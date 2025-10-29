سعر Astera USD المباشر اليوم هو 0.486481 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي ASUSD إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر ASUSD بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Astera USD المباشر اليوم هو 0.486481 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي ASUSD إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر ASUSD بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Astera USD

سعر Astera USD (ASUSD)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 ASUSD إلى USD:

$0.486481
$0.486481$0.486481
0.00%1D
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات.
مخطط أسعار Astera USD (ASUSD) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 16:33:16 (UTC+8)

معلومات سعر Astera USD (ASUSD) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.48648
$ 0.48648$ 0.48648
24 ساعة منخفض
$ 0.486577
$ 0.486577$ 0.486577
24 ساعة مرتفع

$ 0.48648
$ 0.48648$ 0.48648

$ 0.486577
$ 0.486577$ 0.486577

$ 2.0
$ 2.0$ 2.0

$ 0.48648
$ 0.48648$ 0.48648

0.00%

-0.00%

-0.89%

-0.89%

سعر Astera USD (ASUSD) في الوقت الحقيقي هو $0.486481. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ASUSD بين أدنى سعر $ 0.48648 وأعلى سعر $ 0.486577، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـASUSD على الإطلاق هو $ 2.0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.48648.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ASUSD 0.00% على مدار الساعة الماضية، -0.00% على مدار 24 ساعة، و -0.89% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Astera USD (ASUSD)

$ 5.84M
$ 5.84M$ 5.84M

--
----

$ 5.84M
$ 5.84M$ 5.84M

12.00M
12.00M 12.00M

12,000,000.0
12,000,000.0 12,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Astera USD هي $ 5.84M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ASUSD يبلغ 12.00M، مع إجمالي عرض 12000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 5.84M.

سجل سعر Astera USD (ASUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Astera USD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Astera USD مقابل USD هو $ -0.2496699301 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Astera USD مقابل USD هو $ -0.2496906542 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Astera USD مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-0.00%
30 يوم$ -0.2496699301-51.32%
60 يوم$ -0.2496906542-51.32%
90 يوم$ 0--

ما هو Astera USD ( ASUSD )

asUSD is an autonomous stablecoin that solves the stablecoin trilemma through innovative Facilitator architecture. Unlike traditional stablecoins that rely on manual governance, asUSD uses modular smart contracts called Facilitators that can mint and burn tokens autonomously for specific use cases while maintaining perfect risk isolation. The system features predictive interest rate management that anticipates price deviations before they occur, Algorithmic Market Operations (AMOs) for unlimited liquidity provision, and multi-chain functionality without bridge risks. asUSD serves as infrastructure-grade money for DeFi, enabling sophisticated credit markets, automated liquidity provision, and seamless integration across protocols. Each Facilitator operates independently with mathematical constraints that prevent overissuance, creating a scalable system that maintains stability and security while enabling infinite use case expansion.

المصدر Astera USD (ASUSD)

توقعات سعر Astera USD (USD)

كم ستكون قيمة Astera USD (ASUSD) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Astera USD (ASUSD) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Astera USD.

توكنوميكس Astera USD (ASUSD)

كم يساوي Astera USD (ASUSD) اليوم؟
سعر ASUSD المباشر في USD هو USD 0.486481، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر ASUSD إلى USD الحالي؟
سعر ASUSD إلى USD الحالي هو $ 0.486481. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Astera USD ؟
القيمة السوقية لعملة ASUSD هي $ 5.84M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن ASUSD؟
العرض المتداول لتوكن ASUSD هو 12.00M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ ASUSD؟
حقق ASUSD سعرًا قياسيًا قدره 2.0 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ ASUSD؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.48648 ASUSD.
ما هو حجم تداول ASUSD؟
حجم تداول ASUSD المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع ASUSD هذا العام؟
قد يرتفع ASUSD هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر ASUSD لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 16:33:16 (UTC+8)

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

