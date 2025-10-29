استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع Jobless نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 0.001538 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد Jobless نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 0.001614 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر JOBLESS هو $ 0.001695 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر JOBLESS هو $ 0.001780 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف JOBLESS في عام 2029 هو $ 0.001869 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف JOBLESS في عام 2030 هو $ 0.001962 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Jobless نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 0.003197.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر Jobless نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 0.005208.