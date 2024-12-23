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سعر B20 (B20) المباشر لليوم هو USD 0.073051 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 363.38K . يتم تحديث سعر B20 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق B20 الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 132.12 - تغيير سعر B20 خلال اليوم هو +0.10% - لديه عرض متداول بقيمة USD 4.97M

أداء سعر B20 (B20) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر B20 مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر B20 مقابل USD هو $ -0.0024546597 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر B20 مقابل USD هو $ +0.0518452078 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر B20 مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.10% 30 يوم $ -0.0024546597 -3.36% 60 يوم $ +0.0518452078 +70.97% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر B20 (B20)

اكتشف أحدث تحليلات سعر B20: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.071598$ 0.071598 $ 0.071598 24 ساعة مرتفع $ 0.074923$ 0.074923 $ 0.074923 عالية طوال الوقت $ 28.62$ 28.62 $ 28.62 تغير السعر (1 ساعة) +0.22% تغير السعر (1يوم) +0.10% تغير السعر (7 أيام) -11.00%

معلومات سوق B20 (B20)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: