توكنوميكس Agent Virtual Machine (AVM) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Agent Virtual Machine (AVM)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Agent Virtual Machine (AVM) VM (Agent Virtual Machine) is the runtime layer for the agent economy: a secure, scalable compute protocol that turns agent outputs into real-world execution. It bridges large language models (LLMs) and code execution, allowing agents to autonomously run scripts, process data, and interact with systems without infrastructure overhead. Powered by MCP, it enables trustless, high-throughput code execution with zero DevOps. الموقع الرسمي: https://www.avm.codes/ اشتر AVM الآن!

توكنوميكس Agent Virtual Machine (AVM) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Agent Virtual Machine (AVM)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 12.01M $ 12.01M $ 12.01M إجمالي العرض: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M العرض المتداول: $ 53.15M $ 53.15M $ 53.15M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 22.60M $ 22.60M $ 22.60M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.340063 $ 0.340063 $ 0.340063 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.138857 $ 0.138857 $ 0.138857 السعر الحالي: $ 0.216263 $ 0.216263 $ 0.216263 معرفة المزيد عن سعر Agent Virtual Machine (AVM)

توكنوميكس Agent Virtual Machine (AVM): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Agent Virtual Machine (AVM) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن AVM التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن AVM التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس AVM، استكشف السعر المباشر لتوكن AVM!

توقعات سعر AVM هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه AVM؟ تجمع صفحة توقعات أسعار AVM الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر AVM الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!