معلومات سعر Oracle xStock (ORCLX) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 282.87 $ 282.87 $ 282.87 24 ساعة منخفض $ 299.22 $ 299.22 $ 299.22 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 282.87$ 282.87 $ 282.87 24 ساعة مرتفع $ 299.22$ 299.22 $ 299.22 عالية طوال الوقت $ 341.33$ 341.33 $ 341.33 أدنى سعر $ 275.06$ 275.06 $ 275.06 تغير السعر (1 ساعة) -0.01% تغير السعر (1يوم) +5.76% تغير السعر (7 أيام) +3.48% تغير السعر (7 أيام) +3.48%

سعر Oracle xStock (ORCLX) في الوقت الحقيقي هو $299.19. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ORCLX بين أدنى سعر $ 282.87 وأعلى سعر $ 299.22، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـORCLX على الإطلاق هو $ 341.33، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 275.06.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ORCLX -0.01% على مدار الساعة الماضية، +5.76% على مدار 24 ساعة، و +3.48% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Oracle xStock (ORCLX)

القيمة السوقية $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 8.74M$ 8.74M $ 8.74M إمداد دورة التداول 3.69K 3.69K 3.69K إجمالي العرض 29,218.015254402 29,218.015254402 29,218.015254402

القيمة السوقية الحالية لـ Oracle xStock هي $ 1.10M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ORCLX يبلغ 3.69K، مع إجمالي عرض 29218.015254402. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 8.74M.