معلومات سعر Beta Trader (BETA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00442072$ 0.00442072 $ 0.00442072 أدنى سعر $ 0.00001071$ 0.00001071 $ 0.00001071 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +1.92% تغير السعر (7 أيام) +1.92%

سعر Beta Trader (BETA) في الوقت الحقيقي هو $0.00001653. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BETA بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBETA على الإطلاق هو $ 0.00442072، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00001071.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BETA -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و +1.92% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Beta Trader (BETA)

القيمة السوقية $ 16.50K$ 16.50K $ 16.50K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 16.50K$ 16.50K $ 16.50K إمداد دورة التداول 998.65M 998.65M 998.65M إجمالي العرض 998,645,248.223 998,645,248.223 998,645,248.223

القيمة السوقية الحالية لـ Beta Trader هي $ 16.50K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BETA يبلغ 998.65M، مع إجمالي عرض 998645248.223. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 16.50K.