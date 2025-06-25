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سعر Arcadia (AAA) المباشر لليوم هو USD 0.282883 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.51M . يتم تحديث سعر AAA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Arcadia الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Arcadia خلال اليوم هو +31.76% - لديه عرض متداول بقيمة USD 12.40M

أداء سعر Arcadia (AAA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Arcadia مقابل USD هو $ +0.068179 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Arcadia مقابل USD هو $ +1.0360789590 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Arcadia مقابل USD هو $ +0.3727838114 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Arcadia مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.068179 +31.76% 30 يوم $ +1.0360789590 +366.26% 60 يوم $ +0.3727838114 +131.78% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Arcadia (AAA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Arcadia: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.214529$ 0.214529 $ 0.214529 24 ساعة مرتفع $ 0.282676$ 0.282676 $ 0.282676 عالية طوال الوقت $ 1.045$ 1.045 $ 1.045 تغير السعر (1 ساعة) +11.46% تغير السعر (1يوم) +31.76% تغير السعر (7 أيام) -2.41%

معلومات سوق Arcadia (AAA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: