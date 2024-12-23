سعر B20 (B20)
سعر B20 (B20) المباشر لليوم هو USD 0.073051. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 363.38K. يتم تحديث سعر B20 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق B20 الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 132.12
- تغيير سعر B20 خلال اليوم هو +0.10%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 4.97M
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خلال اليوم، كان سعر B20 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر B20 مقابل USD هو $ -0.0024546597 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر B20 مقابل USD هو $ +0.0518452078 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر B20 مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.10%
|30 يوم
|$ -0.0024546597
|-3.36%
|60 يوم
|$ +0.0518452078
|+70.97%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر B20: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.22%
+0.10%
-11.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
B.20 - Owning the Metaverse Renaissance Metapurse’s mission is to democratize access and ownership to highly sought-after artwork and accelerate the cultural Renaissance that is happening within the metaverse. B.20 is an NFT bundle fractionalized so that everyone can have ownership over the first large scale public art project within the metaverse. It is important to note that this is a fractionalizing ownership, not the assets themselves. These fractions will be available as 10 million B.20 tokens, and can be referred to as the “keys” to this digital vault.
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