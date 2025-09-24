什麼是 River？構建百億美元鏈上銀行的技術架構與代幣經濟









1）River 透過 Omni-CDP 技術實現了跨鏈抵押鑄幣，用戶可在任意鏈上抵押資產並在另一條鏈上原生鑄造 satUSD。

2）satUSD 是超額抵押穩定幣，透過實時清算、鏈上套利和五層風險控制維持 1 美元錨定，支援零利率鑄造。

3）RIVER 代幣總量 1 億枚，68% 分配給社區生態，持有者享有治理權、收益提升、費用減免等多重權益。

4）River 生態包含四大支柱：Omni-CDP 跨鏈系統、Smart Vault 收益產品、River4FUN 社交挖礦和 Swap 交易功能。

5）用戶透過賺取、交換、質押、鑄造四步循環參與生態，可實施槓桿策略、流動性挖礦等多種收益方案。

















RIVER 是 River 的原生加密貨幣，代幣總量 1 億枚。









分配類別 占比 用途說明 生態系統激勵 40% 用戶獎勵、流動性激勵、生態建設 儲備基金 21% 做市、營銷、協議擴展 團隊 15% 核心團隊激勵 種子輪投資者 10% 種子輪融資 空投 5% 社區空投獎勵 種子前輪投資者 5% 早期投資者 公開銷售 2% 公募 顧問 2% 項目顧問













分配對象 鎖定期 解鎖方式 空投 無 立即解鎖 公開銷售 無 立即解鎖 生態系統激勵 無 60 個月線性解鎖 儲備基金 無 60 個月線性解鎖，每 6 個月釋放一次 種子前輪投資者 3 個月 第 4 個月解鎖 10%，再鎖 6 個月，之後 24 個月線性解鎖 種子輪投資者 3 個月 第 4 個月解鎖 10%，再鎖 6 個月，之後 24 個月線性解鎖 團隊 12 個月 30 個月線性解鎖 顧問 12 個月 30 個月線性解鎖













1）協議治理：RIVER 持有者可以對以下關鍵協議參數進行投票。

CDP 中支援的抵押品類型和風險設置

區塊鏈擴展和部署決策

satUSD 激勵排放計劃

財庫使用和生態系統資助提案





2）收益提升和忠誠度倍數：用戶可以透過鎖定 RIVER 來提升協議內各項活動的收益。

veRIVER 機制 ：透過 veRIVER 獲得更高的 satUSD+ 收益率

流動性提供者獎勵 ：長期質押者獲得增強獎勵

River4FUN 倍數：參與 River4FUN 的用戶可獲得 1.2x-2x 的活動和貢獻倍數





3）費用減免和優先權限：質押 RIVER 將提供以下協議優勢。

費用減免 ：降低鑄造費用、降低贖回費用、降低交換費用

優先訪問權 ：優先參與限量活動、獲得高級獎勵資格

額外福利：可能參與治理相關的空投或分配

















Omni-CDP（全鏈抵押債倉）是 River 的核心技術創新，也是業界首個基於 LayerZero 的 OFT（Omnichain Fungible Token）標準構建的跨鏈 CDP 系統。這個系統徹底改變了傳統 CDP 的運作方式。在傳統的 CDP 系統中，用戶必須在同一條鏈上完成抵押和鑄幣的全部流程。而 River 的 Omni-CDP 突破了這一限制，允許用戶在任何源鏈上存入資產，然後在任何目標鏈上原生鑄造 satUSD 穩定幣。這意味着您可以：

在以太坊上抵押 ETH

在 BNB Chain 上鑄造 satUSD

在 Arbitrum 上使用這些 satUSD

整個過程不需要任何跨鏈橋接









River 的 Omni-CDP 系統支援多種主流資產作為抵押品：

原生資產： BTC 、ETH、 BNB

流動性質押代幣（LST）：River 還支援各種 LST 作為抵押品，讓用戶在獲得質押收益的同時，還能透過抵押獲得流動性。

穩定幣兌換：除了抵押鑄造，用戶還可以透過 1:1 的比例將 USDT、USDC、USD1 等穩定幣直接兌換成 satUSD。









River 的一個重要特點是零利率鑄造。與許多需要支付穩定費或利息的 CDP 協議不同，River 允許用戶免息鑄造 satUSD。這大大降低了用戶的使用成本，讓更多人能夠參與到 DeFi 生態中來。









satUSD 是一種超額抵押的穩定幣，由 BTC、ETH、BNB 以及其他流動性質押代幣（LST）作為支撐。它讓用戶無需出售資產即可獲得流動性，並透過質押 satUSD 來分享協議收入，賺取收益。









satUSD 是 River 生態系統的核心穩定幣，它不僅僅是一個簡單的美元錨定代幣，而是一個具有多重功能的金融工具：





超額抵押機制：satUSD 採用超額抵押模式，確保每一枚 satUSD 都有充足的資產支撐。這為穩定幣的價值提供了堅實的基礎。





全鏈流通：基於 LayerZero 的 OFT 標準，satUSD 可以在多條區塊鏈上原生流通，包括：Ethereum、BNB Chain、Base、Arbitrum、Sonic、BOB、BSquared、Hemi、BEVM、Bitlayer。









satUSD 透過多重機制維持其與美元的 1:1 錨定：

實時清算系統：當抵押率下降到危險水平時，系統會自動觸發清算，確保協議的償付能力。

鏈上套利機制：當 satUSD 價格低於 1 美元時，套利者會買入並贖回 satUSD 換取抵押品；當價格高於 1 美元時，套利者會鑄造新的 satUSD 並出售。

五層風險控制：River實施了五層風險控制體系，包括恢復模式（Recovery Mode）等機制，全方位保護協議安全。









用戶可以將 satUSD 質押獲得 satUSD+，這是一個自動複利的收益型代幣。satUSD+ 的特點包括：

協議收入分享 ： 持有者可以分享 River 協議產生的收入

流動性保持 ： 即使在質押狀態，satUSD+ 仍可在 DeFi 中使用

靈活贖回： 隨時可以將 satUSD+ 兌換回 satUSD













Omni-CDP 模塊 是 River 的核心基礎設施，讓用戶能夠：

跨鏈抵押資產

原生鑄造 satUSD

無需跨鏈橋接

享受零利率優勢









可持續收益：透過 DeFi 和 CeDeFi 策略組合，為用戶提供穩定的收益來源。

無清算風險：與 CDP 不同，Smart Vault 中的資產沒有清算風險，用戶可以安心持有。

靈活回報：用戶可以根據自己的風險偏好選擇不同的策略組合。

機構級產品：River 還推出了 Prime Vault，專為機構投資者設計，由 Ceffu 和 Cobo 提供託管服務，提供機構級的安全保護和穩定回報。













連接 X（Twitter）帳戶：用戶可以連接自己的 X 帳戶，透過發帖、轉發、互動等社交活動賺取 River 積分。

質押挖礦：用戶可以質押任何代幣來累積 River 積分，每日獲得獎勵。

投票治理：參與社區投票，為喜歡的提案投票並賺取活動獎勵。

AI 驅動的分配：River4FUN 使用 AI 代理根據社交參與度和社區動量來分配獎勵，確保公平性和效率。









River 提供了高效的代幣 交換 功能：

低滑點交易

支援多鏈

即時兌換

集成主流DEX









River 創建了一個完整的價值循環系統，用戶可以透過賺取、交換、質押和鑄造四個主要步驟參與。









用戶可以透過交易活動、使用合作夥伴應用、完成任務、驗證社交活動、參與 River4FUN 等方式在 River 生態系統中賺取獎勵，所有活動都會轉化為可在生態系統中使用的代幣獎勵。









將賺取的獎勵透過低滑點的即時交換轉換為 satUSD，為用戶提供一個穩定的價值基礎，可以在生態系統的任何地方部署使用。









質押 satUSD 獲得 satUSD+：

自動複利收益

保持 DeFi 可用性

隨時可贖回

分享協議收入





6.4 鑄造（Mint）





在任何支援的鏈上存入資產，直接鑄造新的 satUSD：

無需跨鏈橋接

擴大倉位

循環回到賺取階段

















用戶可以使用 satUSD 實施各種槓桿策略：

循環借貸增加收益

在不賣出原始資產的情況下獲得流動性

跨鏈套利機會









在合作協議中使用 satUSD 可以獲得額外獎勵：

Pendle：5-25倍River積分加成

PancakeSwap：流動性提供獎勵

Segment：借貸收益

LayerBank：存款獎勵









透過 satUSD+ 獲得穩定的協議收入分享，適合追求穩健回報的投資者。





River 透過鏈抽象技術，正在打破區塊鏈之間的壁壘，創造一個真正統一的金融生態系統。隨着更多鏈的集成、更多合作夥伴的加入，以及產品功能的不斷完善，River 有望成為連接所有資產與機會的橋梁，實現其成為「下一個百億美元鏈上銀行」的願景。





無論您是尋求穩定收益的保守投資者，還是追求高槓桿策略的進取型交易者，或是希望透過社交活動獲得獎勵的普通用戶，River 都為您提供了合適的產品和機會。隨着 Web3 世界的不斷發展，River 這樣的基礎設施協議將在連接不同生態系統、釋放流動性價值方面發揮越來越重要的作用。



