سعر Axe (AXE)
سعر Axe (AXE) المباشر لليوم هو USD 0.00940803. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 68.61K. يتم تحديث سعر AXE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Axe الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 317.64
- تغيير سعر Axe خلال اليوم هو -28.86%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 7.30M
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خلال اليوم، كان سعر Axe مقابل USD هو $ -0.003818017591655424 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Axe مقابل USD هو $ +0.0004418951 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Axe مقابل USD هو $ -0.0017549607 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Axe مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.003818017591655424
|-28.86%
|30 يوم
|$ +0.0004418951
|+4.70%
|60 يوم
|$ -0.0017549607
|-18.65%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Axe: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.13%
-28.86%
-3.71%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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