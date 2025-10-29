معلومات سعر Awoke (AWOKE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.02627876 24 ساعة منخفض $ 0.02627876 24 ساعة مرتفع $ 0.02627876 عالية طوال الوقت $ 6.33 أدنى سعر $ 0.01917443 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) 0.00% تغير السعر (7 أيام) +5.57%

سعر Awoke (AWOKE) في الوقت الحقيقي هو $0.02627876. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول AWOKE بين أدنى سعر $ 0.02627876 وأعلى سعر $ 0.02627876، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـAWOKE على الإطلاق هو $ 6.33، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.01917443.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير AWOKE -- على مدار الساعة الماضية، 0.00% على مدار 24 ساعة، و +5.57% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Awoke (AWOKE)

القيمة السوقية $ 26.28K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 26.28K إمداد دورة التداول 1000.00K إجمالي العرض 999,997.35332

القيمة السوقية الحالية لـ Awoke هي $ 26.28K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ AWOKE يبلغ 1000.00K، مع إجمالي عرض 999997.35332. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 26.28K.