معلومات سعر AIMX (AIMX) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.000415 $ 0.000415 $ 0.000415 24 ساعة منخفض $ 0.00044124 $ 0.00044124 $ 0.00044124 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.000415$ 0.000415 $ 0.000415 24 ساعة مرتفع $ 0.00044124$ 0.00044124 $ 0.00044124 عالية طوال الوقت $ 0.02766477$ 0.02766477 $ 0.02766477 أدنى سعر $ 0.00031155$ 0.00031155 $ 0.00031155 تغير السعر (1 ساعة) +0.07% تغير السعر (1يوم) -4.53% تغير السعر (7 أيام) -2.11% تغير السعر (7 أيام) -2.11%

سعر AIMX (AIMX) في الوقت الحقيقي هو $0.0004161. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول AIMX بين أدنى سعر $ 0.000415 وأعلى سعر $ 0.00044124، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـAIMX على الإطلاق هو $ 0.02766477، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00031155.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير AIMX +0.07% على مدار الساعة الماضية، -4.53% على مدار 24 ساعة، و -2.11% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق AIMX (AIMX)

القيمة السوقية $ 164.22K$ 164.22K $ 164.22K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 244.67K$ 244.67K $ 244.67K إمداد دورة التداول 394.67M 394.67M 394.67M إجمالي العرض 588,000,000.0 588,000,000.0 588,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ AIMX هي $ 164.22K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ AIMX يبلغ 394.67M، مع إجمالي عرض 588000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 244.67K.