توكنوميكس Fly Trade (FLY) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Fly Trade (FLY)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Fly Trade (FLY) يقوم Fly Trade بتجميع السيولة من DEXs وبروتوكولات DeFi والجسور لتوفير أسعار أفضل بشكل يمكن إثباته مقارنة بالمجمعين الرائدين، مع تقديم تجربة مستخدم سلسة. الموقع الرسمي: https://www.fly.trade/ الوثيقة البيضاء: https://docs.fly.trade/ مستكشف الكتل: https://sonicscan.org/token/0x6c9B3A74ae4779da5Ca999371eE8950e8DB3407f اشتر FLY الآن!

توكنوميكس Fly Trade (FLY) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Fly Trade (FLY)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.18M $ 1.18M $ 1.18M إجمالي العرض: $ 137.50M $ 137.50M $ 137.50M العرض المتداول: $ 12.66M $ 12.66M $ 12.66M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 12.80M $ 12.80M $ 12.80M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.9093 $ 0.9093 $ 0.9093 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.08420621090570082 $ 0.08420621090570082 $ 0.08420621090570082 السعر الحالي: $ 0.0931 $ 0.0931 $ 0.0931 معرفة المزيد عن سعر Fly Trade (FLY)

توكنوميكس Fly Trade (FLY): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Fly Trade (FLY) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن FLY التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن FLY التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس FLY، استكشف السعر المباشر لتوكن FLY!

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