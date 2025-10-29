معلومات سعر AGENT BAPO (BAPO) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00162005$ 0.00162005 $ 0.00162005 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.97% تغير السعر (7 أيام) +6.77% تغير السعر (7 أيام) +6.77%

سعر AGENT BAPO (BAPO) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BAPO بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBAPO على الإطلاق هو $ 0.00162005، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BAPO -- على مدار الساعة الماضية، +0.97% على مدار 24 ساعة، و +6.77% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق AGENT BAPO (BAPO)

القيمة السوقية $ 12.17K$ 12.17K $ 12.17K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 12.17K$ 12.17K $ 12.17K إمداد دورة التداول 100.00M 100.00M 100.00M إجمالي العرض 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ AGENT BAPO هي $ 12.17K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BAPO يبلغ 100.00M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 12.17K.