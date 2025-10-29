سعر Beta Trader المباشر اليوم هو 0.00001653 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي BETA إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر BETA بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Beta Trader المباشر اليوم هو 0.00001653 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي BETA إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر BETA بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن BETA

معلومات سعر BETA

الموقع الرسمي لـ BETA

اقتصاد توكن BETA

توقعات سعر BETA

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Beta Trader

سعر Beta Trader (BETA)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 BETA إلى USD:

--
----
0.00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Beta Trader (BETA) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:07:20 (UTC+8)

معلومات سعر Beta Trader (BETA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00442072
$ 0.00442072$ 0.00442072

$ 0.00001071
$ 0.00001071$ 0.00001071

--

--

+1.92%

+1.92%

سعر Beta Trader (BETA) في الوقت الحقيقي هو $0.00001653. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BETA بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBETA على الإطلاق هو $ 0.00442072، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00001071.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BETA -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و +1.92% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Beta Trader (BETA)

$ 16.50K
$ 16.50K$ 16.50K

--
----

$ 16.50K
$ 16.50K$ 16.50K

998.65M
998.65M 998.65M

998,645,248.223
998,645,248.223 998,645,248.223

القيمة السوقية الحالية لـ Beta Trader هي $ 16.50K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BETA يبلغ 998.65M، مع إجمالي عرض 998645248.223. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 16.50K.

سجل سعر Beta Trader (BETA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Beta Trader مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Beta Trader مقابل USD هو $ -0.0000015541 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Beta Trader مقابل USD هو $ -0.0000020728 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Beta Trader مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0--
30 يوم$ -0.0000015541-9.40%
60 يوم$ -0.0000020728-12.54%
90 يوم$ 0--

ما هو Beta Trader ( BETA )

Beta Trader (BETA) is a community-focused token dedicated to capturing the dynamic and humorous aspects of crypto culture. Driven by Beta Trader AI, the project continuously scans pump.fun thread comments, transforming them into a curated collection of crypto-themed memes on its Telegram platform. This round-the-clock automation aims to create a unique and expansive meme catalog, reflecting the voice of the community and crypto’s fast-paced trends.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Beta Trader (BETA)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Beta Trader (USD)

كم ستكون قيمة Beta Trader (BETA) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Beta Trader (BETA) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Beta Trader.

تحقق الآن من توقعات سعر Beta Trader!

عملة BETA إلى العملات المحلية

توكنوميكس Beta Trader (BETA)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Beta Trader (BETA) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس BETA والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Beta Trader (BETA)

كم يساوي Beta Trader (BETA) اليوم؟
سعر BETA المباشر في USD هو USD 0.00001653، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر BETA إلى USD الحالي؟
سعر BETA إلى USD الحالي هو $ 0.00001653. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Beta Trader ؟
القيمة السوقية لعملة BETA هي $ 16.50K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن BETA؟
العرض المتداول لتوكن BETA هو 998.65M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ BETA؟
حقق BETA سعرًا قياسيًا قدره 0.00442072 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ BETA؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00001071 BETA.
ما هو حجم تداول BETA؟
حجم تداول BETA المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع BETA هذا العام؟
قد يرتفع BETA هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر BETA لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:07:20 (UTC+8)

تحديثات Beta Trader (BETA) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$112,923.16
$112,923.16$112,923.16

-1.49%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$3,995.39
$3,995.39$3,995.39

-2.47%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04258
$0.04258$0.04258

-8.31%

شعار Solana

Solana

SOL

$196.91
$196.91$196.91

-1.00%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.1482
$3.1482$3.1482

-18.38%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$3,995.39
$3,995.39$3,995.39

-2.47%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$112,923.16
$112,923.16$112,923.16

-1.49%

شعار Solana

Solana

SOL

$196.91
$196.91$196.91

-1.00%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6460
$2.6460$2.6460

+0.37%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19451
$0.19451$0.19451

-2.63%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

شعار BitcoinOS

BitcoinOS

BOS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.14200
$0.14200$0.14200

+7,000.00%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00003510
$0.00003510$0.00003510

+440.00%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.169
$2.169$2.169

+189.20%

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000191
$0.0000000191$0.0000000191

+122.09%

شعار Deepswap Protocol

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000372
$0.000000000000000000000372$0.000000000000000000000372

+118.82%