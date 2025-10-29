معلومات سعر BASEDD House (BASEDD) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00117904 24 ساعة منخفض $ 0.00141832 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00117904 24 ساعة مرتفع $ 0.00141832 عالية طوال الوقت $ 0.00924382 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.60% تغير السعر (1يوم) +3.78% تغير السعر (7 أيام) +24.67%

سعر BASEDD House (BASEDD) في الوقت الحقيقي هو $0.00124847. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BASEDD بين أدنى سعر $ 0.00117904 وأعلى سعر $ 0.00141832، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBASEDD على الإطلاق هو $ 0.00924382، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BASEDD -0.60% على مدار الساعة الماضية، +3.78% على مدار 24 ساعة، و +24.67% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق BASEDD House (BASEDD)

القيمة السوقية $ 1.25M الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.25M إمداد دورة التداول 999.88M إجمالي العرض 999,878,910.308471

القيمة السوقية الحالية لـ BASEDD House هي $ 1.25M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BASEDD يبلغ 999.88M، مع إجمالي عرض 999878910.308471. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.25M.