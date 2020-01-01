توكنوميكس Amiko (AMIKO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Amiko (AMIKO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Amiko (AMIKO) Amiko is the orchestration layer in your AI Agent tech stack, bringing AI Agents to the world of physical devices. Amiko allows for hosting, coordinating, and growing an AI swarm ecosystem with MPC functionality. Running entirely on user-owned devices, Amiko supports personal, persistent AI agents. The Amiko Kick flagship hardware features Eliza, an emotionally aware lead agent who manages daily life while helping to train your digital twin — an evolving AI avatar shaped by the user’s interactions. The system includes long-term memory, on-device language models, and modular agent support, all operating without cloud dependence. With optional $AMIKO token participation, users can contribute compute or behavioral models to the broader network, while keeping core functions fully local and under their control. الموقع الرسمي: https://heyamiko.com/ الوثيقة البيضاء: https://www.heyamiko.com/_files/ugd/14a420_ff9beff900db40ce8f7c9c62f45ee5c4.pdf اشتر AMIKO الآن!

توكنوميكس Amiko (AMIKO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Amiko (AMIKO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 865.05K $ 865.05K $ 865.05K إجمالي العرض: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M العرض المتداول: $ 757.97M $ 757.97M $ 757.97M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.14M $ 1.14M $ 1.14M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00812094 $ 0.00812094 $ 0.00812094 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00113959 $ 0.00113959 $ 0.00113959 السعر الحالي: $ 0.00114126 $ 0.00114126 $ 0.00114126 معرفة المزيد عن سعر Amiko (AMIKO)

توكنوميكس Amiko (AMIKO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Amiko (AMIKO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن AMIKO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن AMIKO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس AMIKO، استكشف السعر المباشر لتوكن AMIKO!

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