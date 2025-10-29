سعر AIMX المباشر اليوم هو 0.0004161 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي AIMX إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر AIMX بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر AIMX المباشر اليوم هو 0.0004161 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي AIMX إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر AIMX بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن AIMX

معلومات سعر AIMX

الوثيقة البيضاء لـ AIMX

الموقع الرسمي لـ AIMX

اقتصاد توكن AIMX

توقعات سعر AIMX

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار AIMX

سعر AIMX (AIMX)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 AIMX إلى USD:

$0.0004161
$0.0004161$0.0004161
-4.50%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار AIMX (AIMX) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:25:41 (UTC+8)

معلومات سعر AIMX (AIMX) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.000415
$ 0.000415$ 0.000415
24 ساعة منخفض
$ 0.00044124
$ 0.00044124$ 0.00044124
24 ساعة مرتفع

$ 0.000415
$ 0.000415$ 0.000415

$ 0.00044124
$ 0.00044124$ 0.00044124

$ 0.02766477
$ 0.02766477$ 0.02766477

$ 0.00031155
$ 0.00031155$ 0.00031155

+0.07%

-4.53%

-2.11%

-2.11%

سعر AIMX (AIMX) في الوقت الحقيقي هو $0.0004161. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول AIMX بين أدنى سعر $ 0.000415 وأعلى سعر $ 0.00044124، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـAIMX على الإطلاق هو $ 0.02766477، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00031155.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير AIMX +0.07% على مدار الساعة الماضية، -4.53% على مدار 24 ساعة، و -2.11% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق AIMX (AIMX)

$ 164.22K
$ 164.22K$ 164.22K

--
----

$ 244.67K
$ 244.67K$ 244.67K

394.67M
394.67M 394.67M

588,000,000.0
588,000,000.0 588,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ AIMX هي $ 164.22K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ AIMX يبلغ 394.67M، مع إجمالي عرض 588000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 244.67K.

سجل سعر AIMX (AIMX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر AIMX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AIMX مقابل USD هو $ +0.0000139954 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AIMX مقابل USD هو $ -0.0000912233 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AIMX مقابل USD هو $ -0.0005154633299155412 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-4.53%
30 يوم$ +0.0000139954+3.36%
60 يوم$ -0.0000912233-21.92%
90 يوم$ -0.0005154633299155412-55.33%

ما هو AIMX ( AIMX )

Aimedis - an eHealth platform based on blockchain technology, which has been developed since 2017 and released in the current version 2020 for web, iOS and Android. Aimedis combines eHealth applications such as health records, video chat with doctors, appointments, prescriptions, second opinions, wearables, emergency records and much more along with medical social media platform, eLearning, eTeaching and education, a unique medical and scientific-pharmaceutical NFT marketplace, while displaying all relevant operations in a private blockchain, visible and transparent for patients and healthcare professionals. Aimedis builds the world’s first medical metaverse and opens the world’s first virtual hospital chain in the metaverse while offering space to other hospitals, companies, universities and people.

The Aimedis token, which is tailored to the platform, is much more than just utility and payment tokens, it also offers staking, governance, DeFi (the first medical DeFi token) and the next hot trend in the field of cryptocurrencies, social token functionalities. The Aimedis NFTs are a revolutionary tool for medical data along with functionalities inside the Aimedis metaverse.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

توقعات سعر AIMX (USD)

كم ستكون قيمة AIMX (AIMX) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك AIMX (AIMX) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة AIMX.

تحقق الآن من توقعات سعر AIMX!

عملة AIMX إلى العملات المحلية

توكنوميكس AIMX (AIMX)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس AIMX (AIMX) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس AIMX والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول AIMX (AIMX)

كم يساوي AIMX (AIMX) اليوم؟
سعر AIMX المباشر في USD هو USD 0.0004161، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر AIMX إلى USD الحالي؟
سعر AIMX إلى USD الحالي هو $ 0.0004161. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ AIMX ؟
القيمة السوقية لعملة AIMX هي $ 164.22K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن AIMX؟
العرض المتداول لتوكن AIMX هو 394.67M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ AIMX؟
حقق AIMX سعرًا قياسيًا قدره 0.02766477 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ AIMX؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00031155 AIMX.
ما هو حجم تداول AIMX؟
حجم تداول AIMX المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع AIMX هذا العام؟
قد يرتفع AIMX هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر AIMX لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:25:41 (UTC+8)

تحديثات AIMX (AIMX) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,055.56
$113,055.56$113,055.56

-1.38%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$3,997.03
$3,997.03$3,997.03

-2.43%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04016
$0.04016$0.04016

-13.52%

شعار Solana

Solana

SOL

$195.49
$195.49$195.49

-1.71%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.1866
$3.1866$3.1866

-17.38%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$3,997.03
$3,997.03$3,997.03

-2.43%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,055.56
$113,055.56$113,055.56

-1.38%

شعار Solana

Solana

SOL

$195.49
$195.49$195.49

-1.71%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6581
$2.6581$2.6581

+0.83%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19366
$0.19366$0.19366

-3.05%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار BitcoinOS

BitcoinOS

BOS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.08399
$0.08399$0.08399

+4,099.50%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00002737
$0.00002737$0.00002737

+321.07%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.247
$2.247$2.247

+199.60%

شعار Deepswap Protocol

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000407
$0.000000000000000000000407$0.000000000000000000000407

+139.41%

شعار QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.000000000000000000000024
$0.000000000000000000000024$0.000000000000000000000024

+118.18%