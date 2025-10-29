معلومات سعر Bitcicoin (BITCI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.120568$ 0.120568 $ 0.120568 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.12% تغير السعر (1يوم) +0.79% تغير السعر (7 أيام) -1.50% تغير السعر (7 أيام) -1.50%

سعر Bitcicoin (BITCI) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BITCI بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBITCI على الإطلاق هو $ 0.120568، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BITCI -0.12% على مدار الساعة الماضية، +0.79% على مدار 24 ساعة، و -1.50% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Bitcicoin (BITCI)

القيمة السوقية $ 187.43K$ 187.43K $ 187.43K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 461.52K$ 461.52K $ 461.52K إمداد دورة التداول 8.45B 8.45B 8.45B إجمالي العرض 20,817,970,797.0 20,817,970,797.0 20,817,970,797.0

القيمة السوقية الحالية لـ Bitcicoin هي $ 187.43K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BITCI يبلغ 8.45B، مع إجمالي عرض 20817970797.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 461.52K.