استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع POLYX نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 0.084 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد POLYX نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 0.088200 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر POLYX هو $ 0.092610 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر POLYX هو $ 0.097240 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف POLYX في عام 2029 هو $ 0.102102 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف POLYX في عام 2030 هو $ 0.107207 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر POLYX نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 0.174629.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر POLYX نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 0.284453.