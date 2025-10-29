معلومات سعر Based Coin (BASED) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.48% تغير السعر (1يوم) -3.29% تغير السعر (7 أيام) +0.32% تغير السعر (7 أيام) +0.32%

سعر Based Coin (BASED) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BASED بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBASED على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BASED -0.48% على مدار الساعة الماضية، -3.29% على مدار 24 ساعة، و +0.32% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Based Coin (BASED)

القيمة السوقية $ 1.21M$ 1.21M $ 1.21M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M إمداد دورة التداول 57.28B 57.28B 57.28B إجمالي العرض 62,325,652,156.26195 62,325,652,156.26195 62,325,652,156.26195

القيمة السوقية الحالية لـ Based Coin هي $ 1.21M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BASED يبلغ 57.28B، مع إجمالي عرض 62325652156.26195. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.32M.