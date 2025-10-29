سعر 401jK المباشر اليوم هو 0.00393567 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي 401JK إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر 401JK بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر 401jK المباشر اليوم هو 0.00393567 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي 401JK إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر 401JK بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار 401jK

سعر 401jK (401JK)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 401JK إلى USD:

$0.00393567
$0.00393567$0.00393567
-1.20%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار 401jK (401JK) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 16:31:57 (UTC+8)

معلومات سعر 401jK (401JK) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00377796
$ 0.00377796$ 0.00377796
24 ساعة منخفض
$ 0.00421921
$ 0.00421921$ 0.00421921
24 ساعة مرتفع

$ 0.00377796
$ 0.00377796$ 0.00377796

$ 0.00421921
$ 0.00421921$ 0.00421921

$ 0.01195204
$ 0.01195204$ 0.01195204

$ 0
$ 0$ 0

-0.57%

-1.25%

+24.73%

+24.73%

سعر 401jK (401JK) في الوقت الحقيقي هو $0.00393567. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول 401JK بين أدنى سعر $ 0.00377796 وأعلى سعر $ 0.00421921، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـ401JK على الإطلاق هو $ 0.01195204، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير 401JK -0.57% على مدار الساعة الماضية، -1.25% على مدار 24 ساعة، و +24.73% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق 401jK (401JK)

$ 3.93M
$ 3.93M$ 3.93M

--
----

$ 3.93M
$ 3.93M$ 3.93M

999.34M
999.34M 999.34M

999,343,173.311924
999,343,173.311924 999,343,173.311924

القيمة السوقية الحالية لـ 401jK هي $ 3.93M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ 401JK يبلغ 999.34M، مع إجمالي عرض 999343173.311924. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.93M.

سجل سعر 401jK (401JK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر 401jK مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر 401jK مقابل USD هو $ -0.0012963061 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر 401jK مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر 401jK مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-1.25%
30 يوم$ -0.0012963061-32.93%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

ما هو 401jK ( 401JK )

The 401jk (just kidding) meme is a satirical punch in the gut in the face of the concept of retirement and also the 401k. The 401k total holdings are valued at around $12 trillion USD and it is the most popular retirement savings plan in the US. As time passes forevermore true retirement, or as we like to call it real freedom will only become much harder and harder for people to attain.

Through meme fueled laser focus and cyperphunk ideology the 401jK meme retirement fund token and community aim to point out the absurdities of how rigged our current system is, and how only insiders and those with power are starting the benefit from the increased centralization of cryptocurrency.........while also aiming to flip the $12 trillion USD 401k system to achieve freedom before our backs and knees are breaking.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر 401jK (401JK)

الموقع الرسمي

توقعات سعر 401jK (USD)

كم ستكون قيمة 401jK (401JK) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك 401jK (401JK) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة 401jK.

تحقق الآن من توقعات سعر 401jK!

عملة 401JK إلى العملات المحلية

توكنوميكس 401jK (401JK)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس 401jK (401JK) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس 401JK والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول 401jK (401JK)

كم يساوي 401jK (401JK) اليوم؟
سعر 401JK المباشر في USD هو USD 0.00393567، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر 401JK إلى USD الحالي؟
سعر 401JK إلى USD الحالي هو $ 0.00393567. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ 401jK ؟
القيمة السوقية لعملة 401JK هي $ 3.93M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن 401JK؟
العرض المتداول لتوكن 401JK هو 999.34M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ 401JK؟
حقق 401JK سعرًا قياسيًا قدره 0.01195204 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ 401JK؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 401JK.
ما هو حجم تداول 401JK؟
حجم تداول 401JK المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع 401JK هذا العام؟
قد يرتفع 401JK هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر 401JK لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 16:31:57 (UTC+8)

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

