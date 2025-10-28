以太坊網路何時實施倫敦硬分叉升級？

倫敦硬分叉是以太坊歷史上最重要的升級之一，從根本上改變了使用者與網路互動的方式。如果您曾經想知道以太坊網路何時實施倫敦硬分叉升級，答案是2021年8月5日，區塊高度12,965,000。這次升級引入了革命性的手續費機制，使交易更具可預測性，並開始銷毀每筆交易手續費的一部分，對以太幣供應量產生通縮壓力。

在本文中，您將了解確切的實施時間表，理解對一般使用者的改變，以及為什麼這次升級至今仍在塑造以太坊。無論您是加密貨幣新手，還是想了解以太坊的演進，本指南都將以簡單易懂的方式為您解析一切。





重點摘要

倫敦硬分叉於2021年8月5日在區塊12,965,000實施，引入了EIP-1559及其他四項協議改進。

EIP-1559將以太坊的競價手續費系統替換為演算法基礎費用，使交易成本對使用者更具可預測性。

每筆交易的基礎費用都會被永久銷毀，產生通縮壓力，已從流通中移除超過430萬枚ETH。

此次升級將難度炸彈延後至2021年12月，為以太坊最終過渡到權益證明機制爭取時間。

結合2022年9月的合併升級，倫敦升級從根本上改變了以太坊的貨幣政策和供應動態。

由於Layer 2擴容改進和2024年3月的Dencun升級，平均基礎費用已從41 gwei降至約7 gwei。





倫敦硬分叉升級於2021年8月5日UTC時間12:34在以太坊網路上實施。啟動發生在區塊編號12,965,000，標誌著以太坊發展的分水嶺時刻。在正式上線主網之前，該升級從2021年6月24日開始在三個測試網上進行了廣泛測試。Ropsten測試網於6月24日在區塊10,499,401首先啟動，隨後是6月30日的Goerli，最後是7月7日的Rinkeby。這個為期三週的謹慎測試期讓開發者能夠在全網部署前識別並修復潛在問題。這種分階段的方法展現了以太坊對安全性和穩定性的承諾，確保倫敦升級最終啟動時能在整個網路上順利運行。





硬分叉是一種向後不相容的升級，會改變區塊鏈運作的基本規則。倫敦硬分叉引入了五項以太坊改進提案，通常稱為EIP，增強了網路的功能。EIP-1559是這次升級的核心，完全重構了以太坊交易手續費的運作方式。其他提案包括EIP-3198，讓智能合約能夠存取基礎費用；EIP-3529，減少gas退款以防止濫用；EIP-3541，改進合約驗證；以及EIP-3554，延後難度炸彈。該升級遵循以太坊的傳統，以舉辦開發者會議的城市命名主要升級，因此被命名為「倫敦」。這次升級引起了前所未有的關注，因為EIP-1559承諾讓以太坊更加使用者友善，同時可能使以太幣變得通縮。









EIP-1559將以太坊的手續費結構從混亂的競價系統轉變為可預測的演算法決定模型。在倫敦升級之前，使用者為了區塊空間相互競價，在繁忙時期經常支付過高費用，或在較安靜時期無限期等待。新系統引入了基礎費用，根據網路擁塞程度自動調整，目標是讓區塊保持50%滿載。當區塊超過此目標時，基礎費用上升；當區塊低於此目標時，基礎費用下降。這個機制創造了前所未有的手續費可預測性，讓使用者在提交交易前能準確估算成本。基礎費用普遍適用於區塊中的所有交易，消除了過去困擾以太坊使用者的猜測。

除了基礎費用外，使用者還可以選擇添加優先費用，有時稱為「小費」，以激勵更快的交易處理。這種雙層系統讓使用者對交易體驗有更多控制權。如果您需要立即確認，可以添加較高的優先費用；如果可以等待，則保持最低即可。最高費用設定允許使用者限制總支出上限，保護他們免受意外激增的影響。當執行時的實際基礎費用低於您的最高費用時，差額會自動退還。這種靈活性標誌著相較於舊系統的重大改進，在舊系統中，使用者要麼為確定性支付過高費用，要麼冒著交易失敗的風險。

EIP-1559最具革命性的方面是為以太坊引入了手續費銷毀機制。每筆交易的基礎費用都會被永久從流通中移除，而不是支付給礦工或驗證者。這個機制直接解決了以太坊長期以來的批評之一——無限供應。雖然新的以太幣繼續作為區塊獎勵發行，但銷毀機制抵消了這種通脹。經濟影響立即顯現，每天價值數百萬美元的以太幣開始從供應中消失。這種銷毀隨著每一筆交易自動發生，創造持續的通縮壓力，使所有以太幣持有者受益。

EIP-3554延後了難度炸彈，這是一個旨在使工作量證明挖礦逐漸變得更加困難的機制，將截止日期推遲到2021年12月。這為開發者提供了額外時間準備合併升級，即以太坊最終過渡到權益證明機制。礦工看到他們的收入模式發生變化，因為他們不再收到基礎費用，而是依賴區塊獎勵和優先費用。雖然最初有爭議，但這項變更對以太坊的長期可持續性至關重要。延後確保了網路穩定性，同時繼續開發最終將完全取代挖礦的權益證明系統。









以太幣價格在倫敦升級啟動後立即上漲，實施當天交易價格約為2,630美元。市場對通縮機制和改善的使用者體驗反應積極。投資者認識到，隨著時間推移，手續費銷毀可能會在以太幣供應中創造稀缺性。交易量增加，因為使用者測試新的手續費結構，許多人報告說，與舊的競價系統相比，體驗顯著改善。該升級產生了大量媒體報導，為以太坊的發展路線圖及其相對於競爭區塊鏈的優勢帶來了新的關注。

實施後的最初幾週內，交易手續費波動大幅下降。使用者不再面臨將gas價格設定得過低，然後看著交易數小時未確認的挫折體驗。錢包應用程式迅速調整了介面，以支援新的基礎費用和優先費用參數。可預測性意味著去中心化應用程式可以為使用者提供更準確的成本估算。在高流量事件期間，如熱門NFT發售，該系統比以前的競價模式更優雅地處理擁塞，儘管在高峰需求期間費用仍會上升。

以太坊網路在倫敦升級後立即開始每天銷毀數千枚以太幣。區塊大小變得更加靈活，在需求激增時偶爾會超過先前的硬性限制，然後在較安靜的時期收縮。這種彈性有助於平滑先前導致嚴重手續費激增的擁塞模式。交易確認時間保持一致，網路在過渡過程中沒有出現任何重大技術問題。監控升級的開發者報告在所有客戶端軟體上成功實施，沒有鏈分裂或發現重大錯誤。





自倫敦硬分叉實施以來，以太坊網路已銷毀超過430萬枚以太幣，以各種市場價格計算價值超過127億美元。這代表了在舊系統下永遠不會發生的永久供應減少。結合2022年9月的合併升級，以太坊在許多時期變得真正通縮，因為減少的發行量與持續的手續費銷毀相結合。網路活動與銷毀率直接相關——使用量越高，銷毀的手續費就越多。這創造了一個獨特的經濟模型，網路的受歡迎程度直接使現有代幣持有者受益。

倫敦升級通過延後難度炸彈和測試主要協議變更，為合併升級奠定了關鍵基礎。EIP-1559的成功實施證明了以太坊可以在不中斷網路運作的情況下執行複雜的升級。手續費銷毀機制在合併升級後變得更加重要，因為減少的發行量與持續的銷毀相結合，創造了以太幣供應實際減少的時期。今天以太坊的貨幣政策直接源於倫敦升級引入的創新，為網路的未來創造了可持續的經濟模型。

最近的數據顯示，由於Layer 2擴容解決方案的改進和2024年3月的Dencun升級（將Layer 2成本降低了高達98%），銷毀率已經放緩。平均基礎費用已從前1,000天的41 gwei平均值降至最近幾個月的約7 gwei。這反映了以太坊通過Layer 2網路擴容的成功，儘管這也意味著銷毀的以太幣更少。在當前的發行率下，網路必須維持基礎費用高於約23 gwei才能保持通縮，在使用者成本和代幣經濟學之間創造了有趣的平衡。









了解以太坊網路何時實施倫敦硬分叉升級，有助於初學者掌握以太坊從高手續費、不可預測的系統演變為今天更加使用者友善平台的過程。2021年8月5日的升級消除了許多以前讓加密貨幣新手感到恐懼的複雜性。當您今天通過錢包或去中心化交易所使用以太坊時，您正受益於倫敦升級引入的可預測手續費結構。自動基礎費用計算意味著您不需要理解複雜的gas價格策略就能成功使用網路。對於考慮使用MEXC等平台交易以太幣的人來說，認識到倫敦升級如何提升以太坊的基本面，可以為投資決策提供寶貴的背景。這次升級證明了以太坊積極發展以解決實際問題，使其有別於靜態的區塊鏈專案。









1. 倫敦硬分叉是在哪個區塊編號？

倫敦硬分叉在以太坊網路的區塊12,965,000啟動。





2. 以太坊何時實施EIP-1559？

EIP-1559作為倫敦硬分叉的一部分於2021年8月5日實施。





3. 倫敦硬分叉的目的是什麼？

倫敦升級旨在使交易手續費更具可預測性，並引入手續費銷毀機制，對以太幣供應產生通縮壓力。





4. 倫敦升級有降低gas費用嗎？

倫敦升級使費用更具可預測性，但不一定降低費用——它消除了過度支付並改善了使用者體驗。





5. 以太坊何時變成通縮？

以太坊在2022年9月的合併升級後變成通縮，建立在倫敦硬分叉引入的手續費銷毀機制之上。





倫敦硬分叉升級於2021年8月5日在以太坊網路上實施，永遠改變了區塊鏈處理交易手續費的方式。這次升級引入了EIP-1559的革命性基礎費用系統，開始隨著每筆交易銷毀以太幣，並為以太坊過渡到權益證明機制奠定了基礎。影響遠遠超出了那個八月的日子，已有超過430萬枚以太幣被銷毀，並從根本上改善了使用者體驗，至今仍使數百萬使用者受益。了解以太坊歷史上這個關鍵時刻，為任何探索加密貨幣的人提供了重要的背景，無論您是進行第一筆交易還是構建下一代去中心化應用程式。倫敦升級證明了區塊鏈網路可以在保持安全性和去中心化的同時，發展以滿足使用者需求。