استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع Sunrise Layer نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 0.008895 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد Sunrise Layer نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 0.009339 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر RISE هو $ 0.009806 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر RISE هو $ 0.010297 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف RISE في عام 2029 هو $ 0.010811 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف RISE في عام 2030 هو $ 0.011352 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Sunrise Layer نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 0.018492.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر Sunrise Layer نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 0.030121.