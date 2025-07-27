什麼是XPX？數字資產簡介

XPX代幣是ProximaX生態系統的原生數字代幣，這是一個基於區塊鏈的平台，旨在為數據存儲、流媒體和內容分發提供下一代去中心化解決方案。ProximaX於2018年4月推出，旨在解決傳統區塊鏈平台的局限性，特別是在可擴展性、數據管理和實際應用方面。通過將區塊鏈與分布式存儲、流媒體和數據庫服務相結合，XPX幣使用戶能夠安全地存儲、共享和貨幣化數據，同時受益於更高的安全性、透明度和成本效益。ProximaX平台的架構專為支持廣泛的應用而設計，從企業數據管理到去中心化內容分發網絡。

ProximaX於2018年由一群經驗豐富的技術專家和區塊鏈先驅創立，其中包括前NEM.io基金會主席Lon Wong。創始團隊在分布式賬本技術、雲基礎設施和企業IT方面擁有專業知識，旨在打造一個能夠彌合區塊鏈與現實商業需求之間差距的平台。他們的願景是建立一個強大且可擴展的生態系統，利用區塊鏈的優勢，同時克服其傳統瓶頸。

自成立以來，ProximaX代幣已經達成了幾個關鍵里程碑。這些包括2018年4月成功完成首次代幣發行（ICO）、主網的啟動以及核心產品的開發，例如Sirius Chain和分布式存儲解決方案。與技術提供商和企業客戶的戰略合作進一步鞏固了XPX加密項目作為去中心化服務領域創新者的地位。

ProximaX（XPX）生態系統包含多個集成產品，旨在提供一套全面的去中心化服務：

Sirius Chain（主平台） Sirius Chain是ProximaX生態系統的支柱，作為下一代區塊鏈平台運行。它使用戶能夠部署去中心化應用程序（dApps）、管理數字資產並執行高吞吐量和低延遲的智能合約。該鏈的架構支持互操作性和可擴展性，使其適合企業和消費者的使用場景。

分布式存儲與流媒體服務 ProximaX通過去中心化的存儲和流媒體解決方案擴展了其核心功能。這些服務允許用戶安全地存儲和共享文件、流媒體內容並管理數據，而無需依賴集中式服務器。該系統利用分布式節點網絡，確保數據冗餘、隱私和抗審查或停機的能力。

集成數據庫與內容分發 該生態系統還具有分布式數據庫服務和內容分發網絡（CDN）功能。這些組件實現了高效的數據檢索、實時內容分發以及與現有IT基礎設施的無縫集成。

這些產品共同創造了一個強大的環境，其中XPX幣作為效用代幣，推動所有交易，激勵網絡參與，並促進對去中心化服務的訪問。

ProximaX（XPX）平台針對數字服務和數據管理領域中的幾個持續挑戰：

可擴展性和性能瓶頸 傳統區塊鏈通常面臨有限的吞吐量和高昂的交易成本，使其不適合數據密集型應用。ProximaX通過將區塊鏈與分布式存儲和流媒體相結合，為企業和開發者提供可擴展且經濟高效的解決方案。

數據安全和隱私問題 集中式數據存儲使用戶面臨數據洩露、未經授權的訪問和單點故障等風險。ProximaX的去中心化架構確保數據被加密、分布並且僅對授權方可訪問，大大提高了安全性和隱私性。

缺乏實際應用價值 許多區塊鏈項目除了投機交易外未能提供實際利益。ProximaX加密項目專注於實際用例，如安全文件存儲、內容流媒體和企業數據管理，為企業和最終用戶提供真正的價值。

通過利用其混合技術堆棧，ProximaX提供了一個全面的解決方案，改變組織和個人與數字資產和數據服務交互的方式。

數字代幣XPX（ProximaX）的總發行量為50億枚代幣。這一數字是在2018年4月項目進行首次代幣發行（ICO）期間確立的，當時所有50億枚XPX代幣均開放出售。

在ProximaX生態系統中，XPX代幣具有多種功能：

交易費用： XPX用於支付Sirius Chain上的交易費用以及訪問去中心化服務。

XPX用於支付Sirius Chain上的交易費用以及訪問去中心化服務。 激勵與獎勵： 網絡參與者（如存儲提供商和節點運營商）因貢獻資源和維護網絡而獲得XPX加密獎勵。

網絡參與者（如存儲提供商和節點運營商）因貢獻資源和維護網絡而獲得XPX加密獎勵。 服務訪問：用戶花費XPX代幣來使用生態系統內的存儲、流媒體和數據庫服務。

在ICO期間，全部50億枚XPX代幣均開放出售。搜索結果中沒有關於鎖定期、解鎖時間表或後續代幣釋放的信息。要獲取更多詳細信息，需參考ProximaX的官方文檔。

XPX實施了一個治理模型，允許代幣持有者參與決策過程，例如協議升級和網絡提案。此外，用戶可以質押XPX代幣以支持網絡安全並賺取獎勵，但搜索結果中未提供年化收益率（APY）或質押機制的具體細節。

ProximaX（XPX）作為去中心化服務領域的一個創新解決方案，通過其集成的區塊鏈、存儲和流媒體技術解決了關鍵挑戰。憑藉其強大的架構和實際應用案例，ProximaX代幣在改變企業和個人管理與數字資產及數據互動方式方面具有巨大潛力。