معلومات سعر Astera USD (ASUSD) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.48648 $ 0.48648 $ 0.48648 24 ساعة منخفض $ 0.486577 $ 0.486577 $ 0.486577 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.48648$ 0.48648 $ 0.48648 24 ساعة مرتفع $ 0.486577$ 0.486577 $ 0.486577 عالية طوال الوقت $ 2.0$ 2.0 $ 2.0 أدنى سعر $ 0.48648$ 0.48648 $ 0.48648 تغير السعر (1 ساعة) 0.00% تغير السعر (1يوم) -0.00% تغير السعر (7 أيام) -0.89% تغير السعر (7 أيام) -0.89%

سعر Astera USD (ASUSD) في الوقت الحقيقي هو $0.486481. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ASUSD بين أدنى سعر $ 0.48648 وأعلى سعر $ 0.486577، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـASUSD على الإطلاق هو $ 2.0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.48648.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ASUSD 0.00% على مدار الساعة الماضية، -0.00% على مدار 24 ساعة، و -0.89% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Astera USD (ASUSD)

القيمة السوقية $ 5.84M$ 5.84M $ 5.84M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 5.84M$ 5.84M $ 5.84M إمداد دورة التداول 12.00M 12.00M 12.00M إجمالي العرض 12,000,000.0 12,000,000.0 12,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Astera USD هي $ 5.84M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ASUSD يبلغ 12.00M، مع إجمالي عرض 12000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 5.84M.