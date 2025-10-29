Meta xStock (METAX) توقع السعر (USD)

احصل على توقعات أسعار Meta xStock للأعوام 2026 و2027 و2028 و2030 وغيرها. توقع مقدار نمو METAX في السنوات الخمس القادمة أو أكثر. تنبأ على الفور بسيناريوهات الأسعار المستقبلية بناءً على اتجاهات السوق والمعنويات.

أدخل رقمًا بين -100 و1,000 للتنبؤ بسعر Meta xStock
%

*إخلاء المسؤولية: تستند جميع توقعات الأسعار إلى مدخلات المستخدم.

توقع سعر Meta xStock
$749.72
$749.72
-0.20%
USD
فعلي
توقع
Meta xStock توقعات الأسعار للفترة 2025-2050 (USD)

Meta xStock (METAX) توقعات الأسعار لعام 2025 (هذا العام)

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع Meta xStock نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 749.72 في عام 2025.

Meta xStock (METAX) توقعات الأسعار لعام 2026 (العام القادم)

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد Meta xStock نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 787.206 في عام 2026.

Meta xStock (METAX) توقعات الأسعار لعام 2027 (خلال عامين)

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر METAX هو $ 826.5663 مع معدل نمو 10.25%.

Meta xStock (METAX) توقعات الأسعار لعام 2028 (خلال 3 سنوات)

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر METAX هو $ 867.8946 مع معدل نمو 15.76%.

Meta xStock (METAX) توقعات الأسعار لعام 2029 (خلال 4 سنوات)

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف METAX في عام 2029 هو $ 911.2893 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

Meta xStock (METAX) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 5 سنوات)

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف METAX في عام 2030 هو $ 956.8538 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

Meta xStock (METAX) توقعات الأسعار لعام 2040 (خلال 15 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Meta xStock نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 1,558.6140.

Meta xStock (METAX) توقعات الأسعار لعام 2050 (خلال 25 سنة)

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر Meta xStock نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 2,538.8180.

السنة
السعر
النمو
  • 2025
    $ 749.72
    0.00%
  • 2026
    $ 787.206
    5.00%
  • 2027
    $ 826.5663
    10.25%
  • 2028
    $ 867.8946
    15.76%
  • 2029
    $ 911.2893
    21.55%
  • 2030
    $ 956.8538
    27.63%
  • 2031
    $ 1,004.6965
    34.01%
  • 2032
    $ 1,054.9313
    40.71%
السنة
السعر
النمو
  • 2033
    $ 1,107.6778
    47.75%
  • 2034
    $ 1,163.0617
    55.13%
  • 2035
    $ 1,221.2148
    62.89%
  • 2036
    $ 1,282.2756
    71.03%
  • 2037
    $ 1,346.3894
    79.59%
  • 2038
    $ 1,413.7088
    88.56%
  • 2039
    $ 1,484.3943
    97.99%
  • 2040
    $ 1,558.6140
    107.89%
عرض المزيد

توقعات سعر Meta xStock على المدى القصير لليوم والغد وهذا الأسبوع و30 يومًا

التاريخ
توقعات السعر
النمو
  • October 29, 2025(اليوم)
    $ 749.72
    0.00%
  • October 30, 2025(غداً)
    $ 749.8227
    0.01%
  • November 5, 2025(هذا الاسبوع)
    $ 750.4389
    0.10%
  • November 28, 2025(30 يوم)
    $ 752.8010
    0.41%
توقع سعرMeta xStock (METAX) لليوم

السعر المتوقع لعملة METAX على October 29, 2025(اليوم)هو $749.72. يعكس هذا التوقع النتيجة المحسوبة لنسبة النمو المقدمة، مما يمنح المستخدمين لمحة عن حركة السعر المحتملة لهذا اليوم.

توقع سعر Meta xStock (METAX) غدًا

بالنسبة إلى October 30, 2025(غداً)، فإن توقع سعر METAX، باستخدام 5% من النمو السنوي، هو $749.8227. تقدم هذه النتائج توقعات تقديرية لقيمة التوكن بناءً على المعلمات المختارة.

توقع سعرMeta xStock (METAX) لهذا الأسبوع

بحلول November 5, 2025(هذا الاسبوع)، التوقع السعري لعملة METAX، باستخدام معدل نمو سنوي 5%، هو $750.4389. يتم حساب هذا التوقع الأسبوعي بناءً على نفس النسبة المئوية للنمو لتقديم فكرة عن الترندات السعرية المحتملة خلال الأيام القادمة.

توقع سعر Meta xStock (METAX) خلال 30 يومًا

بالنظر إلى 30 يوماً قادمة، السعر المتوقع لعملة METAX هو $752.8010. هذا التنبؤ مستمد باستخدام معدل النمو السنوي 5% لتقدير قيمة التوكن بعد شهر.

إحصائيات الأسعار الحالية لـ Meta xStock

$ 749.72
$ 749.72

-0.20%

$ 4.50M
$ 4.50M

6.00K
6.00K

$ 59.31K
$ 59.31K

--

أحدث سعر لـ METAX هو $ 749.72. ويبلغ معدل التغير على مدار 24 ساعة -0.20%، وحجم تداول على مدار 24 ساعة $ 59.31K.
علاوة على ذلك، فإن METAX لديه معروض متداول بقيمة 6.00K وإجمالي القيمة السوقية بقيمة $ 4.50M.

كيفية شراء Meta xStock (METAX)

هل تحاول شراء METAX؟ يمكنك الآن شراء METAX عبر بطاقة الائتمان، والتحويل البنكي، وP2P، والعديد من طرق الدفع الأخرى. تعرّف على كيفية شراء Meta xStock وابدأ مع MEXC الآن!

تعلم كيفية شراء METAX الآن

السعر التاريخي Meta xStock

وفقًا لأحدث البيانات التي تم جمعها على صفحة الأسعار الحالية Meta xStock، فإن السعر الحالي لعملة Meta xStock هو 749.72USD. العرض المتداول من Meta xStock(METAX) هو 0.00 METAX مما يعطيها رسملة سوقية تبلغ $4.50M.

الفترة
التغيير(%)
التغيير(USD)
صعود
هبوط
  • 24 ساعة
    -0.00%
    $ -1.5399
    $ 758.37
    $ 746.16
  • 7 أيام
    0.02%
    $ 17.5600
    $ 758.37
    $ 723.98
  • 30 يوم
    0.01%
    $ 3.8000
    $ 758.37
    $ 691
الأداء خلال 24 ساعة

خلال الـ 24 ساعة الماضية، أظهر Meta xStock حركة سعرية بقيمة $-1.5399، مما يعكس تغييرًا في القيمة بنسبة -0.00%.

الأداء خلال 7 يوماً

خلال آخر 7 أيام، كان يتم تداول Meta xStock عند أعلى مستوى له عند $758.37 وأدنى سعر عند $723.98. وقد شهد تغيرًا في السعر قدره 0.02%. ويُظهر هذا التريند الأخير قدرة METAX على تحقيق المزيد من الحركة في السوق.

الأداء خلال 30 يوماً

في الشهر الماضي، شهد موقع Meta xStock في الشهر الماضي ارتفاعًا في 0.01% من التغيير، مما يعكس حوالي $3.8000 لقيمته. وهذا يشير إلى أن METAX قد يشهد المزيد من التغيرات في الأسعار في المستقبل القريب.

تحقق من سجل الأسعار الكامل Meta xStock لمعرفة الاتجاهات التفصيلية لأسعار MEXC

عرض كامل METAX سجل الأسعار

كيف تعمل وحدة التنبؤ بسعر Meta xStock (METAX)؟

وحدة التنبؤ بسعر Meta xStock هي أداة سهلة الاستخدام مصممة لمساعدتك في تقدير الأسعار المستقبلية المحتملة لعملة METAX استنادًا إلى افتراضات النمو الخاصة بك. سواء كنت متداولًا متمرسًا أو مستثمرًا فضوليًا، تقدم هذه الوحدة طريقة بسيطة وتفاعلية للتنبؤ بالقيمة المستقبلية للتوكن.

1. أدخل توقعات النمو الخاصة بك

ابدأ بإدخال نسبة النمو المرغوب فيها، والتي يمكن أن تكون إما إيجابية أو سلبية، حسب توقعاتك للسوق. قد يعكس ذلك توقعاتك بشأن Meta xStock خلال العام المقبل أو السنوات الخمس أو حتى عقود في المستقبل.

2. حساب السعر المستقبلي

بمجرد إدخال معدل النمو، انقر على زر "حساب". ستعمل الوحدة على الفور على حساب السعر المستقبلي المتوقع لعملة METAX، مما يمنحك تصورًا واضحًا لكيفية تأثير توقعك على قيمة التوكن بمرور الوقت.

3. استكشاف السيناريوهات المختلفة

يمكنك تجربة معدلات نمو مختلفة لمعرفة كيف يمكن أن تؤثر ظروف السوق المختلفة على سعر Meta xStock. تتيح لك هذه المرونة تحليل كل من التوقعات المتفائلة والمتحفظة، مما يساعدك على اتخاذ قرارات أكثر استنارة.

4. آراء المستخدمين ورؤى المجتمع

تدمج الوحدة أيضًا بيانات مشاعر المستخدمين، مما يتيح لك مقارنة توقعاتك بتوقعات المستخدمين الآخرين. توفر هذه المدخلات الجماعية نظرة ثاقبة قيّمة حول كيفية إدراك المجتمع لمستقبل METAX.

المؤشرات الفنية للتنبؤ بالأسعار

ولتعزيز دقة التوقعات، تستفيد الوحدة من مجموعة متنوعة من المؤشرات الفنية وبيانات السوق. وتشمل هذه المؤشرات:

المتوسطات المتحركة الأسية (EMA): يساعد على تتبع اتجاه سعر التوكن من خلال تهدئة التقلبات وتوفير نظرة ثاقبة على انعكاسات الترند المحتمل.

البولنجر باند: يقيس تقلبات السوق ويحدد ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع المحتملة.

مؤشر القوة النسبية (RSI): يقيّم زخم METAX لتحديد ما إذا كان في مرحلة صعود أو هبوط.

تقارب وتباعد المتوسط المتحرك (MACD): يقيم قوة واتجاه تحركات الأسعار لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. من خلال الجمع بين هذه المؤشرات وبيانات السوق في الوقت الفعلي، توفر الوحدة تنبؤًا ديناميكيًا بالسعر، مما يساعدك على اكتساب رؤى أعمق حول الإمكانات المستقبلية لعملة Meta xStock.

لماذا يعد التنبؤ بسعر METAX مهمًا؟

يعد توقعات سعر METAX أمرًا بالغ الأهمية لعدة أسباب، ويشارك فيها المستثمرون لأغراض مختلفة:

تطوير استراتيجية الاستثمار: تساعد التوقعات المستثمرين على صياغة الاستراتيجيات. ومن خلال تقدير الأسعار المستقبلية، يمكنهم تحديد موعد شراء أو بيع أو الاحتفاظ بالعملات المشفرة.

تقييم المخاطر: يسمح فهم التحركات المحتملة للأسعار للمستثمرين بقياس المخاطر المرتبطة بأصل الكريبتو معين. وهذا أمر ضروري في إدارة وتخفيف الخسائر المحتملة.

تحليل السوق: غالبًا ما تتضمن التنبؤات تحليل ترندات السوق والأخبار والبيانات التاريخية. يساعد هذا التحليل الشامل المستثمرين في فهم ديناميكيات السوق والعوامل المؤثرة في تغيرات الأسعار.

تنويع المحافظ الاستثمارية: من خلال التنبؤ بالعملات المشفرة التي قد يكون أداؤها جيدًا، يمكن للمستثمرين تنويع محافظهم الاستثمارية وفقًا لذلك، وتوزيع المخاطر على مختلف الأصول.

التخطيط طويل الأجل: يعتمد المستثمرون الذين يبحثون عن مكاسب طويلة الأجل على التنبؤات لتحديد العملات المشفرة التي تنطوي على احتمالات النمو المستقبلي.

الاستعداد النفسي: إن معرفة سيناريوهات الأسعار المحتملة تهيئ المستثمرين نفسيًا وماليًا لتقلبات السوق.

المشاركة المجتمعية: غالبًا ما تثير توقعات أسعار الكريبتو مناقشات داخل مجتمع المستثمرين، مما يؤدي إلى فهم أوسع وحكمة جماعية حول اتجاهات السوق.

الأسئلة الشائعة (FAQ):

هل METAX يستحق الاستثمار الآن؟
ووفقًا لتوقعاتك، فإن METAX سيحقق -- على undefined، مما يجعله توكن يستحق النظر فيه.
ما هي توقعات سعر METAX الشهر المقبل؟
وفقًا لأداة التوقع بالسعر Meta xStock (METAX)، فإن السعر المتوقع METAX سيصل إلى -- على undefined.
كم ستكون تكلفة 1 METAX في عام 2026؟
سعر 1 Meta xStock (METAX) اليوم هو $749.72. ووفقًا لوحدة التوقع أعلاه، سيزداد METAX بمقدار 0.00% ليصل إلى -- في عام 2026.
ما هو السعر المتوقع لـ METAX في عام 2027؟
Meta xStock (METAX) من المتوقع أن يشهد 0.00% سنويًا، ليصل إلى سعر -- لـ 1 METAX بحلول عام 2027.
ما هو السعر التقديري المستهدف للسعر METAX في عام 2028؟
وفقًا لمدخلات توقعك للأسعار، سيشهد موقع Meta xStock (METAX) نموًا 0.00%، مع سعر مستهدف تقديري -- في عام 2028.
ما هو السعر التقديري المستهدف للسعر METAX في عام 2029؟
وفقًا لمدخلات توقعك للسعر، سيشهد موقع Meta xStock (METAX) نموًا 0.00%، مع سعر مستهدف تقديري -- في عام 2029.
كم ستكون تكلفة 1 METAX في عام 2030؟
سعر 1 Meta xStock (METAX) اليوم هو $749.72. ووفقًا لوحدة التوقع أعلاه، سيزداد METAX بمقدار 0.00% ليصل إلى -- في عام 2030.
ما هو سعر METAX المتوقع لعام 2040؟
من المتوقع أن يشهد Meta xStock (METAX) مكاسب بنسبة 0.00% سنويًا، ليصل سعره إلى -- مقابل 1 METAX بحلول عام 2040.
إخلاء المسؤولية

يعتمد المحتوى المنشور على صفحات توقعات أسعار الكريبتو لدينا على المعلومات والتعليقات المقدمة إلينا من مستخدمي MEXC و/أو مصادر خارجية أخرى. ويتم تقديمها لك على أساس "كما هي" لأغراض إعلامية وتوضيحية فقط، دون أي تمثيل أو ضمان من أي نوع. من المهم ملاحظة أن توقعات الأسعار المقدمة قد لا تكون دقيقة ولا ينبغي التعامل معها على هذا النحو. قد تختلف الأسعار المستقبلية بشكل كبير عن التوقعات المقدمة، ولا ينبغي الاعتماد عليها في قرارات الاستثمار.

علاوة على ذلك، لا ينبغي تفسير هذا المحتوى على أنه نصيحة مالية، ولا يهدف إلى التوصية بشراء أي منتج أو خدمة محددة. لن تكون MEXC مسؤولة تجاهك بأي شكل من الأشكال عن أي خسائر قد تتكبدها نتيجة للإشارة إلى أي محتوى منشور على صفحات توقعات أسعار الكريبتو الخاصة بنا، واستخدامه و/أو الاعتماد عليه. من الضروري أن تدرك أن أسعار الأصول الرقمية تخضع لمخاطر سوقية عالية وتقلبات الأسعار. قد تنخفض قيمة استثمارك وتزيد، وليس هناك ضمان لاستعادة المبلغ المستثمر في البداية. في النهاية، أنت وحدك المسؤول عن قراراتك الاستثمارية، وMEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. يرجى أن تضع في اعتبارك أن الأداء السابق ليس مؤشرا موثوقا للأداء المستقبلي. يجب عليك الاستثمار فقط في المنتجات التي تعرفها وتفهم المخاطر المرتبطة بها. فكر بعناية في خبرتك الاستثمارية، ووضعك المالي، وأهدافك الاستثمارية، وقدرتك على تحمل المخاطر، واستشر مستشارًا ماليًا مستقلاً قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.