سعر 401jK (401JK)
-0.57%
-1.25%
+24.73%
+24.73%
سعر 401jK (401JK) في الوقت الحقيقي هو $0.00393567. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول 401JK بين أدنى سعر $ 0.00377796 وأعلى سعر $ 0.00421921، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـ401JK على الإطلاق هو $ 0.01195204، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.
فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير 401JK -0.57% على مدار الساعة الماضية، -1.25% على مدار 24 ساعة، و +24.73% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.
القيمة السوقية الحالية لـ 401jK هي $ 3.93M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ 401JK يبلغ 999.34M، مع إجمالي عرض 999343173.311924. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.93M.
خلال اليوم، كان سعر 401jK مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر 401jK مقابل USD هو $ -0.0012963061 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر 401jK مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر 401jK مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.25%
|30 يوم
|$ -0.0012963061
|-32.93%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
The 401jk (just kidding) meme is a satirical punch in the gut in the face of the concept of retirement and also the 401k. The 401k total holdings are valued at around $12 trillion USD and it is the most popular retirement savings plan in the US. As time passes forevermore true retirement, or as we like to call it real freedom will only become much harder and harder for people to attain.
Through meme fueled laser focus and cyperphunk ideology the 401jK meme retirement fund token and community aim to point out the absurdities of how rigged our current system is, and how only insiders and those with power are starting the benefit from the increased centralization of cryptocurrency.........while also aiming to flip the $12 trillion USD 401k system to achieve freedom before our backs and knees are breaking.
