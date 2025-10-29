معلومات سعر bapcat (BAP) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.01325672$ 0.01325672 $ 0.01325672 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.47% تغير السعر (1يوم) -1.10% تغير السعر (7 أيام) -3.74% تغير السعر (7 أيام) -3.74%

سعر bapcat (BAP) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BAP بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBAP على الإطلاق هو $ 0.01325672، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BAP +0.47% على مدار الساعة الماضية، -1.10% على مدار 24 ساعة، و -3.74% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق bapcat (BAP)

القيمة السوقية $ 26.73K$ 26.73K $ 26.73K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 26.73K$ 26.73K $ 26.73K إمداد دورة التداول 419.91M 419.91M 419.91M إجمالي العرض 419,908,470.611799 419,908,470.611799 419,908,470.611799

القيمة السوقية الحالية لـ bapcat هي $ 26.73K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BAP يبلغ 419.91M، مع إجمالي عرض 419908470.611799. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 26.73K.