معلومات سعر BAGLESS (BAGLESS) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00001583 $ 0.00001583 $ 0.00001583 24 ساعة منخفض $ 0.00001671 $ 0.00001671 $ 0.00001671 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00001583$ 0.00001583 $ 0.00001583 24 ساعة مرتفع $ 0.00001671$ 0.00001671 $ 0.00001671 عالية طوال الوقت $ 0.00067267$ 0.00067267 $ 0.00067267 أدنى سعر $ 0.00000898$ 0.00000898 $ 0.00000898 تغير السعر (1 ساعة) +0.91% تغير السعر (1يوم) -3.55% تغير السعر (7 أيام) -24.36% تغير السعر (7 أيام) -24.36%

سعر BAGLESS (BAGLESS) في الوقت الحقيقي هو $0.00001597. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BAGLESS بين أدنى سعر $ 0.00001583 وأعلى سعر $ 0.00001671، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBAGLESS على الإطلاق هو $ 0.00067267، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00000898.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BAGLESS +0.91% على مدار الساعة الماضية، -3.55% على مدار 24 ساعة، و -24.36% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق BAGLESS (BAGLESS)

القيمة السوقية $ 15.96K$ 15.96K $ 15.96K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 15.96K$ 15.96K $ 15.96K إمداد دورة التداول 999.18M 999.18M 999.18M إجمالي العرض 999,182,547.6168896 999,182,547.6168896 999,182,547.6168896

القيمة السوقية الحالية لـ BAGLESS هي $ 15.96K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BAGLESS يبلغ 999.18M، مع إجمالي عرض 999182547.6168896. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 15.96K.