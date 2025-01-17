سعر 8008 (8008)
سعر 8008 (8008) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 298.16K. يتم تحديث سعر 8008 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق 8008 الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 596.00K
- تغيير سعر 8008 خلال اليوم هو -8.94%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.87M
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خلال اليوم، كان سعر 8008 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر 8008 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر 8008 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر 8008 مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-8.94%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
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اكتشف أحدث تحليلات سعر 8008: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-4.26%
-8.94%
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تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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