新手學院/熱幣專區/項目介紹/什麼是 River？構建百億美元鏈上銀行的技術架構與代幣經濟

什麼是 River？構建百億美元鏈上銀行的技術架構與代幣經濟

初階
2025年9月24日
0m
River
RIVER$7.2568-0.52%
Smart Blockchain
SMART$0.003342-1.61%
FUNToken
FUN$0.002297+1.95%
HyperSwap
SWAP$0.04859-7.95%
ONFA Token
OFT$0.6916-1.59%

TL;DR


1）River 透過 Omni-CDP 技術實現了跨鏈抵押鑄幣，用戶可在任意鏈上抵押資產並在另一條鏈上原生鑄造 satUSD。
2）satUSD 是超額抵押穩定幣，透過實時清算、鏈上套利和五層風險控制維持 1 美元錨定，支援零利率鑄造。
3）RIVER 代幣總量 1 億枚，68% 分配給社區生態，持有者享有治理權、收益提升、費用減免等多重權益。
4）River 生態包含四大支柱：Omni-CDP 跨鏈系統、Smart Vault 收益產品、River4FUN 社交挖礦和 Swap 交易功能。
5）用戶透過賺取、交換、質押、鑄造四步循環參與生態，可實施槓桿策略、流動性挖礦等多種收益方案。

1. 什麼是 River


River 正在構建首個鏈抽象穩定幣系統，該系統能夠連接不同生態系統的流動性，並將其引導至全新的增長機會。透過全鏈 CDP（抵押債倉） 穩定幣 satUSD 的支援，River 允許用戶在一條鏈上抵押資產，在另一條鏈上鑄造穩定幣——實現跨網絡的原生收益、槓桿操作和規模擴展。

2. River 的代幣經濟


RIVER 是 River 的原生加密貨幣，代幣總量 1 億枚。

2.1 RIVER 代幣的分配


分配類別
占比
用途說明
生態系統激勵
40%
用戶獎勵、流動性激勵、生態建設
儲備基金
21%
做市、營銷、協議擴展
團隊
15%
核心團隊激勵
種子輪投資者
10%
種子輪融資
空投
5%
社區空投獎勵
種子前輪投資者
5%
早期投資者
公開銷售
2%
公募
顧問
2%
項目顧問


2.2 RIVER 代幣的分配


分配對象
鎖定期
解鎖方式
空投
立即解鎖
公開銷售
立即解鎖
生態系統激勵
60 個月線性解鎖
儲備基金
60 個月線性解鎖，每 6 個月釋放一次
種子前輪投資者
3 個月
第 4 個月解鎖 10%，再鎖 6 個月，之後 24 個月線性解鎖
種子輪投資者
3 個月
第 4 個月解鎖 10%，再鎖 6 個月，之後 24 個月線性解鎖
團隊
12 個月
30 個月線性解鎖
顧問
12 個月
30 個月線性解鎖


2.3 RIVER 代幣的效用


1）協議治理：RIVER 持有者可以對以下關鍵協議參數進行投票。
  • CDP 中支援的抵押品類型和風險設置
  • 區塊鏈擴展和部署決策
  • satUSD 激勵排放計劃
  • 財庫使用和生態系統資助提案

2）收益提升和忠誠度倍數：用戶可以透過鎖定 RIVER 來提升協議內各項活動的收益。
  • veRIVER 機制：透過 veRIVER 獲得更高的 satUSD+ 收益率
  • 流動性提供者獎勵：長期質押者獲得增強獎勵
  • River4FUN 倍數：參與 River4FUN 的用戶可獲得 1.2x-2x 的活動和貢獻倍數

3）費用減免和優先權限：質押 RIVER 將提供以下協議優勢。
  • 費用減免：降低鑄造費用、降低贖回費用、降低交換費用
  • 優先訪問權：優先參與限量活動、獲得高級獎勵資格
  • 額外福利：可能參與治理相關的空投或分配

3. River 的核心技術創新：Omni-CDP 系統


3.1 什麼是 Omni-CDP


Omni-CDP（全鏈抵押債倉）是 River 的核心技術創新，也是業界首個基於 LayerZero 的 OFT（Omnichain Fungible Token）標準構建的跨鏈 CDP 系統。這個系統徹底改變了傳統 CDP 的運作方式。在傳統的 CDP 系統中，用戶必須在同一條鏈上完成抵押和鑄幣的全部流程。而 River 的 Omni-CDP 突破了這一限制，允許用戶在任何源鏈上存入資產，然後在任何目標鏈上原生鑄造 satUSD 穩定幣。這意味着您可以：
  • 在以太坊上抵押 ETH
  • 在 BNB Chain 上鑄造 satUSD
  • 在 Arbitrum 上使用這些 satUSD
  • 整個過程不需要任何跨鏈橋接

3.2 支援的抵押品類型


River 的 Omni-CDP 系統支援多種主流資產作為抵押品：
  • 原生資產：BTC、ETH、BNB
  • 流動性質押代幣（LST）：River 還支援各種 LST 作為抵押品，讓用戶在獲得質押收益的同時，還能透過抵押獲得流動性。
  • 穩定幣兌換：除了抵押鑄造，用戶還可以透過 1:1 的比例將 USDT、USDC、USD1 等穩定幣直接兌換成 satUSD。

3.3 零利率優勢


River 的一個重要特點是零利率鑄造。與許多需要支付穩定費或利息的 CDP 協議不同，River 允許用戶免息鑄造 satUSD。這大大降低了用戶的使用成本，讓更多人能夠參與到 DeFi 生態中來。

4. satUSD：不僅僅是穩定幣


satUSD 是一種超額抵押的穩定幣，由 BTC、ETH、BNB 以及其他流動性質押代幣（LST）作為支撐。它讓用戶無需出售資產即可獲得流動性，並透過質押 satUSD 來分享協議收入，賺取收益。

4.1 satUSD 的獨特設計


satUSD 是 River 生態系統的核心穩定幣，它不僅僅是一個簡單的美元錨定代幣，而是一個具有多重功能的金融工具：

超額抵押機制：satUSD 採用超額抵押模式，確保每一枚 satUSD 都有充足的資產支撐。這為穩定幣的價值提供了堅實的基礎。

全鏈流通：基於 LayerZero 的 OFT 標準，satUSD 可以在多條區塊鏈上原生流通，包括：Ethereum、BNB Chain、Base、Arbitrum、Sonic、BOB、BSquared、Hemi、BEVM、Bitlayer。

4.2 價格穩定機制


satUSD 透過多重機制維持其與美元的 1:1 錨定：
實時清算系統：當抵押率下降到危險水平時，系統會自動觸發清算，確保協議的償付能力。
鏈上套利機制：當 satUSD 價格低於 1 美元時，套利者會買入並贖回 satUSD 換取抵押品；當價格高於 1 美元時，套利者會鑄造新的 satUSD 並出售。
五層風險控制：River實施了五層風險控制體系，包括恢復模式（Recovery Mode）等機制，全方位保護協議安全。

4.3 satUSD+：收益型穩定幣


用戶可以將 satUSD 質押獲得 satUSD+，這是一個自動複利的收益型代幣。satUSD+ 的特點包括：
  • 協議收入分享： 持有者可以分享 River 協議產生的收入
  • 流動性保持： 即使在質押狀態，satUSD+ 仍可在 DeFi 中使用
  • 靈活贖回： 隨時可以將 satUSD+ 兌換回 satUSD

5. River 生態系統的四大支柱


5.1 Omni-CDP 模塊


Omni-CDP 模塊 是 River 的核心基礎設施，讓用戶能夠：
  • 跨鏈抵押資產
  • 原生鑄造 satUSD
  • 無需跨鏈橋接
  • 享受零利率優勢

5.2 Smart Vault（智能金庫）


Smart Vault 是 River 為用戶提供的收益產品，特點包括：
可持續收益：透過 DeFi 和 CeDeFi 策略組合，為用戶提供穩定的收益來源。
無清算風險：與 CDP 不同，Smart Vault 中的資產沒有清算風險，用戶可以安心持有。
靈活回報：用戶可以根據自己的風險偏好選擇不同的策略組合。
機構級產品：River 還推出了 Prime Vault，專為機構投資者設計，由 Ceffu 和 Cobo 提供託管服務，提供機構級的安全保護和穩定回報。


5.3 River4FUN：社交貢獻層


River4FUN 是一個創新的社交挖礦系統，將社交媒體活動轉化為鏈上獎勵：
連接 X（Twitter）：用戶可以連接自己的 X 帳戶，透過發帖、轉發、互動等社交活動賺取 River 積分。
質押挖礦：用戶可以質押任何代幣來累積 River 積分，每日獲得獎勵。
投票治理：參與社區投票，為喜歡的提案投票並賺取活動獎勵。
AI 驅動的分配：River4FUN 使用 AI 代理根據社交參與度和社區動量來分配獎勵，確保公平性和效率。

5.4 Swap 功能


River 提供了高效的代幣交換功能：
  • 低滑點交易
  • 支援多鏈
  • 即時兌換
  • 集成主流DEX

6. River 的運作流程


River 創建了一個完整的價值循環系統，用戶可以透過賺取、交換、質押和鑄造四個主要步驟參與。

6.1 賺取（Earn）


用戶可以透過交易活動、使用合作夥伴應用、完成任務、驗證社交活動、參與 River4FUN 等方式在 River 生態系統中賺取獎勵，所有活動都會轉化為可在生態系統中使用的代幣獎勵。

6.2 交換（Swap）


將賺取的獎勵透過低滑點的即時交換轉換為 satUSD，為用戶提供一個穩定的價值基礎，可以在生態系統的任何地方部署使用。

6.3 質押（Stake）


質押 satUSD 獲得 satUSD+：
  • 自動複利收益
  • 保持 DeFi 可用性
  • 隨時可贖回
  • 分享協議收入

6.4 鑄造（Mint）

在任何支援的鏈上存入資產，直接鑄造新的 satUSD：
  • 無需跨鏈橋接
  • 擴大倉位
  • 循環回到賺取階段


7. River 的使用場景與收益機會


7.1 槓桿策略


用戶可以使用 satUSD 實施各種槓桿策略：
  • 循環借貸增加收益
  • 在不賣出原始資產的情況下獲得流動性
  • 跨鏈套利機會

7.2 流動性挖礦


在合作協議中使用 satUSD 可以獲得額外獎勵：
  • Pendle：5-25倍River積分加成
  • PancakeSwap：流動性提供獎勵
  • Segment：借貸收益
  • LayerBank：存款獎勵

7.3 穩定收益


透過 satUSD+ 獲得穩定的協議收入分享，適合追求穩健回報的投資者。

River 透過鏈抽象技術，正在打破區塊鏈之間的壁壘，創造一個真正統一的金融生態系統。隨着更多鏈的集成、更多合作夥伴的加入，以及產品功能的不斷完善，River 有望成為連接所有資產與機會的橋梁，實現其成為「下一個百億美元鏈上銀行」的願景。

無論您是尋求穩定收益的保守投資者，還是追求高槓桿策略的進取型交易者，或是希望透過社交活動獲得獎勵的普通用戶，River 都為您提供了合適的產品和機會。隨着 Web3 世界的不斷發展，River 這樣的基礎設施協議將在連接不同生態系統、釋放流動性價值方面發揮越來越重要的作用。

熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

