استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع Eclipse نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 0.10866 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد Eclipse نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 0.114093 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر ES هو $ 0.119797 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر ES هو $ 0.125787 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف ES في عام 2029 هو $ 0.132076 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف ES في عام 2030 هو $ 0.138680 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Eclipse نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 0.225896.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر Eclipse نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 0.367961.