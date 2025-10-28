ما هي هيمنة ETH؟ فهم مخطط هيمنة ETH وما يعنيه

يتحرك سوق العملات المشفرة بسرعة، وفهم المقاييس الرئيسية يُحدث فرقًا كبيرًا بين الربح والخسارة. تُعدّ هيمنة الإيثيريوم من أهم المؤشرات لتتبع اتجاهات السوق واتخاذ قرارات استثمارية أكثر ذكاءً. في هذا الدليل، ستتعلم معنى هيمنة الإيثيريوم، وكيفية قراءة مخططات الهيمنة كمتداول محترف، وكيف يتفاعل هذا المقياس مع حصة البيتكوين السوقية للإشارة إلى اتجاهات السوق الأوسع. سواء كنت تتحقق من النسبة الحالية لهيمنة الإيثيريوم لأول مرة أو تسعى إلى تحسين استراتيجية تداولك، تُفصّل هذه المقالة كل ما يحتاجه المبتدئون لمعرفته حول هذا المقياس الأساسي.





النقاط الرئيسية

يقيس مؤشر هيمنة ETH حصة الإيثيريوم السوقية مقارنةً بجميع العملات الرقمية الأخرى مجتمعة.

اعتبارًا من سبتمبر 2025، بلغت هيمنة الإيثيريوم ما بين 13% و15%، متعافيةً من أدنى مستوى تاريخي لها في أبريل عند 6.95%.

تشير تحركات هيمنة بيتكوين والإيثيريوم معًا إلى أنماط دوران رأس المال ومواسم العملات البديلة المحتملة.

تسيطر الإيثيريوم على ما يقرب من 60% إلى 63% من إجمالي قيمة التمويل اللامركزي المقفلة، محافظةً على مكانتها كمنصة رائدة للعقود الذكية.

ساهمت ترقية Pectra في مايو 2025 وموافقات صناديقETF في تعزيز ثقة المؤسسات وتعافي هيمنة الإيثيريوم.

يستخدم المتداولون هيمنة ETH إلى جانب حركة السعر لتحديد توقيت دخول السوق، وإدارة المخاطر، وتحديد فرص دوران العملات البديلة.





يقيس مؤشر هيمنة الإيثريوم نسبة امتلاك الإيثريوم لسوق العملات المشفرة. عندما يتحدث المتداولون عن هيمنة الإيثريوم، فهم يشيرون إلى حصة الإيثريوم السوقية مقارنةً بجميع الأصول الرقمية الأخرى مجتمعة. يمنحك هذا المقياس لمحة سريعة عن قوة الإيثريوم مقارنةً بمنظومة العملات المشفرة الأوسع.

حساب هيمنة الإيثريوم بسيط. اقسم القيمة السوقية للإيثريوم على إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة، ثم اضرب الناتج في 100. على سبيل المثال، إذا بلغ إجمالي سوق العملات المشفرة 2 تريليون دولار، وبلغت القيمة السوقية للإيثريوم 400 مليار دولار، فإن نسبة هيمنة الإيثريوم ستكون 20%. هذا يعني أن خُمس الأموال المستثمرة في العملات المشفرة موجودة في الإيثريوم.

يُظهر فهم هيمنة الإيثريوم مدى ثقة المستثمرين. تشير نسبة الهيمنة المرتفعة إلى تركيز المستثمرين لرأس مالهم على الإيثريوم بدلاً من توزيعه على آلاف العملات البديلة، مما يشير غالبًا إلى أن المتداولين يعتبرون الإيثريوم رهانًا أكثر أمانًا في ظل ظروف عدم اليقين. عندما تنخفض هيمنة الإيثريوم في السوق، فإن ذلك يعني عادةً سعي المستثمرين وراء فرص في العملات الرقمية الأصغر، بحثًا عن عوائد أعلى رغم زيادة المخاطر.

تتغير القيمة الحالية لهيمنة الإيثريوم باستمرار مع تقلب الأسعار ودخول مشاريع جديدة إلى السوق. يمكنك تتبع هذه التحولات فورًا على منصات مثل CoinMarketCap أو CoinGecko، التي تُحدّث بياناتها كل بضع دقائق وتُظهر لك الأرقام الحالية والاتجاهات التاريخية. السياق التاريخي مهم عند تقييم هيمنة الإيثريوم في السوق. في عامي 2017 و2018، بلغت قيمة الإيثريوم ذروتها عند أكثر من 30% خلال طفرة ICO قبل أن تنخفض مع تنويع المستثمرين، في حين استقرت نسبة هيمنة الإيثريوم الحالية مؤخرًا ف ي نطاق يعكس مكانة الإيثريوم الناضجة باعتبارها منصة العقود الذكية الرائدة.





https://www.mexc.com/price/ETH * *BTN-ابدأ تداول ETH على MEXC&BTNURL=













CoinMarketCap و قبل تحليل الاتجاهات، تحتاج إلى مصادر بيانات دقيقة. يظهر مخطط هيمنة الإيثريوم على منصات TradingView CoinGecko . يوفر TradingView مخطط هيمنة الإيثريوم بتوكن التداول ETH.D مع أدوات رسم بياني متقدمة للمتداولين المحترفين، بينما يقدم CoinMarketCap وCoinGecko واجهات استخدام أبسط مثالية للمبتدئين الذين يرغبون في الاطلاع السريع على هيمنة الإيثريوم الحالية. تُحدّث كل منصة مخطط هيمنة الإيثريوم بالبيانات الحالية بشكل متكرر، حيث يُحدّث TradingView كل بضع ثوانٍ ويُحدّث CoinMarketCap كل بضع دقائق.













عند فتح مخطط هيمنة الإيثريوم على منصة TradingView، سترى رسمًا بيانيًا خطيًا يوضح كيفية تغير حصة الإيثريوم السوقية بمرور الوقت. تشير الخطوط الصاعدة إلى استحواذ الإيثريوم على حصة أكبر من إجمالي سوق العملات المشفرة، بينما تشير الخطوط الهابطة إلى تدفق الأموال إلى العملات المشفرة الأخرى. كشف مخطط هيمنة الإيثريوم لبيانات مايو 2025 عن أنماط دراماتيكية، حيث ارتد من أدنى مستوى له على الإطلاق عند 6.95% في أبريل، ليتجاوز 11% بحلول الصيف.

تساعد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية المتداولين على تحديد نقاط التحول. لطالما شكّل مستوى 7% دعمًا قويًا لنسبة هيمنة الإيثريوم، مع ارتفاعات متعددة بالقرب من هذه العتبة طوال عام 2024 وأوائل عام 2025، بينما حدّت المقاومة عند حوالي 20% من الارتفاعات. تعمل هذه المستويات كحدود دنيا وسقف، حيث تميل الهيمنة إلى عكس اتجاهها.













قراءة هيمنة الإيثيريوم اليوم تُعطيك لمحة سريعة، لكن التحليل الذكي يتطلب مقارنة المستويات الحالية بالاتجاهات التاريخية. غالبًا ما تنجم التقلبات قصيرة الأجل في النسبة الحالية لهيمنة الإيثيريوم عن أحداث إخبارية مؤقتة، وتنعكس بسرعة، بينما تعكس الاتجاهات طويلة الأجل في النسبة الحالية لهيمنة الإيثيريوم تغيرات جوهرية في نظرة المستثمرين إلى قيمة الإيثيريوم. لم يُمثل الارتفاع المطرد من 6.95% في أبريل 2025 إلى أكثر من 11% بحلول يوليو مجرد انتعاش تقني، بل أكد على تزايد الاعتماد المؤسسي من خلال صناديق الاستثمار المتداولة ETF وتجدد نشاط المطورين حول حلول التوسع التي تُقدمها الإيثيريوم.





















تُشكّل العلاقة بين هيمنة بيتكوين وإيثريوم أحد أهم أنماط العملات الرقمية. تؤثر هيمنة بيتكوين وإيثريوم باستمرار على بعضهما البعض من خلال تدفقات رأس المال ومعنويات المستثمرين. عند دراسة هيمنة بيتكوين وإيثريوم معًا، ستكتشف أن الأموال غالبًا ما تتداول بين هاتين العملتين الرقميتين الرئيسيتين بناءً على ظروف السوق ورغبة المخاطرة. يتطلب فهم أنماط هيمنة إيثريوم وبيتكوين إدراك أن الهيمنة الكلية لجميع العملات الرقمية تساوي 100%. عندما ترتفع هيمنة بيتكوين بشكل ملحوظ، غالبًا ما يعني ذلك هروب المستثمرين من العملات البديلة، وحتى إيثريوم، بحثًا عن الأمان. تكشف مخططات هيمنة إيثريوم وبيتكوين عن أنماط التناوب هذه بوضوح، موضحةً متى ينتقل رأس المال من أصل رئيسي إلى آخر.













تشير التركيبات المختلفة لنسب هيمنة البيتكوين والإيثيريوم الحالية إلى قصص مختلفة. عندما ترتفع هيمنة البيتكوين مع ارتفاع سعره، فإن هذا عادةً ما يُشير إلى سوق صاعدة للبيتكوين، حيث تُعاني العملات الرقمية الأصغر. وقد أظهرت هيمنة البيتكوين والإيثيريوم، والبيانات الحالية من أوائل عام 2024، هذا النمط بالضبط عندما دفعت موافقات صناديق بيتكوين المتداولة (ETF) إلى تدفقات هائلة.

يظهر سيناريو مختلف عندما يرتفع سعر البيتكوين، لكن مخطط هيمنة البيتكوين والإيثيريوم يُظهر انخفاض هيمنة البيتكوين إلى جانب ارتفاع هيمنة الإيثيريوم. عادةً ما يُشير هذا المزيج إلى موسم العملات البديلة، مع قيادة الإيثيريوم للموجة. بين أبريل ويوليو 2025، انخفضت هيمنة البيتكوين من حوالي 56% إلى 52%، بينما ارتدت هيمنة الإيثيريوم عند مستويات أبريل 2025 من أدنى مستوياتها، مما خلق هذا الوضع المُلائم للعملات البديلة.













غالبًا ما يُمثل تدفق هيمنة البيتكوين إلى الإيثريوم مؤشرًا رئيسيًا لأداء العملات البديلة على نطاق أوسع. عندما يتحول رأس المال من البيتكوين إلى الإيثريوم، فإنه عادةً ما يسبق تدفقات مماثلة إلى منصات الطبقة الأولى الأخرى وتوكنات التمويل اللامركزي. يراقب المتداولون الأذكياء هذا التحول بعناية، مستخدمين علاقة هيمنة البيتكوين/الإيثريوم كنظام إنذار مبكر لمراحل السوق المتغيرة. تشير الظروف الحالية إلى مرحلة انتقالية. يشير انتعاش نسبة هيمنة الإيثريوم في مايو 2025 من أدنى مستوياتها التاريخية إلى تزايد الثقة في أساسيات الإيثريوم، لا سيما بعد ترقية بيكترا واعتماد صناديق المؤشرات المتداولة المؤسسية. مع ذلك، لا يزال البيتكوين يحافظ على هيمنة قوية تتجاوز 50%، مما يشير إلى أن السوق لم يتحول بالكامل إلى نمط المخاطرة العدوانية بعد.





https://www.mexc.com/price/ETH * *BTN- ابدأ تداول ETH على MEXC&BTNURL=





تمثل القيمة الحالية لهيمنة الإيثريوم، والتي تتراوح بين 13% و15% في أواخر عام 2025، انتعاشًا ملحوظًا من أدنى مستوى لها في أبريل عند 6.95%. ويكشف هذا الانتعاش عن العديد من المؤشرات المهمة حول ظروف السوق ومعنويات المستثمرين. وتعكس القيمة الحالية لهيمنة الإيثريوم (ETH.D) ثقة متجددة بمكانتها كمنصة رائدة للعقود الذكية، لا سيما مع تحسين ترقية Pectra لقابلية التوسع والكفاءة.

تفسر عدة عوامل هذا التحول في هيمنة الإيثريوم على السوق في عام 2025 مقارنةً بفترة سابقة من العام. فقد تسارع تبني المؤسسات للعملة بشكل كبير مع بدء تداول صناديق الاستثمار المتداولة الفورية (ETH) للإيثريوم ، حيث تقدم شركات مالية كبرى مثل BlackRock, Fidelity, وGrayscale منتجات تتيح للمستثمرين التقليديين سهولة الوصول إلى الإيثريوم. وقد مثّلت مستويات هيمنة الإيثريوم على السوق في أبريل 2025 أدنى مستوى لها قبل أن تصل هذه الموجة المؤسسية إلى ذروتها، بينما أظهرت بيانات هيمنة الإيثريوم على السوق في مايو 2025 المراحل الأولى من الانتعاش. يعكس اتجاه نسبة هيمنة سوق الإيثيريوم لعام 2025 استمرار هيمنة الإيثيريوم في قطاعات العملات المشفرة الرئيسية. لا تزال بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi) المبنية على الإيثيريوم تسيطر على غالبية القيمة الإجمالية المحجوزة عبر جميع سلاسل الكتل، بينما يظل سوق الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) متمركزًا بشكل كبير حول الإيثيريوم على الرغم من المنافسة من السلاسل الأخرى. استمرت هيمنة الإيثيريوم على قيمة TVL في عام 2024 حتى عام 2025، مع احتفاظ الإيثيريوم بحوالي 60-63% من إجمالي قيمة التمويل اللامركزي المحجوزة حتى مع اكتساب حلول الطبقة الثانية والسلاسل المنافسة أرضية. تشير التطورات الأخيرة إلى أن لقطة هيمنة الإيثيريوم في 29 مايو 2025 تمثل نقطة استقرار وليست ذروة. أزالت ترقية Pectra الناجحة الاختناقات الفنية التي كانت تحد سابقًا من أداء الإيثيريوم، بينما تواصل حلول الطبقة الثانية مثل Arbitrum Optimism توسيع سعة المعاملات دون تجزئة النظام البيئي. هذا المزيج من تحسينات الطبقة الأساسية ونمو الطبقة الثانية يعزز المكانة الأساسية للإيثيريوم.





















يُدمج المتداولون المحترفون نسبة هيمنة الإيثريوم في عملية اتخاذ قراراتهم كأداة للتوقيت والتخصيص. عندما ترتفع القراءة الحالية لهيمنة الإيثريوم مع ارتفاع سعره، غالبًا ما يُفسر المستثمرون المتمرسون هذا على أنه إشارة صعود قوية للإيثريوم تحديدًا. يشير هذا المزيج إلى تدفق رؤوس الأموال إلى الإيثريوم ليس فقط من الفيات، بل أيضًا من العملات المشفرة الأخرى، مما يُشير إلى ثقة واسعة في السوق بمستقبل الإيثريوم.













تتغير استراتيجيات تخصيص المحافظ الاستثمارية بناءً على اتجاهات الهيمنة. قد يزيد المتداولون المحافظون تخصيصاتهم لإيثريوم عندما تبدأ الهيمنة في الارتفاع من مستوياتها المنخفضة تاريخيًا، معتبرين ذلك فرصة قيّمة حيث بيع السوق إيثريوم بشكل مفرط مقارنةً بالمنافسين الأصغر. يمثل الارتفاع من 6.95% في أبريل 2025 هذا النوع من السيناريوهات بالضبط، حيث تشير النسب المئوية الحالية لهيمنة إيثريوم إلى أن إيثريوم قد عوقب بشكل غير عادل مقارنةً بأساسياته.













تُصبح إدارة المخاطر أسهل عند مراقبة الهيمنة جنبًا إلى جنب مع حركة السعر. إذا انخفض سعر الإيثيريوم مع ارتفاع هيمنته، فهذا يُشير إلى أن أداء العملات الرقمية الأخرى أسوأ. تُبرر هذه القوة النسبية الاحتفاظ بصفقات الإيثيريوم حتى خلال فترات ركود السوق. على العكس من ذلك، عندما يرتفع سعر الإيثيريوم مع انخفاض هيمنته، فهذا يُشير إلى أن العملات البديلة الأصغر حجمًا تتفوق في الأداء، مما قد يُبرر تحولات تكتيكية في تلك القطاعات.













يُصبح توقيت استثمارات العملات البديلة أكثر دقةً باستخدام هيمنة الإيثريوم كعامل تصفية. عندما تبدأ هيمنة الإيثريوم بالتراجع بعد ارتفاع مُستدام، غالبًا ما تُمثل اللحظة الأمثل لتدوير رأس المال نحو العملات الرقمية الأصغر. لا تظهر نقاط التناوب هذه عشوائيًا، بل تتبع أنماطًا متوقعة حيث يقود الإيثريوم السوق صعودًا أولًا، ثم يتوسع المستثمرون بحثًا عن مكاسب أكبر من الأصول عالية المخاطر.





https://www.mexc.com/price/ETH * *BTN- ابدأ تداول ETH على MEXC&BTNURL=





الخلط بين الهيمنة والسعر: مجرد ارتفاع نسبة هيمنة الإيثيريوم لا يعني بالضرورة ارتفاع سعره. يمكن أن ترتفع الهيمنة حتى مع انخفاض سعر الإيثيريوم، طالما أن العملات الرقمية الأخرى تنخفض بسرعة أكبر.

المبالغة في رد الفعل تجاه التقلبات اليومية: قد تتأرجح قراءة هيمنة الإيثيريوم اليوم بنسبة أو نقطتين مئويتين بناءً على أخبار مؤقتة، لكن هذه التغييرات الوجيزة نادرًا ما تشير إلى تحولات جوهرية في الاتجاه.

تجاهل سياق السوق: ارتفاع نسبة هيمنة الإيثيريوم خلال سوق هابطة يعني شيئًا مختلفًا تمامًا عن نفس الارتفاع خلال سوق صاعدة.

استخدام الهيمنة كمؤشر مستقل: يقارن المتداولون الأذكياء بيانات الهيمنة بحجم التداول، ومعدلات التمويل، والنشاط على السلسلة، بدلاً من الاعتماد على أي مقياس واحد.

التداول بناءً على الضوضاء قصيرة الأجل: غالبًا ما يتداول المبتدئون بناءً على التغيرات اليومية في الهيمنة، بينما يجب عليهم التركيز على الاتجاهات الأسبوعية أو الشهرية للحصول على إشارات موثوقة.













ما هي نسبة هيمنة الإيثريوم الحالية؟

اعتبارًا من أواخر سبتمبر 2025، ستستقر هيمنة الإيثريوم بين 13-15%، متعافية من أدنى مستوى لها في أبريل 2025 عند 6.95%.





كم مرة يجب أن أتحقق من مخطط هيمنة ETH؟

يستفيد المستثمرون على المدى الطويل من الفحوصات الأسبوعية، في حين ينبغي على المتداولين النشطين المراقبة يوميًا أو أثناء الأحداث الرئيسية في السوق.





هل هيمنة ETH العالية جيدة أم سيئة؟

إن الهيمنة العالية لا تعتبر جيدة أو سيئة في حد ذاتها؛ بل تعتمد على سياق السوق وما إذا كنت تمتلك ETH أو عملات بديلة.





أين يمكنني متابعة هيمنة الإيثريوم اليوم؟

توفر TradingView وCoinMarketCap وCoinGecko جميعها مخططات وبيانات هيمنة الإيثيريوم في الوقت الفعلي.





ما هو الفرق بين هيمنة BTC و ETH؟

يقيس BTC حصة البيتكوين في السوق بينما يقيس ETH حصة الإيثيريوم؛ ويشيران معًا إلى أنماط دوران رأس المال.





ماذا تعني القيمة الحالية لـ ETH.D؟

توكن ETH.D هو ببساطة توكن التداول لهيمنة الإيثريوم على منصات مثل TradingView.





لماذا انخفضت النسبة الحالية لهيمنة الإيثريوم في أوائل عام 2025؟

دفعت المنافسة من البدائل من الطبقة الأولى وعمليات جني الأرباح بعد الارتفاعات السابقة الهيمنة إلى مستويات منخفضة تاريخية.





هل يمكن لنسبة هيمنة سوق الإيثريوم التنبؤ بمواسم العملات البديلة؟

غالبًا ما يشير تراجع هيمنة ETH أثناء ارتفاع الأسعار إلى ظروف مبكرة لموسم العملات البديلة.





https://www.mexc.com/price/ETH * *BTN-تداول ETH على MEXC&BTNURL=





يُوفر فهم هيمنة الإيثيريوم منظورًا فعّالًا لتفسير ظروف سوق العملات الرقمية. يكشف مخطط هيمنة الإيثيريوم عن تدفقات رأس المال، والرغبة في المخاطرة، والتحولات في مراحل السوق التي تؤثر على محفظتك الاستثمارية بأكملها. من أدنى مستوى تاريخي بلغ 6.95% في أبريل 2025 إلى انتعاش تجاوز 13%، تُشير التحركات الأخيرة إلى تجدد الثقة المؤسسية وقوة أساسية كامنة.

يمكن للعلاقة بين هيمنة البيتكوين والإيثيريوم أن تُولّد إشارات تداول عملية عند تفسير الأنماط بشكل صحيح. يُدمج المتداولون المحنكون تحليل الهيمنة مع مقاييس أخرى بدلًا من الاعتماد على مؤشر واحد. راقب هيمنة الإيثيريوم بانتظام على منصات مثل TradingView وCoinMarketCap وCoinGecko، ولكن ضع دائمًا في اعتبارك حركة السعر وظروف السوق الأوسع إلى جانب اتجاهات الهيمنة.

سواء كنت تتابع هيمنة الإيثيريوم أسبوعيًا أو تتحقق منها قبل الصفقات الرئيسية، فإن هذا المقياس يستحق مكانًا دائمًا في مجموعة أدوات التحليل الخاصة بك.



