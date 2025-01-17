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سعر BlackRack (RACKS) المباشر لليوم هو USD 0.00588578 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.89M . يتم تحديث سعر RACKS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BlackRack الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 483.33K - تغيير سعر BlackRack خلال اليوم هو +7.45% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M

أداء سعر BlackRack (RACKS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BlackRack مقابل USD هو $ +0.00040789 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BlackRack مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BlackRack مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BlackRack مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00040789 +7.45% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر BlackRack (RACKS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BlackRack: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0054779$ 0.0054779 $ 0.0054779 24 ساعة مرتفع $ 0.00714825$ 0.00714825 $ 0.00714825 عالية طوال الوقت $ 0.01589318$ 0.01589318 $ 0.01589318 تغير السعر (1 ساعة) -1.67% تغير السعر (1يوم) +7.45% تغير السعر (7 أيام) -18.66%

معلومات سوق BlackRack (RACKS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: