89% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق BlockTrader365 (BT365)

القيمة السوقية $ 3.13M الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 3.13M إمداد دورة التداول 100.00M إجمالي العرض 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ BlockTrader365 هي $ 3.13M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BT365 يبلغ 100.00M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.13M.