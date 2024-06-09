توكنوميكس Biaoqing (BIAO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Biaoqing (BIAO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Biaoqing (BIAO) Biaoqing ($BIAO) is a memecoin on the Ethereum blockchain, inspired by the most famous Chinese meme representing facial expressions. Launched on June 9, 2024, this memecoin aims to embody Eastern meme culture, which is often underrepresented in the crypto space dominated by Western memes. The $BIAO token has no transaction tax, its liquidity was fully burnt at launch, and the contract was renounced, making it a fully decentralized memecoin. The ultimate goal of the $BIAO token is to become a prominent memecoin that can compete with the biggest names in the sector. Its originality makes it appealing to Eastern audiences and crypto investors looking for something new. الموقع الرسمي: https://biaoqing.live/ اشتر BIAO الآن!

توكنوميكس Biaoqing (BIAO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Biaoqing (BIAO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 354.97K $ 354.97K $ 354.97K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 354.97K $ 354.97K $ 354.97K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0515 $ 0.0515 $ 0.0515 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00035528 $ 0.00035528 $ 0.00035528 معرفة المزيد عن سعر Biaoqing (BIAO)

توكنوميكس Biaoqing (BIAO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Biaoqing (BIAO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BIAO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BIAO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BIAO، استكشف السعر المباشر لتوكن BIAO!

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