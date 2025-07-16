什麼是HYPE？數字資產簡介

HYPE 是一種基於區塊鏈的加密貨幣，為 Hyperliquid 去中心化平台提供動力，旨在徹底改變鏈上交易和流動性提供。HYPE 於 2024 年 11 月推出，旨在解決去中心化金融（DeFi）領域中長期存在的透明度、效率和可訪問性挑戰。通過利用先進的區塊鏈技術，HYPE 讓用戶能夠參與高性能、無許可的交易環境，同時確保安全性、低延遲和成本效益。該代幣作為 Hyperliquid 生態系統的支柱，促進治理、激勵社區參與並支持多種 DeFi 應用。

HYPE 於 2024 年由一群經驗豐富的區塊鏈工程師和 DeFi 創新者創立，其中許多人曾參與領先的開源項目和主要的 DeFi 協議。創始團隊的願景是打造一個能讓高級交易工具和流動性民主化的平台，通過創新應用區塊鏈技術賦予全球用戶更多權力。

自成立以來，HYPE 已達成多個重要里程碑，包括 2024 年 11 月主網的成功啟動、向超過 10 萬早期用戶分發創世空投，以及成立 Hyper 基金會以推動持續開發。這個項目在社區驅動的啟動和透明的代幣經濟模型下獲得了廣泛關注，使 HYPE 成為 DeFi 領域的領先創新者。

HYPE 生態系統由多個相互連接的產品組成，共同為 DeFi 交易者和流動性提供者提供全面的解決方案。

Hyperliquid 交易平台

Hyperliquid 平台是 HYPE 生態系統的主要應用，允許用戶交易各種數字資產，具有深度流動性和最小滑點。該平台基於高性能區塊鏈構建，可實現快速、安全且成本低廉的交易。目前，Hyperliquid 已被數萬名交易者用於現貨和衍生品交易，成為市場上最先進的去中心化交易解決方案之一。

社區獎勵與激勵措施

HYPE 通過提供持續的社區獎勵和激勵措施來擴展其功能。通過透明的發行計劃，用戶可以通過參與交易、流動性提供和治理來賺取 HYPE 代幣。這種方法促進了活躍的社區參與，並確保價值流向最活躍的參與者。

Hyper 基金會與補助金

Hyper 基金會管理生態系統資金並監督社區補助金的分配。這些補助金支持生態系統開發、資助新項目並推動 Hyperliquid 網絡內的創新。通過支持建設者和貢獻者，基金會確保生態系統的長期可持續性和增長。

這些組件共同創造了一個無縫的環境，HYPE 作為實用和治理代幣，驅動網絡內的所有互動，形成了一個自我維持且快速增長的 DeFi 生態系統。

DeFi 領域目前面臨幾個關鍵挑戰，HYPE 旨在通過其創新方法來解決：

1. 缺乏透明度和公平性

DeFi 用戶經常面臨不透明的代幣分配和內部人士優勢，導致信任缺失和參與度下降。這一問題影響了新手和有經驗的用戶，導致效率低下和懷疑情緒。傳統解決方案由於集中控制和缺乏社區參與而未能解決此問題。

2. 流動性提供的低效

另一個重大挑戰是分散且低效的去中心化平台流動性。這個問題導致高滑點、不良的交易體驗，並阻止用戶獲得最佳價格。目前的方法試圖通過流動性挖礦來解決此問題，但由於不可持續的激勵和缺乏長期一致性而效果不佳。

3. 社區治理的障礙

DeFi 領域還存在社區參與治理有限的問題，這帶來了中心化風險並抑制創新。儘管之前有努力，但現有模型通常將投票權限制在少數利益相關者手中，因此這一挑戰依然存在。

HYPE 通過其以社區為先的代幣經濟、透明的治理和強大的激勵機制來解決這些痛點。通過利用區塊鏈技術，HYPE 提供了一個全面且高效的解決方案，改變用戶與 DeFi 交易和治理的互動方式。

數字代幣 HYPE 的總發行量（最大供應量）為 10 億枚代幣。HYPE 的比例分配如下：

創世分配（社區空投和初始用戶）：31%

這部分分配於 2024 年 11 月啟動時分發給約 10 萬名交易者。

未來發行與社區獎勵：38.9%

保留用於持續的社區激勵和獎勵。

核心貢獻者：23.8%

分配給團隊，代幣鎖定一年，並逐步解鎖至 2028 年。

Hyper 基金會：6%

留作項目基金會財庫。

社區補助金：0.3%

用於支持生態系統開發的補助金。

HIP-2：0.01%

一小部分分配用於特定的治理提案。

值得注意的是，沒有代幣分配給私人投資者、交易所或做市商，突顯了以社區為驅動的方式。當前流通供應量約為 3.33 億枚代幣，佔 10 億最大供應量的一部分。

在生態系統中，HYPE 具有多種功能：

治理： 代幣持有者可以提出並對協議升級、參數更改和社區倡議進行投票。

代幣持有者可以提出並對協議升級、參數更改和社區倡議進行投票。 激勵： 用戶通過參與交易、流動性提供和生態系統開發來賺取 HYPE。

用戶通過參與交易、流動性提供和生態系統開發來賺取 HYPE。 質押：HYPE 可以質押以保護網絡並獲得額外獎勵。

啟動時，31% 的代幣通過空投分發給早期用戶。核心貢獻者的代幣鎖定一年，然後逐步解鎖至 2028 年，確保長期一致性。社區獎勵和發行根據透明的時間表隨時間分發，支持生態系統的持續增長。

HYPE 實施鏈上治理模式，允許代幣持有者對提案和協議更改進行投票。質押機制允許用戶鎖定其代幣並獲得獎勵，收益率由網絡參與度和協議參數決定。

HYPE 在 DeFi 領域中是一項創新解決方案，通過其透明的代幣經濟和以社區為驅動的方式解決了關鍵挑戰。憑藉不斷增長的用戶群和穩健的生態系統，HYPE 展現出巨大的潛力，有望改變交易者和流動性提供者與去中心化金融的互動方式。準備開始交易 HYPE 嗎？我們的綜合指南《HYPE 交易完全指南：從入門到實際操作》將帶您了解所需的一切知識——從 HYPE 基礎知識和錢包設置到高級交易策略和風險管理技巧。無論您是加密貨幣新手還是經驗豐富的交易者，這份逐步指南都將幫助您掌握 MEXC 安全平台上的知識。立即探索如何最大化您的 HYPE 潛力！

Start