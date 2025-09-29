什麼是 Polygon（POL）？邁向全球支付與現實資產的區塊鏈基石













Polygon 是一個圍繞 以太坊 構建的多鏈擴展生態，目標是在繼承以太坊安全性的同時，爲用戶和開發者提供低成本、高速度的 Web3 體驗。Polygon 最初於 2017 年以 Matic Network 名義創立，並於 2021 年更名爲 Polygon。憑藉模塊化架構與 EVM 兼容性，它已發展爲服務數百萬用戶、承載上千個去中心化應用（DApp）的首選基礎設施。

據悉，Polygon 的創始團隊由多位專注以太坊擴展性的創業者組成，其中 Sandeep Nailwal 是聯合創始人之一，現任 Polygon 基金會 CEO。在他的帶領下，Polygon 已從早期的側鏈方案演進爲全球最活躍的區塊鏈網絡之一，並持續推動 Web3 基礎設施的革新。與此同時，爲契合“聚合網絡”（AggLayer）的長期願景，Polygon 社區完成了代幣升級：MATIC → POL。升級後的 POL 不僅是 Polygon PoS 的原生 Gas 與質押代幣，還被設計爲在聚合網絡中承擔更廣泛的功能，例如通過 AggLayer 參與價值捕獲與激勵分配（具體機制取決於未來社區共識）





Polygon 的優點包括：





高效能：可實現大規模並行處理，TPS 達到百萬級；

低成本：手續費遠低於乙太坊主網；

安全性：與以太幣共享安全性，保障資產與應用運作。













Polygon 透過建立在以太坊之上且與之並行運作的鏈，實現交易處理「離線」於主網，定期將交易狀態提交回以太坊主網，從而兼顧效率與安全。









Polygon 使用修改版的 PoS（權益證明）機制，網路參與者質押 POL 代幣（Polygon 原生代幣）參予驗證，成功驗證後可獲得代幣獎勵。POL 是 ERC‑20 代幣，用於支付手續費、參與治理並確保網路安全。









Polygon 引進 zk‑Rollup 與 zkEVM 技術，提升資料處理效率與擴展性。例如 AggLayer 協定旨在整合多個 ZK 證明，實現 Layer 1 與 Layer 2 間無縫操作體驗。





















Polygon 社區在經過長期討論與廣泛共識後，於 2024 年 9 月 4 日正式將原有的 MATIC 代幣升級爲 POL（Polygon Ecosystem Token）。自此，POL 成爲 Polygon PoS 網絡的原生 Gas 與質押代幣。這一升級並非單純的代幣更名，而是 Polygon 向更高效、多鏈生態演進的重要里程碑。 根據 Polygon 官網博客 於2025 年 9 月 3 日發佈的聲明顯示 ，距 MATIC → POL 升級啓動已近一年，網絡中已有 99% 的 MATIC 成功遷移爲 POL，且所有 Polygon PoS 交易現均以 POL 作爲 Gas 代幣執行。









1:1 替換：MATIC 持有者可按 1:1 比例取得 POL

自動遷移：Polygon PoS 網路用戶無需操作即可完成升級；以太坊等其他網路需透過 Polygon 官方入口網站或交易所完成遷移。









升級後的POL 被定義為一種 “Hyperproductive（超生產型）” 代幣，意義如下：





跨鏈質押與驗證：POL 不僅可以用於 Polygon PoS 網路的 Gas 和質押，還可以參與多個鏈（包括 AggLayer 的主權鏈）的驗證，並從中獲取多元獎勵。

增強功能與激勵機制：它承載了更多功能──如協議交易手續費、驗證參與激勵等，進一步增加代幣效用與收益潛力。

治理與社區賦能：POL 引入治理角色：持有者俱備參與社區決策和網絡演進的能力，同時引入社區儲備支持生態建設

永續的經濟模型：透過質押獎勵、代幣銷毀機制以及生態空投，實現長期價值平衡並增強用戶參與度。













Polygon 最新的網路發展藍圖被命名為 Gigagas，目標是實現 10 萬 TPS（每秒交易量），並將 Polygon 打造成預設的快速、低費、安全、可擴展的支付網路。Gigagas 不僅是一份效能提升的規劃，更是 Polygon 向現實世界支付與資產結算基礎設施邁進的重要策略。而作為 Gigagas 路線圖的首個關鍵步驟，Polygon 完成了 Heimdall 升級，這是加密產業最複雜的技術升級之一：





交易終局性加速：實現小於 5 秒的快速終局；

支付效率提升：穩定幣可像日常支付一樣流動；

資產結算優化：代幣化資產的結算速度可媲美傳統金融市場。









Polygon 的發展路徑充滿關鍵里程碑與合作：





重塑品牌與擴容願景：2021 年從 Matic Network 更名為 Polygon，開啟多鏈擴容願景

ZK 擴容能力增強：收購 Hermez、Mir 等，以支援 zk-Rollup 能力。

企業合作與產業應用：與迪士尼、Google Cloud、星巴克、Mastercard，以及印度 Jio 等展開策略合作，推動鏈上應用落地。

社區治理升級：Polygon 2.0 提出增強治理機制，在治理委員會與治理層面的社區賦權方面持續探索。









Polygon 正在從以太坊擴容方案演進為全球「價值層」，透過 POL 升級、Gigagas 路線圖、Heimdall 升級以及 AggLayer 與 zk 技術的持續突破，不僅為用戶帶來高速、低成本、安全的鏈上體驗，也在推動 穩定幣 、現實資產與全球支付的主流化落地。未來，Polygon 將以更強的生態協同與技術優勢，成為連結區塊鏈與現實世界價值流通的重要基石。









