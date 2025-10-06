سعر Cycle Network المباشر اليوم هو 0.02655 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي CYC إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر CYC بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Cycle Network المباشر اليوم هو 0.02655 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي CYC إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر CYC بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن CYC

معلومات سعر CYC

الوثيقة البيضاء لـ CYC

الموقع الرسمي لـ CYC

اقتصاد توكن CYC

توقعات سعر CYC

سجل CYC

دليل شراء CYC

محول عملة CYC إلى الفيات

CYC العقود الفورية

CYC عقود USDT-M الآجلة

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Cycle Network

Cycle Network السعر(CYC)

السعر المباشر لـ 1 CYC إلى USD:

$0.02652
$0.02652$0.02652
-1.22%1D
USD
مخطط أسعار Cycle Network (CYC) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:19:47 (UTC+8)

معلومات سعر Cycle Network (CYC) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.02641
$ 0.02641$ 0.02641
24 ساعة منخفض
$ 0.027
$ 0.027$ 0.027
24 ساعة مرتفع

$ 0.02641
$ 0.02641$ 0.02641

$ 0.027
$ 0.027$ 0.027

$ 0.1190066848445152
$ 0.1190066848445152$ 0.1190066848445152

$ 0.025305918698313595
$ 0.025305918698313595$ 0.025305918698313595

+0.11%

-1.22%

+3.54%

+3.54%

سعر Cycle Network (CYC) في الوقت الحقيقي هو $ 0.02655. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول CYC بين أدنى سعر $ 0.02641 وأعلى سعر $ 0.027، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـCYC على الإطلاق هو $ 0.1190066848445152، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.025305918698313595.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير CYC +0.11% على مدار الساعة الماضية، -1.22% على مدار 24 ساعة، و +3.54% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Cycle Network (CYC)

No.1528

$ 4.08M
$ 4.08M$ 4.08M

$ 36.95K
$ 36.95K$ 36.95K

$ 26.55M
$ 26.55M$ 26.55M

153.70M
153.70M 153.70M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

15.37%

BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Cycle Network هي $ 4.08M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 36.95K. العرض المتداول لـ CYC يبلغ 153.70M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 26.55M.

سجل سعر Cycle Network (CYC) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Cycle Network لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0003275-1.22%
30 يوم$ -0.02274-46.14%
60 يوم$ -0.05596-67.83%
90 يوم$ +0.00655+32.75%
تغير سعر Cycle Network اليوم

سجل اليوم CYC تغيرًا $ -0.0003275 (-1.22%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Cycle Network لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.02274 (-46.14%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Cycle Network لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد CYC تغييرًا في $ -0.05596 (-67.83%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Cycle Network لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.00655 (+32.75%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Cycle Network (CYC)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Cycle Network.

ما هو Cycle Network ( CYC )

تُنشئ شبكة Cycle طبقة تسوية شاملة لجميع السلاسل وشبكة سيولة متكاملة لمنظومة البلوكتشين بأكملها. وتحتضنها YZi Labs، وتستثمر فيها Vertex Ventures (المستثمر الرئيسي، الصندوق الفرعي لشركة Temasek Holdings).

متوفر Cycle Network على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Cycle Network الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين CYCلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Cycle Network على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Cycle Network سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Cycle Network (USD)

كم ستكون قيمة Cycle Network (CYC) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Cycle Network (CYC) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Cycle Network.

تحقق الآن من توقعات سعر Cycle Network!

توكنوميكس Cycle Network (CYC)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Cycle Network (CYC) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس CYC والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Cycle Network ( CYC )

هل تبحث عن كيفية شراء Cycle Network؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Cycle Network على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة CYC إلى العملات المحلية

1 Cycle Network (CYC) إلى VND
698.66325
1 Cycle Network (CYC) إلى AUD
A$0.0400905
1 Cycle Network (CYC) إلى GBP
0.0199125
1 Cycle Network (CYC) إلى EUR
0.0225675
1 Cycle Network (CYC) إلى USD
$0.02655
1 Cycle Network (CYC) إلى MYR
RM0.1112445
1 Cycle Network (CYC) إلى TRY
1.1137725
1 Cycle Network (CYC) إلى JPY
¥4.0356
1 Cycle Network (CYC) إلى ARS
ARS$39.1015125
1 Cycle Network (CYC) إلى RUB
2.1040875
1 Cycle Network (CYC) إلى INR
2.343834
1 Cycle Network (CYC) إلى IDR
Rp442.499823
1 Cycle Network (CYC) إلى PHP
1.559547
1 Cycle Network (CYC) إلى EGP
￡E.1.2576735
1 Cycle Network (CYC) إلى BRL
R$0.1420425
1 Cycle Network (CYC) إلى CAD
C$0.0369045
1 Cycle Network (CYC) إلى BDT
3.250251
1 Cycle Network (CYC) إلى NGN
38.64618
1 Cycle Network (CYC) إلى COP
$102.50955
1 Cycle Network (CYC) إلى ZAR
R.0.455067
1 Cycle Network (CYC) إلى UAH
1.1180205
1 Cycle Network (CYC) إلى TZS
T.Sh.65.3939775
1 Cycle Network (CYC) إلى VES
Bs5.76135
1 Cycle Network (CYC) إلى CLP
$24.98355
1 Cycle Network (CYC) إلى PKR
Rs7.527456
1 Cycle Network (CYC) إلى KZT
14.1673455
1 Cycle Network (CYC) إلى THB
฿0.857034
1 Cycle Network (CYC) إلى TWD
NT$0.8116335
1 Cycle Network (CYC) إلى AED
د.إ0.0974385
1 Cycle Network (CYC) إلى CHF
Fr0.0209745
1 Cycle Network (CYC) إلى HKD
HK$0.2062935
1 Cycle Network (CYC) إلى AMD
֏10.172367
1 Cycle Network (CYC) إلى MAD
.د.م0.2450565
1 Cycle Network (CYC) إلى MXN
$0.489582
1 Cycle Network (CYC) إلى SAR
ريال0.0995625
1 Cycle Network (CYC) إلى ETB
Br4.0268385
1 Cycle Network (CYC) إلى KES
KSh3.4299945
1 Cycle Network (CYC) إلى JOD
د.أ0.01882395
1 Cycle Network (CYC) إلى PLN
0.0963765
1 Cycle Network (CYC) إلى RON
лв0.1160235
1 Cycle Network (CYC) إلى SEK
kr0.249039
1 Cycle Network (CYC) إلى BGN
лв0.044604
1 Cycle Network (CYC) إلى HUF
Ft8.864514
1 Cycle Network (CYC) إلى CZK
0.554895
1 Cycle Network (CYC) إلى KWD
د.ك0.0081243
1 Cycle Network (CYC) إلى ILS
0.0862875
1 Cycle Network (CYC) إلى BOB
Bs0.1834605
1 Cycle Network (CYC) إلى AZN
0.045135
1 Cycle Network (CYC) إلى TJS
SM0.245322
1 Cycle Network (CYC) إلى GEL
0.072216
1 Cycle Network (CYC) إلى AOA
Kz24.2021835
1 Cycle Network (CYC) إلى BHD
.د.ب0.0099828
1 Cycle Network (CYC) إلى BMD
$0.02655
1 Cycle Network (CYC) إلى DKK
kr0.170451
1 Cycle Network (CYC) إلى HNL
L0.699327
1 Cycle Network (CYC) إلى MUR
1.2082905
1 Cycle Network (CYC) إلى NAD
$0.4585185
1 Cycle Network (CYC) إلى NOK
kr0.264969
1 Cycle Network (CYC) إلى NZD
$0.045666
1 Cycle Network (CYC) إلى PAB
B/.0.02655
1 Cycle Network (CYC) إلى PGK
K0.1117755
1 Cycle Network (CYC) إلى QAR
ر.ق0.096642
1 Cycle Network (CYC) إلى RSD
дин.2.676771
1 Cycle Network (CYC) إلى UZS
soʻm319.8794445
1 Cycle Network (CYC) إلى ALL
L2.2055085
1 Cycle Network (CYC) إلى ANG
ƒ0.0475245
1 Cycle Network (CYC) إلى AWG
ƒ0.04779
1 Cycle Network (CYC) إلى BBD
$0.0531
1 Cycle Network (CYC) إلى BAM
KM0.0443385
1 Cycle Network (CYC) إلى BIF
Fr78.29595
1 Cycle Network (CYC) إلى BND
$0.0342495
1 Cycle Network (CYC) إلى BSD
$0.02655
1 Cycle Network (CYC) إلى JMD
$4.260744
1 Cycle Network (CYC) إلى KHR
107.0562375
1 Cycle Network (CYC) إلى KMF
Fr11.17755
1 Cycle Network (CYC) إلى LAK
577.1739015
1 Cycle Network (CYC) إلى LKR
රු8.0868645
1 Cycle Network (CYC) إلى MDL
L0.45135
1 Cycle Network (CYC) إلى MGA
Ar118.526634
1 Cycle Network (CYC) إلى MOP
P0.2126655
1 Cycle Network (CYC) إلى MVR
0.406215
1 Cycle Network (CYC) إلى MWK
MK46.0937205
1 Cycle Network (CYC) إلى MZN
MT1.696545
1 Cycle Network (CYC) إلى NPR
रु3.751515
1 Cycle Network (CYC) إلى PYG
188.2926
1 Cycle Network (CYC) إلى RWF
Fr38.57715
1 Cycle Network (CYC) إلى SBD
$0.218241
1 Cycle Network (CYC) إلى SCR
0.368514
1 Cycle Network (CYC) إلى SRD
$1.049787
1 Cycle Network (CYC) إلى SVC
$0.2323125
1 Cycle Network (CYC) إلى SZL
L0.4585185
1 Cycle Network (CYC) إلى TMT
m0.092925
1 Cycle Network (CYC) إلى TND
د.ت0.0779508
1 Cycle Network (CYC) إلى TTD
$0.1802745
1 Cycle Network (CYC) إلى UGX
Sh92.5002
1 Cycle Network (CYC) إلى XAF
Fr14.9742
1 Cycle Network (CYC) إلى XCD
$0.071685
1 Cycle Network (CYC) إلى XOF
Fr14.9742
1 Cycle Network (CYC) إلى XPF
Fr2.7081
1 Cycle Network (CYC) إلى BWP
P0.3778065
1 Cycle Network (CYC) إلى BZD
$0.0533655
1 Cycle Network (CYC) إلى CVE
$2.5134885
1 Cycle Network (CYC) إلى DJF
Fr4.7259
1 Cycle Network (CYC) إلى DOP
$1.700793
1 Cycle Network (CYC) إلى DZD
د.ج3.448845
1 Cycle Network (CYC) إلى FJD
$0.0597375
1 Cycle Network (CYC) إلى GNF
Fr230.85225
1 Cycle Network (CYC) إلى GTQ
Q0.203373
1 Cycle Network (CYC) إلى GYD
$5.560101
1 Cycle Network (CYC) إلى ISK
kr3.26565

Cycle Network المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Cycle Network، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Cycle Network الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Cycle Network

كم يساوي Cycle Network (CYC) اليوم؟
سعر CYC المباشر في USD هو USD 0.02655، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر CYC إلى USD الحالي؟
سعر CYC إلى USD الحالي هو $ 0.02655. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Cycle Network ؟
القيمة السوقية لعملة CYC هي $ 4.08M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن CYC؟
العرض المتداول لتوكن CYC هو 153.70M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ CYC؟
حقق CYC سعرًا قياسيًا قدره 0.1190066848445152 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ CYC؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.025305918698313595 CYC.
ما هو حجم تداول CYC؟
حجم تداول CYC المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 36.95K USD.
هل سترتفع CYC هذا العام؟
قد يرتفع CYC هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر CYC لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:19:47 (UTC+8)

تحديثات Cycle Network (CYC) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

أهم الأخبار

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
المزيد

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة CYC إلى USD

المبلغ

CYC
CYC
USD
USD

1 CYC = 0.02655 USD

تداول CYC

/USDCCYC
$0.02649
$0.02649$0.02649
-1.63%
/USDTCYC
$0.02652
$0.02652$0.02652
-1.11%

انضم إلى MEXC اليوم

-- رسوم الصانع للعقود الفورية، -- رسوم المستفيد للعقود الفورية
-- رسوم الصانع للعقود الآجلة، -- رسوم المستفيد للعقود الآجلة

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,314.16
$113,314.16$113,314.16

-1.15%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,022.60
$4,022.60$4,022.60

-1.81%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04361
$0.04361$0.04361

-6.09%

شعار Solana

Solana

SOL

$195.71
$195.71$195.71

-1.60%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.4560
$3.4560$3.4560

-10.40%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,022.60
$4,022.60$4,022.60

-1.81%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,314.16
$113,314.16$113,314.16

-1.15%

شعار Solana

Solana

SOL

$195.71
$195.71$195.71

-1.60%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6304
$2.6304$2.6304

-0.21%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19416
$0.19416$0.19416

-2.80%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار JUICY

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Data Ownership

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.395
$2.395$2.395

+219.33%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00002000
$0.00002000$0.00002000

+207.69%

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000208
$0.0000000208$0.0000000208

+141.86%

شعار CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000090
$0.0000000000000000090$0.0000000000000000090

+100.00%

شعار Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0008537
$0.0008537$0.0008537

+85.30%