معلومات سعر Ainara (AINARA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -1.04% تغير السعر (1يوم) -12.92% تغير السعر (7 أيام) -7.91% تغير السعر (7 أيام) -7.91%

سعر Ainara (AINARA) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول AINARA بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـAINARA على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير AINARA -1.04% على مدار الساعة الماضية، -12.92% على مدار 24 ساعة، و -7.91% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Ainara (AINARA)

القيمة السوقية $ 114.46K$ 114.46K $ 114.46K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 114.46K$ 114.46K $ 114.46K إمداد دورة التداول 999.89M 999.89M 999.89M إجمالي العرض 999,885,021.710606 999,885,021.710606 999,885,021.710606

القيمة السوقية الحالية لـ Ainara هي $ 114.46K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ AINARA يبلغ 999.89M، مع إجمالي عرض 999885021.710606. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 114.46K.