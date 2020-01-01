توكنوميكس Agent Zero Token (A0T) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Agent Zero Token (A0T)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Agent Zero Token (A0T) Agent Zero (A0) is a next-generation AI assistant running in its own virtual computer, fully self-contained within a Docker environment. Unlike traditional AI chatbots, A0 has full access to a Linux system, enabling it to write and execute code, install and use software, browse the web, and much more. A0 isn't just a tool—it’s an autonomous, evolving digital colleague. Its capabilities are not predefined; instead, it can create and adapt new tools on the fly, allowing for limitless customization and growth. This makes A0 one of a kind—an all-in-one, self-improving AI companion. الموقع الرسمي: https://agent-zero.ai الوثيقة البيضاء: https://agent-zero.ai/whitepaper.html اشتر A0T الآن!

توكنوميكس Agent Zero Token (A0T) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Agent Zero Token (A0T)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.58M $ 1.58M $ 1.58M إجمالي العرض: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M العرض المتداول: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.58M $ 1.58M $ 1.58M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 5.22 $ 5.22 $ 5.22 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.471882 $ 0.471882 $ 0.471882 السعر الحالي: $ 1.57 $ 1.57 $ 1.57 معرفة المزيد عن سعر Agent Zero Token (A0T)

توكنوميكس Agent Zero Token (A0T): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Agent Zero Token (A0T) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن A0T التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن A0T التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس A0T، استكشف السعر المباشر لتوكن A0T!

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