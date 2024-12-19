Dog Emoji On Solana 圖標

Dog Emoji On Solana 價格 (🐕)

USD

Dog Emoji On Solana (🐕) 實時價格圖表

$0.00441631
$0.00441631$0.00441631
+20.30%(1D)

今天 Dog Emoji On Solana (🐕) 的價格

今天 Dog Emoji On Solana (🐕) 的實時價格爲 0.0044173 USD。目前其市值爲 $ 4.35M USD。🐕 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Dog Emoji On Solana 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.30M USD
- Dog Emoji On Solana 當天價格變化爲 +20.35%
- 其循環供應量爲 999.98M USD

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Dog Emoji On Solana (🐕) 價格表現 USD

今天內，Dog Emoji On Solana 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00074688
在過去30天內，Dog Emoji On Solana 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0073704651
在過去60天內，Dog Emoji On Solana 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000217565
在過去90天內，Dog Emoji On Solana 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00074688+20.35%
30天$ +0.0073704651+166.85%
60天$ -0.0000217565-0.49%
90天$ 0--

Dog Emoji On Solana (🐕) 價格分析

Dog Emoji On Solana 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00275901
$ 0.00275901$ 0.00275901

$ 0.00530928
$ 0.00530928$ 0.00530928

$ 0.01392429
$ 0.01392429$ 0.01392429

-1.42%

+20.35%

+354.51%

Dog Emoji On Solana (🐕) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 4.35M
$ 4.35M$ 4.35M

$ 1.30M
$ 1.30M$ 1.30M

999.98M
999.98M 999.98M

什麼是Dog Emoji On Solana (🐕)

Dog Emoji (🐕) is a community-driven dog-based memecoin on the Solana blockchain. Dog Emoji (🐕) was launched on October 28th, 2024 by an anonymous party, and has since been taken over and driven by the community. The Dog Emoji (🐕) community incorporates the emoji into memes as the core subject of content, as well as incorporating it into phrases such as "I've got that 🐕 in me," and spamming the emoji en masse in threads on social media.

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Dog Emoji On Solana (🐕) 資源

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🐕 兌換爲當地貨幣

1 🐕 兌換 AUD
A$0.007023507
1 🐕 兌換 GBP
0.003489667
1 🐕 兌換 EUR
0.004240608
1 🐕 兌換 USD
$0.0044173
1 🐕 兌換 MYR
RM0.01987785
1 🐕 兌換 TRY
0.154870538
1 🐕 兌換 JPY
¥0.693206889
1 🐕 兌換 RUB
0.456792993
1 🐕 兌換 INR
0.375956403
1 🐕 兌換 IDR
Rp72.414742512
1 🐕 兌換 PHP
0.260841565
1 🐕 兌換 EGP
￡E.0.22484057
1 🐕 兌換 BRL
R$0.02782899
1 🐕 兌換 CAD
C$0.006316739
1 🐕 兌換 BDT
0.52786735
1 🐕 兌換 NGN
6.86978496
1 🐕 兌換 UAH
0.185394081
1 🐕 兌換 VES
Bs0.220865
1 🐕 兌換 PKR
Rs1.229069552
1 🐕 兌換 KZT
2.309055229
1 🐕 兌換 THB
฿0.15239685
1 🐕 兌換 TWD
NT$0.144180672
1 🐕 兌換 CHF
Fr0.003931397
1 🐕 兌換 HKD
HK$0.034322421
1 🐕 兌換 MAD
.د.م0.044084654