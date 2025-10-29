سعر Altered State Machine المباشر اليوم هو 0.00429458 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي ASTO إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر ASTO بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Altered State Machine المباشر اليوم هو 0.00429458 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي ASTO إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر ASTO بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن ASTO

معلومات سعر ASTO

الموقع الرسمي لـ ASTO

اقتصاد توكن ASTO

توقعات سعر ASTO

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Altered State Machine

سعر Altered State Machine (ASTO)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 ASTO إلى USD:

$0.00429458
$0.00429458$0.00429458
-1.00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Altered State Machine (ASTO) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 16:57:46 (UTC+8)

معلومات سعر Altered State Machine (ASTO) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00428651
$ 0.00428651$ 0.00428651
24 ساعة منخفض
$ 0.00436139
$ 0.00436139$ 0.00436139
24 ساعة مرتفع

$ 0.00428651
$ 0.00428651$ 0.00428651

$ 0.00436139
$ 0.00436139$ 0.00436139

$ 0.890471
$ 0.890471$ 0.890471

$ 0.00414492
$ 0.00414492$ 0.00414492

-0.06%

-1.02%

+1.22%

+1.22%

سعر Altered State Machine (ASTO) في الوقت الحقيقي هو $0.00429458. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ASTO بين أدنى سعر $ 0.00428651 وأعلى سعر $ 0.00436139، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـASTO على الإطلاق هو $ 0.890471، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00414492.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ASTO -0.06% على مدار الساعة الماضية، -1.02% على مدار 24 ساعة، و +1.22% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Altered State Machine (ASTO)

$ 3.53M
$ 3.53M$ 3.53M

--
----

$ 10.24M
$ 10.24M$ 10.24M

821.19M
821.19M 821.19M

2,384,000,000.0
2,384,000,000.0 2,384,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Altered State Machine هي $ 3.53M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ASTO يبلغ 821.19M، مع إجمالي عرض 2384000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 10.24M.

سجل سعر Altered State Machine (ASTO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Altered State Machine مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Altered State Machine مقابل USD هو $ -0.0002228174 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Altered State Machine مقابل USD هو $ -0.0016668497 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Altered State Machine مقابل USD هو $ -0.005005236080153397 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-1.02%
30 يوم$ -0.0002228174-5.18%
60 يوم$ -0.0016668497-38.81%
90 يوم$ -0.005005236080153397-53.82%

ما هو Altered State Machine ( ASTO )

ASTO is the official token ticker of the Altered State Token, the ERC-20 utility token native to the Altered State Machine protocol and ecosystem. As a governance token, ASTO is also your ticket to Governance of the ASM protocol via the ElderDAO, which is currently still in development.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Altered State Machine (ASTO)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Altered State Machine (USD)

كم ستكون قيمة Altered State Machine (ASTO) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Altered State Machine (ASTO) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Altered State Machine.

تحقق الآن من توقعات سعر Altered State Machine!

عملة ASTO إلى العملات المحلية

توكنوميكس Altered State Machine (ASTO)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Altered State Machine (ASTO) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس ASTO والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Altered State Machine (ASTO)

كم يساوي Altered State Machine (ASTO) اليوم؟
سعر ASTO المباشر في USD هو USD 0.00429458، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر ASTO إلى USD الحالي؟
سعر ASTO إلى USD الحالي هو $ 0.00429458. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Altered State Machine ؟
القيمة السوقية لعملة ASTO هي $ 3.53M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن ASTO؟
العرض المتداول لتوكن ASTO هو 821.19M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ ASTO؟
حقق ASTO سعرًا قياسيًا قدره 0.890471 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ ASTO؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00414492 ASTO.
ما هو حجم تداول ASTO؟
حجم تداول ASTO المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع ASTO هذا العام؟
قد يرتفع ASTO هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر ASTO لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 16:57:46 (UTC+8)

تحديثات Altered State Machine (ASTO) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,000.00
$113,000.00$113,000.00

-1.43%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,006.50
$4,006.50$4,006.50

-2.20%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04176
$0.04176$0.04176

-10.07%

شعار Solana

Solana

SOL

$194.40
$194.40$194.40

-2.26%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.2888
$3.2888$3.2888

-14.74%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,006.50
$4,006.50$4,006.50

-2.20%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,000.00
$113,000.00$113,000.00

-1.43%

شعار Solana

Solana

SOL

$194.40
$194.40$194.40

-2.26%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6270
$2.6270$2.6270

-0.34%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19314
$0.19314$0.19314

-3.31%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار JUICY

JUICY

JUICY

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

شعار Data Ownership

Data Ownership

DOP2

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار BitcoinOS

BitcoinOS

BOS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.05967
$0.05967$0.05967

+2,883.50%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00002583
$0.00002583$0.00002583

+297.38%

شعار QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.000000000000000000000033
$0.000000000000000000000033$0.000000000000000000000033

+200.00%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.307
$2.307$2.307

+207.60%

شعار Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0008890
$0.0008890$0.0008890

+92.96%