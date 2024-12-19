Dog Emoji On Solana 價格 (🐕)
今天 Dog Emoji On Solana (🐕) 的實時價格爲 0.0044173 USD。目前其市值爲 $ 4.35M USD。🐕 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Dog Emoji On Solana 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.30M USD
- Dog Emoji On Solana 當天價格變化爲 +20.35%
- 其循環供應量爲 999.98M USD
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今天內，Dog Emoji On Solana 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00074688。
在過去30天內，Dog Emoji On Solana 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0073704651。
在過去60天內，Dog Emoji On Solana 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000217565。
在過去90天內，Dog Emoji On Solana 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00074688
|+20.35%
|30天
|$ +0.0073704651
|+166.85%
|60天
|$ -0.0000217565
|-0.49%
|90天
|$ 0
|--
Dog Emoji On Solana 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-1.42%
+20.35%
+354.51%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Dog Emoji (🐕) is a community-driven dog-based memecoin on the Solana blockchain. Dog Emoji (🐕) was launched on October 28th, 2024 by an anonymous party, and has since been taken over and driven by the community. The Dog Emoji (🐕) community incorporates the emoji into memes as the core subject of content, as well as incorporating it into phrases such as "I've got that 🐕 in me," and spamming the emoji en masse in threads on social media.
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|1 🐕 兌換 AUD
A$0.007023507
|1 🐕 兌換 GBP
￡0.003489667
|1 🐕 兌換 EUR
€0.004240608
|1 🐕 兌換 USD
$0.0044173
|1 🐕 兌換 MYR
RM0.01987785
|1 🐕 兌換 TRY
₺0.154870538
|1 🐕 兌換 JPY
¥0.693206889
|1 🐕 兌換 RUB
₽0.456792993
|1 🐕 兌換 INR
₹0.375956403
|1 🐕 兌換 IDR
Rp72.414742512
|1 🐕 兌換 PHP
₱0.260841565
|1 🐕 兌換 EGP
￡E.0.22484057
|1 🐕 兌換 BRL
R$0.02782899
|1 🐕 兌換 CAD
C$0.006316739
|1 🐕 兌換 BDT
৳0.52786735
|1 🐕 兌換 NGN
₦6.86978496
|1 🐕 兌換 UAH
₴0.185394081
|1 🐕 兌換 VES
Bs0.220865
|1 🐕 兌換 PKR
Rs1.229069552
|1 🐕 兌換 KZT
₸2.309055229
|1 🐕 兌換 THB
฿0.15239685
|1 🐕 兌換 TWD
NT$0.144180672
|1 🐕 兌換 CHF
Fr0.003931397
|1 🐕 兌換 HKD
HK$0.034322421
|1 🐕 兌換 MAD
.د.م0.044084654