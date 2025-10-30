استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع Oracle xStock نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 299.22 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد Oracle xStock نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 314.1810 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر ORCLX هو $ 329.8900 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر ORCLX هو $ 346.3845 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف ORCLX في عام 2029 هو $ 363.7037 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف ORCLX في عام 2030 هو $ 381.8889 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Oracle xStock نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 622.0568.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر Oracle xStock نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 1,013.2651.