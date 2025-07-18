The Network Structure and Decentralization Benefits of ivendPay (IVPAY)

ivendPay (IVPAY) هو نظام دفع تشفير مصمم للبيع بالتجزئة، التجارة الإلكترونية، وتطبيقات آلات البيع، بهدف تسهيل المدفوعات الرقمية لكل من التجار والمستهلكين. تمثل بنية IVPAY شبكة بلوكشين موزعة مبنية على مبادئ التشفير المتقدمة. وعلى عكس معالجات الدفع المركزية، تستخدم ivendPay دفتر أستاذ موزع بالكامل يتم صيانته عبر شبكة من العقد المستقلة.
تتكون شبكة ivendPay من عدة مكونات أساسية:
تشمل أنواع العقد في نظام IVPAY البيئي:
في سياق ivendPay، اللامركزية تشير إلى توزيع السيطرة وصنع القرار عبر شبكة عالمية، بدلاً من الاعتماد على جهة مركزية واحدة. يتم تحقيق ذلك من خلال التحقق التشفيري ونموذج الحوكمة الديمقراطية الذي يضمن أنه لا يمكن لأي كيان واحد أن يهيمن على شبكة IVPAY.
يتم توزيع السلطة عبر نظام الحوكمة القائمة على الرموز، حيث يحصل حاملو رموز IVPAY على حقوق تصويت تتناسب مع حصتهم. هذا يخلق نظامًا بيئيًا ذاتي التنظيم يتطلب فيه تغيير البروتوكولات موافقة الأغلبية من أصحاب المصلحة. تقوم عقد المصادقة بدور حاسم من خلال:
تعمل الرموز التي تم رهنها كحافز مالي للتصرف بصدق، حيث يمكن أن يؤدي السلوك الضار إلى فقدان رهاناتهم من خلال آليات القطع.
تقدم نموذج ivendPay اللامركزي عدة مزايا كبيرة:
تنفذ ivendPay عدة بروتوكولات تقنية لضمان العمليات اللامركزية:
يعتمد أمان شبكة IVPAY على التشفير باستخدام المنحنيات الإهليلجية، مما يوفر حماية قوية بحجم مفاتيح فعالة. يتم تحسين إدارة البيانات من خلال التقسيم عبر عدة عقد، مما يحسن كل من الأمن وكفاءة الاسترجاع. ولحل مشكلة القابلية للتوسع، يمكن لـ ivendPay تنفيذ حلول الطبقة الثانية القادرة على معالجة أحجام معاملات عالية دون المساس باللامركزية.
هناك عدة طرق للانضمام إلى شبكة ivendPay:
توفر البنية اللامركزية لـ ivendPay أمانًا غير مسبوق ومقاومة للرقابة من خلال توزيع السلطة عبر شبكة عالمية من العقد. للاستفادة الكاملة من هذا النظام المبتكر للدفع IVPAY، استكشف دليل التداول الشامل لـ ivendPay على MEXC، والذي يغطي كل شيء من الأساسيات إلى استراتيجيات التداول المتقدمة.
