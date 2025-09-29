隨著區塊鏈和 Web3 技術的快速發展，用戶和開發者對於更高效能、更低成本、更強擴展性的基礎設施需求日益增長。Polygon（POL）作為以太坊生態中最重要的擴容解決方案之一，正在透過持續的技術迭代和代幣升級，逐步成為全球支付與現實世界資產 (RWA) 的首選區塊鏈基礎設施。 1. 什麼是 Polygon？ Polygon 是一個圍繞以太坊構建的多鏈擴展生態，目標是在繼承以太坊安全性的同時，爲用戶隨著區塊鏈和 Web3 技術的快速發展，用戶和開發者對於更高效能、更低成本、更強擴展性的基礎設施需求日益增長。Polygon（POL）作為以太坊生態中最重要的擴容解決方案之一，正在透過持續的技術迭代和代幣升級，逐步成為全球支付與現實世界資產 (RWA) 的首選區塊鏈基礎設施。 1. 什麼是 Polygon？ Polygon 是一個圍繞以太坊構建的多鏈擴展生態，目標是在繼承以太坊安全性的同時，爲用戶
新手學院/熱幣專區/項目介紹/什麼是 Pol...產的區塊鏈基石

什麼是 Polygon（POL）？邁向全球支付與現實資產的區塊鏈基石

2025年9月29日MEXC
0m
Polygon Ecosystem
POL$0.1838+1.71%
Allo
RWA$0.004501-0.59%
Solayer
LAYER$0.2505-3.13%
ZKsync
ZK$0.05804+3.42%
TokenFi
TOKEN$0.007413+3.89%


隨著區塊鏈和 Web3 技術的快速發展，用戶和開發者對於更高效能、更低成本、更強擴展性的基礎設施需求日益增長。Polygon（POL）作為以太坊生態中最重要的擴容解決方案之一，正在透過持續的技術迭代和代幣升級，逐步成為全球支付與現實世界資產 (RWA) 的首選區塊鏈基礎設施。

1. 什麼是 Polygon？


Polygon 是一個圍繞以太坊構建的多鏈擴展生態，目標是在繼承以太坊安全性的同時，爲用戶和開發者提供低成本、高速度的 Web3 體驗。Polygon 最初於 2017 年以 Matic Network 名義創立，並於 2021 年更名爲 Polygon。憑藉模塊化架構與 EVM 兼容性，它已發展爲服務數百萬用戶、承載上千個去中心化應用（DApp）的首選基礎設施。

據悉，Polygon 的創始團隊由多位專注以太坊擴展性的創業者組成，其中 Sandeep Nailwal 是聯合創始人之一，現任 Polygon 基金會 CEO。在他的帶領下，Polygon 已從早期的側鏈方案演進爲全球最活躍的區塊鏈網絡之一，並持續推動 Web3 基礎設施的革新。與此同時，爲契合“聚合網絡”（AggLayer）的長期願景，Polygon 社區完成了代幣升級：MATIC → POL。升級後的 POL 不僅是 Polygon PoS 的原生 Gas 與質押代幣，還被設計爲在聚合網絡中承擔更廣泛的功能，例如通過 AggLayer 參與價值捕獲與激勵分配（具體機制取決於未來社區共識）

Polygon 的優點包括：

  • 高效能：可實現大規模並行處理，TPS 達到百萬級；
  • 低成本：手續費遠低於乙太坊主網；
  • 安全性：與以太幣共享安全性，保障資產與應用運作。

2. Polygon 核心技術與運作機制


2.1 Layer 2 架構


Polygon 透過建立在以太坊之上且與之並行運作的鏈，實現交易處理「離線」於主網，定期將交易狀態提交回以太坊主網，從而兼顧效率與安全。

2.2 共識機制與代幣角色


Polygon 使用修改版的 PoS（權益證明）機制，網路參與者質押 POL 代幣（Polygon 原生代幣）參予驗證，成功驗證後可獲得代幣獎勵。POL 是 ERC‑20 代幣，用於支付手續費、參與治理並確保網路安全。

2.3 AggLayer 和 zkEVM


Polygon 引進 zk‑Rollup 與 zkEVM 技術，提升資料處理效率與擴展性。例如 AggLayer 協定旨在整合多個 ZK 證明，實現 Layer 1 與 Layer 2 間無縫操作體驗。

2.4 跨鏈橋透明度研究


康奈爾大學學術研究表明，以太坊與 Polygon 之間的跨鏈交易可追蹤性表現出高度透明：充值（Deposit）的可追蹤率達 99.65%，提款（Withdrawal）的可追蹤率為 92.78%。這項結果不僅凸顯了跨鏈橋在資料可驗證性上的優勢，也為未來進一步提升跨鏈橋的效率與安全性提供了堅實基礎。

3. 原生代幣 POL 的升級與意義


3.1 升級背景


Polygon 社區在經過長期討論與廣泛共識後，於 2024 年 9 月 4 日正式將原有的 MATIC 代幣升級爲 POL（Polygon Ecosystem Token）。自此，POL 成爲 Polygon PoS 網絡的原生 Gas 與質押代幣。這一升級並非單純的代幣更名，而是 Polygon 向更高效、多鏈生態演進的重要里程碑。根據 Polygon 官網博客 於2025 年 9 月 3 日發佈的聲明顯示，距 MATIC → POL 升級啓動已近一年，網絡中已有 99% 的 MATIC 成功遷移爲 POL，且所有 Polygon PoS 交易現均以 POL 作爲 Gas 代幣執行。

3.2 升級方式


  • 1:1 替換：MATIC 持有者可按 1:1 比例取得 POL
  • 自動遷移：Polygon PoS 網路用戶無需操作即可完成升級；以太坊等其他網路需透過 Polygon 官方入口網站或交易所完成遷移。

3.3 POL 的新定位：第三代「超生產型」代幣


升級後的POL 被定義為一種 “Hyperproductive（超生產型）” 代幣，意義如下：

  • 跨鏈質押與驗證：POL 不僅可以用於 Polygon PoS 網路的 Gas 和質押，還可以參與多個鏈（包括 AggLayer 的主權鏈）的驗證，並從中獲取多元獎勵。
  • 增強功能與激勵機制：它承載了更多功能──如協議交易手續費、驗證參與激勵等，進一步增加代幣效用與收益潛力。
  • 治理與社區賦能：POL 引入治理角色：持有者俱備參與社區決策和網絡演進的能力，同時引入社區儲備支持生態建設
  • 永續的經濟模型：透過質押獎勵、代幣銷毀機制以及生態空投，實現長期價值平衡並增強用戶參與度。

*BTN-一鍵交易POL&BTNURL=https://www.mexc.com/exchange/POL_USDT *

4. Polygo 技術發展路線圖


Polygon 最新的網路發展藍圖被命名為 Gigagas，目標是實現 10 萬 TPS（每秒交易量），並將 Polygon 打造成預設的快速、低費、安全、可擴展的支付網路。Gigagas 不僅是一份效能提升的規劃，更是 Polygon 向現實世界支付與資產結算基礎設施邁進的重要策略。而作為 Gigagas 路線圖的首個關鍵步驟，Polygon 完成了 Heimdall 升級，這是加密產業最複雜的技術升級之一：

  • 交易終局性加速：實現小於 5 秒的快速終局；
  • 支付效率提升：穩定幣可像日常支付一樣流動；
  • 資產結算優化：代幣化資產的結算速度可媲美傳統金融市場。

5. Polygon 成長軌跡：里程碑與生態擴張


Polygon 的發展路徑充滿關鍵里程碑與合作：

重塑品牌與擴容願景：2021 年從 Matic Network 更名為 Polygon，開啟多鏈擴容願景
ZK 擴容能力增強：收購 Hermez、Mir 等，以支援 zk-Rollup 能力。
資金支持與生態激勵：2022 年完成 4.5 億美元融資；隨後啟動社區撥款機制，支持生態計畫發展。
企業合作與產業應用：與迪士尼、Google Cloud、星巴克、Mastercard，以及印度 Jio 等展開策略合作，推動鏈上應用落地。
社區治理升級：Polygon 2.0 提出增強治理機制，在治理委員會與治理層面的社區賦權方面持續探索。

6. 結語


Polygon 正在從以太坊擴容方案演進為全球「價值層」，透過 POL 升級、Gigagas 路線圖、Heimdall 升級以及 AggLayer 與 zk 技術的持續突破，不僅為用戶帶來高速、低成本、安全的鏈上體驗，也在推動穩定幣、現實資產與全球支付的主流化落地。未來，Polygon 將以更強的生態協同與技術優勢，成為連結區塊鏈與現實世界價值流通的重要基石。

*BTN-一鍵交易POL&BTNURL=https://www.mexc.com/exchange/POL_USDT *

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、譫詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。


*$support/forms/dEcMMqUkAkkS$*

熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金