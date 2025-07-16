什麼是 PumpFun (PUMP)？數位資產簡介

PumpFun (PUMP) 是一種基於區塊鏈的加密貨幣，驅動了PumpFun 去中心化啟動平台，專注於讓早期 Solana 專案和迷因幣發行的參與機會普及化。PUMP 代幣於 2025 年 7 月推出，旨在解決快速變化的加密領域中公平代幣分發和透明項目啟動的挑戰。憑藉其強大的技術基礎，PumpFun 啟動平台使用戶能夠參與代幣發行、接觸新項目，並與充滿活力的生態系統互動，同時確保代幣分配過程中的安全性、透明性和效率。

PumpFun 於 2025 年由一群具有豐富去中心化金融、智能合約開發和社區驅動項目啟動經驗的區塊鏈資深人士和 DeFi 創新者創立。創始團隊的願景是建立一個能夠為零售投資者 創造公平競爭環境 的平台，並通過區塊鏈技術的創新應用促進更具包容性的加密生態系統。

自成立以來，PUMP 代幣項目已達成多個重要里程碑，包括與行業領先企業建立戰略合作夥伴關係，並於 2025 年中期推出主網。在宣布與 MEXC 合作推出 PUMP 代幣後，該項目獲得了廣泛關注，進一步確立其作為 Solana 生態系統和更廣泛 DeFi 啟動平台領域關鍵創新者的地位。

PumpFun 生態系統由多個相互連接的產品組成，旨在為加密愛好者和項目團隊提供全面解決方案：

啟動平台：

PumpFun 生態系統的核心是其去中心化啟動平台，允許用戶參與早期代幣發行和項目融資輪。PumpFun 啟動平台利用智能合約確保公平、透明和安全的代幣分發，使零售和機構投資者能夠平等地接觸高潛力項目。該啟動平台已經被數千名用戶用於 Solana 基礎項目的發行，成為迷因幣和 DeFi 啟動領域的領先解決方案。

社區與生態系統工具：

PumpFun 提供一系列社區參與工具，包括治理模組、空投機制和生態系統補助金。這些功能賦予 PUMP 代幣持有者參與項目治理、賺取獎勵和推動平台成長的能力，從而培育出活躍且投入的社區。

流動性與交易所整合：

為支持無縫交易和流動性提供，PumpFun 啟動平台與主要的去中心化和中心化流動資金池進行整合。這確保新發行的代幣能立即進入市場，用戶可以高效地交易 PUMP 代幣和其他支持的資產。

這些組件共同構建了一個 全面且自我維持的環境，其中 PUMP 作為實用代幣驅動網絡內的所有互動。

加密啟動平台領域面臨幾個關鍵挑戰，PumpFun 致力於解決這些問題：

缺乏公平准入：

許多代幣發行由大型投資者或內部人士主導，使零售參與者處於劣勢。這導致機會不平等，削弱了對新項目的信任。

透明度問題：

傳統啟動平台在代幣分配和項目選擇上往往缺乏透明度，引發對公平性和潛在操縱的擔憂。

流動性限制：

新發行的代幣經常面臨低流動性問題，使用戶難以進行交易或實現投資價值。

PumpFun 透過其 去中心化、智能合約驅動的啟動平台 解決這些痛點，確保新代幣的公平准入、透明分配和即時流動性。憑藉區塊鏈技術，PumpFun 啟動平台提供了安全高效的解決方案，改變了用戶與早期加密項目互動的方式。

數位代幣 PumpFun (PUMP) 的 總發行量為 1 兆枚代幣。這些代幣的比例分配如下：

33%（3,300 億枚代幣）： 保留給首次代幣發行（ICO）和 PumpFun 啟動平台上的公開分發。

保留給首次代幣發行（ICO）和 PumpFun 啟動平台上的公開分發。 24%： 分配給社區和生態系統項目，用於平台開發和增長。

分配給社區和生態系統項目，用於平台開發和增長。 20%： 分配給團隊。

分配給團隊。 13%： 分配給現有投資者。

分配給現有投資者。 3%： 保留給直播功能。

保留給直播功能。 2.6%： 分配給流動性和交易所。

分配給流動性和交易所。 2.4%： 分配給生態系統基金。

分配給生態系統基金。 2%： 分配給基金會。

在公開銷售中，1,500 億枚 PUMP 代幣（佔總供應量的 15%） 以每枚 0.004 美元的價格出售，總認購額為 6 億美元。銷售計劃於 2025 年 7 月 12 日開始。

在 PumpFun 生態系統中，PUMP 代幣 具有多種功能：

參與發行： 用戶需要 PUMP 才能在 PumpFun 啟動平台上參與新代幣發行。

用戶需要 PUMP 才能在 PumpFun 啟動平台上參與新代幣發行。 治理： PUMP 代幣持有者可以對關鍵提案、項目上架和生態系統升級進行投票。

PUMP 代幣持有者可以對關鍵提案、項目上架和生態系統升級進行投票。 質押與獎勵： 用戶可以質押 PUMP 代幣來賺取獎勵、獲得獨家功能並支持網絡安全。

在代幣發行時，約 15% 的代幣（1,500 億枚）將通過公開銷售進入流通，剩餘分配將根據結構化的釋放計劃逐步解鎖，以確保市場穩定和長期增長。

PumpFun 實施了 社區驅動的治理模式，允許 PUMP 代幣持有者提出並投票支持平台變更。質押機制使用戶能夠賺取獎勵並在 PumpFun 啟動平台中獲得額外特權，APY 利率由網絡活動和質押池規模決定。

PumpFun (PUMP) 在加密啟動平台領域中是一項創新解決方案，通過其 公平啟動機制 和 社區驅動治理 解決了關鍵挑戰。憑藉其不斷增長的用戶群和戰略合作夥伴關係，PUMP 代幣和 PumpFun 啟動平台展示了改變投資者和項目團隊如何與早期加密機會互動的巨大潛力。