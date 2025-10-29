سعر AGENT BAPO المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي BAPO إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر BAPO بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر AGENT BAPO المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي BAPO إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر BAPO بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار AGENT BAPO

سعر AGENT BAPO (BAPO)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 BAPO إلى USD:

$0.00012168
$0.00012168$0.00012168
+0.90%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار AGENT BAPO (BAPO) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:02:53 (UTC+8)

معلومات سعر AGENT BAPO (BAPO) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00162005
$ 0.00162005$ 0.00162005

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.97%

+6.77%

+6.77%

سعر AGENT BAPO (BAPO) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BAPO بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBAPO على الإطلاق هو $ 0.00162005، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BAPO -- على مدار الساعة الماضية، +0.97% على مدار 24 ساعة، و +6.77% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق AGENT BAPO (BAPO)

$ 12.17K
$ 12.17K$ 12.17K

--
----

$ 12.17K
$ 12.17K$ 12.17K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ AGENT BAPO هي $ 12.17K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BAPO يبلغ 100.00M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 12.17K.

سجل سعر AGENT BAPO (BAPO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر AGENT BAPO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AGENT BAPO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AGENT BAPO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AGENT BAPO مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0+0.97%
30 يوم$ 0-71.74%
60 يوم$ 0-48.35%
90 يوم$ 0--

ما هو AGENT BAPO ( BAPO )

Agent Bapo is a memecoin and an AI model that can generate art, music and videos. Utilising AI to be benifeted for users to help them in their projects and daily business, Bapo holders will have access for free to the dAPP without paying any subscriptions, for unholders and users outside the chain, there will be a small subscription per month in which bapo holders will benifit as a revenue share. More tools will be unlocked on our dAPP plus as part of the upcoming steps there will be a mini app that will be used in the new base app.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر AGENT BAPO (BAPO)

الموقع الرسمي

توقعات سعر AGENT BAPO (USD)

كم ستكون قيمة AGENT BAPO (BAPO) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك AGENT BAPO (BAPO) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة AGENT BAPO.

تحقق الآن من توقعات سعر AGENT BAPO!

عملة BAPO إلى العملات المحلية

توكنوميكس AGENT BAPO (BAPO)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس AGENT BAPO (BAPO) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس BAPO والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول AGENT BAPO (BAPO)

كم يساوي AGENT BAPO (BAPO) اليوم؟
سعر BAPO المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر BAPO إلى USD الحالي؟
سعر BAPO إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ AGENT BAPO ؟
القيمة السوقية لعملة BAPO هي $ 12.17K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن BAPO؟
العرض المتداول لتوكن BAPO هو 100.00M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ BAPO؟
حقق BAPO سعرًا قياسيًا قدره 0.00162005 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ BAPO؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 BAPO.
ما هو حجم تداول BAPO؟
حجم تداول BAPO المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع BAPO هذا العام؟
قد يرتفع BAPO هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر BAPO لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:02:53 (UTC+8)

تحديثات AGENT BAPO (BAPO) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

