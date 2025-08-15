什麼是KALIS？數位資產簡介

KALIS 是一種基於區塊鏈的加密貨幣，驅動著KALICHAIN去中心化平台，該平台專注於使用NFC（近場通信）和NFT（非同質化代幣）技術為實體商品提供安全且透明的認證。KALIS旨在解決實體商品領域廣泛存在的欺詐和假冒問題，讓用戶能夠驗證產品的真實性，並幫助品牌保護其市場上的商品。憑藉其創新的技術基礎，KALIS和KALICHAIN為消費者和企業提供了強大的解決方案，確保在產品認證和供應鏈管理中的信任、透明度和安全性。
KALIS由一群區塊鏈和技術專家創立，他們的願景是徹底改變實體商品的驗證和追蹤方式。雖然具體創始人姓名和詳細背景在公開來源中未披露，但KALICHAIN團隊融合了區塊鏈開發、供應鏈管理和數位認證技術的經驗。他們的使命是創建一個利用NFC和NFT結合力量的平台，解決長期存在的產品假冒問題，並增強全球市場中消費者的信任。
自成立以來，KALICHAIN達成了幾個關鍵里程碑，包括主網的開發和啟動、NFC和NFT技術在現實世界產品認證中的整合，以及與希望保護其產品的品牌建立戰略合作夥伴關係。該項目因其獨特的方式填補了實體與數位資產驗證之間的鴻溝而受到關注，使KALIS成為區塊鏈認證領域的創新者。
KALICHAIN平台上的KALIS生態系統由多個互聯產品組成，旨在為品牌、製造商和消費者提供全面解決方案：
KALICHAIN主平台:
該生態系統的核心，這個平台讓品牌能夠使用NFC和NFT技術為實體商品發行數位證書。它允許用戶通過掃描NFC標籤來驗證產品的真實性，確保整個供應鏈的透明度和安全性。
NFC標籤服務:
此服務提供嵌入產品中的物理NFC標籤。每個標籤都連接到KALICHAIN區塊鏈上的一個獨特NFT，為每件商品創建防篡改的數位身份。這使得商品可以進行即時驗證和追蹤。
NFT認證市場:
一個線上市場，品牌和消費者可以在這裡互動、轉移或驗證與實體商品相關的NFT證書。此組件支持二次銷售和所有權轉移，確保產品即使在二手市場也能保持真實性。
這些組件共同創造了一個全面且安全的環境，其中KALIS作為效用代幣推動KALICHAIN網絡內的所有交易和互動，促進了一個自我維持且高效的生態系統。
實體商品行業面臨著幾個關鍵挑戰，KALIS和KALICHAIN旨在解決這些問題：
假冒和欺詐:
假冒產品損害品牌聲譽和消費者信任，導致巨大的財務損失。傳統的防偽措施通常容易被繞過，使品牌和消費者都變得脆弱。
缺乏透明的認證系統:
許多行業缺乏可靠且防篡改的商品認證系統。紙質證書和集中式數據庫容易被偽造和操縱。
低效的供應鏈追蹤:
在複雜的供應鏈中追蹤商品的來源和流動具有挑戰性，導致效率低下並增加欺詐風險。
KALIS通過利用KALICHAIN、NFC和NFT技術來創建一個安全、透明且不可變的認證系統，從而解決這些痛點。這使得產品真實性可以即時驗證，減少欺詐並簡化品牌和消費者的供應鏈管理。
KALIS設計了一套周到的代幣經濟模型，以確保所有利益相關者的長期可持續性和價值：
總供應量和分配結構
數位代幣KALIS的總發行量（總供應量）為2億枚代幣。根據最新可用數據，流通供應量約為89,999,998 KALIS，約占總供應量的45%。
比例分配：
其他背景信息：
代幣效用和使用案例
在KALICHAIN生態系統中，KALIS有多種功能：
流通計劃和解鎖時間表
雖然公開來源中沒有詳細說明確切的解鎖時間表，但目前的流通供應量表明分階段釋放，很大一部分代幣仍被鎖定或保留以供未來使用。
治理和質押機制
現有文檔中未詳細說明治理和質押機制。然而，作為區塊鏈生態系統中的效用代幣，隨著KALICHAIN平台的發展，KALIS可能會實施這些功能。
KALIS在產品認證和防偽領域是一項創新的解決方案，通過整合NFC和NFT技術以及其基於KALICHAIN區塊鏈的透明和安全方法，解決了關鍵挑戰。憑借其不斷增長的生態系統和獨特的技術基礎，KALIS展現出巨大潛力，將改變品牌和消費者與實體商品驗證的互動方式。
準備開始交易KALIS了嗎？我們的綜合指南《KALIS交易完全指南：從入門到實戰交易》將引導您了解從KALIS基礎知識和錢包設置到高級交易策略和風險管理技術的所有內容。無論您是加密貨幣新手還是經驗豐富的交易者，本逐步指南將幫助您在MEXC的安全平台上掌握知識。立即探索如何最大化您的KALIS潛力！
