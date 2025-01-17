سعر BlackRack (RACKS)
سعر BlackRack (RACKS) المباشر لليوم هو USD 0.00588578. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.89M. يتم تحديث سعر RACKS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BlackRack الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 483.33K
- تغيير سعر BlackRack خلال اليوم هو +7.45%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M
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خلال اليوم، كان سعر BlackRack مقابل USD هو $ +0.00040789 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BlackRack مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BlackRack مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BlackRack مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00040789
|+7.45%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BlackRack: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.67%
+7.45%
-18.66%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BlackRack is an autonomous investment-driven AI Agent, created by Distilled AI and equipped with Private Intelligence and autonomous Web3 wallets. Designed to pioneer a new era of AI-powered asset management, BlackRack is backed by 100,000 ORAI from the Oraichain DAO Treasury. Each AI Agent, like BlackRack, serves as a cultural symbol—representing a community or individual with unique traits, specialized knowledge, emotional intelligence, and dynamic, outward-reaching actions.
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