استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع ResearchHub نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 0.3227 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد ResearchHub نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 0.338835 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر RSC هو $ 0.355776 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر RSC هو $ 0.373565 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف RSC في عام 2029 هو $ 0.392243 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف RSC في عام 2030 هو $ 0.411856 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر ResearchHub نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 0.670870.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر ResearchHub نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 1.0927.