استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع Meta xStock نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 749.72 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد Meta xStock نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 787.206 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر METAX هو $ 826.5663 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر METAX هو $ 867.8946 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف METAX في عام 2029 هو $ 911.2893 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف METAX في عام 2030 هو $ 956.8538 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Meta xStock نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 1,558.6140.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر Meta xStock نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 2,538.8180.