ما هو Cycle Network ( CYC )

تُنشئ شبكة Cycle طبقة تسوية شاملة لجميع السلاسل وشبكة سيولة متكاملة لمنظومة البلوكتشين بأكملها. وتحتضنها YZi Labs، وتستثمر فيها Vertex Ventures (المستثمر الرئيسي، الصندوق الفرعي لشركة Temasek Holdings).

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Cycle Network كم يساوي Cycle Network (CYC) اليوم؟ سعر CYC المباشر في USD هو USD 0.02655 ، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق. ما هو سعر CYC إلى USD الحالي؟ $ 0.02655 . راجع سعر CYC إلى USD الحالي هو. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة. ما هي القيمة السوقية لـ Cycle Network ؟ القيمة السوقية لعملة CYC هي $ 4.08M USD . القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها. ما هو العرض المتداول لتوكن CYC؟ العرض المتداول لتوكن CYC هو 153.70M USD . ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ CYC؟ حقق CYC سعرًا قياسيًا قدره 0.1190066848445152 USD . ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ CYC؟ أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.025305918698313595 CYC . ما هو حجم تداول CYC؟ حجم تداول CYC المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 36.95K USD . هل سترتفع CYC هذا العام؟ قد يرتفع CYC هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر CYC لمزيد من التحليل المتعمق.

