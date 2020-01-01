توكنوميكس DOGE AI (DOGEAI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول DOGE AI (DOGEAI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات DOGE AI (DOGEAI) الذكاء الاصطناعي المستقل يكشف عن الهدر وعدم الكفاءة في الإنفاق الحكومي والسياسات الموقع الرسمي: https://dogeai.info/ مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/9UYAYvVS2cZ3BndbsoG1ScJbjfwyEPGxjE79hh5ipump اشتر DOGEAI الآن!

توكنوميكس DOGE AI (DOGEAI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار DOGE AI (DOGEAI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 493.13K $ 493.13K $ 493.13K إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 750.00M $ 750.00M $ 750.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.20457 $ 0.20457 $ 0.20457 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000145193327803073 $ 0.000145193327803073 $ 0.000145193327803073 السعر الحالي: $ 0.0006575 $ 0.0006575 $ 0.0006575 معرفة المزيد عن سعر DOGE AI (DOGEAI)

توكنوميكس DOGE AI (DOGEAI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس DOGE AI (DOGEAI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DOGEAI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DOGEAI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DOGEAI، استكشف السعر المباشر لتوكن DOGEAI!

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