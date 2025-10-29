معلومات سعر 401jK (401JK) في (USD)

سعر 401jK (401JK) في الوقت الحقيقي هو $0.00393567. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول 401JK بين أدنى سعر $ 0.00377796 وأعلى سعر $ 0.00421921، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـ401JK على الإطلاق هو $ 0.01195204، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير 401JK -0.57% على مدار الساعة الماضية، -1.25% على مدار 24 ساعة، و +24.73% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق 401jK (401JK)

القيمة السوقية الحالية لـ 401jK هي $ 3.93M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ 401JK يبلغ 999.34M، مع إجمالي عرض 999343173.311924. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.93M.