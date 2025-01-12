احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر AXE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر AXE.

سعر Axe (AXE) المباشر لليوم هو USD 0.00940803 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 68.61K . يتم تحديث سعر AXE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Axe الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 317.64 - تغيير سعر Axe خلال اليوم هو -28.86% - لديه عرض متداول بقيمة USD 7.30M

أداء سعر Axe (AXE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Axe مقابل USD هو $ -0.003818017591655424 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Axe مقابل USD هو $ +0.0004418951 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Axe مقابل USD هو $ -0.0017549607 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Axe مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.003818017591655424 -28.86% 30 يوم $ +0.0004418951 +4.70% 60 يوم $ -0.0017549607 -18.65% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Axe (AXE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Axe: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00937828$ 0.00937828 $ 0.00937828 24 ساعة مرتفع $ 0.01980036$ 0.01980036 $ 0.01980036 عالية طوال الوقت $ 2.6$ 2.6 $ 2.6 تغير السعر (1 ساعة) +0.13% تغير السعر (1يوم) -28.86% تغير السعر (7 أيام) -3.71%

معلومات سوق Axe (AXE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: