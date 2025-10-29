معلومات سعر Altered State Machine (ASTO) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.00428651 24 ساعة مرتفع $ 0.00436139 عالية طوال الوقت $ 0.890471 أدنى سعر $ 0.00414492 تغير السعر (1 ساعة) -0.06% تغير السعر (1يوم) -1.02% تغير السعر (7 أيام) +1.22%

سعر Altered State Machine (ASTO) في الوقت الحقيقي هو $0.00429458. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ASTO بين أدنى سعر $ 0.00428651 وأعلى سعر $ 0.00436139، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـASTO على الإطلاق هو $ 0.890471، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00414492.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ASTO -0.06% على مدار الساعة الماضية، -1.02% على مدار 24 ساعة، و +1.22% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Altered State Machine (ASTO)

القيمة السوقية $ 3.53M الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 10.24M إمداد دورة التداول 821.19M إجمالي العرض 2,384,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Altered State Machine هي $ 3.53M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ASTO يبلغ 821.19M، مع إجمالي عرض 2384000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 10.24M.