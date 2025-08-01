什麼是HOT？數字資產簡介

Holo Token（HOT）是一種基於區塊鏈的加密貨幣，驅動著專注於實現點對點應用程式分散式託管的Holo去中心化平台。HOT代幣於2018年推出，旨在解決Web3生態系統中可擴展且用戶友好的去中心化應用程式（dApp）託管的挑戰。憑藉其獨特的Holochain技術，HOT加密貨幣使用戶能夠在不依賴集中式伺服器的情況下託管和訪問dApp，確保開發者和終端用戶都能享有更高的可擴展性、彈性和成本效益。

Holo Token由Arthur Brock和Eric Harris-Braun於2017年創立，他們兩人在分布式系統和社交軟件方面都有深厚的背景。Arthur Brock之前曾參與替代貨幣系統的工作並共同創立了MetaCurrency項目，而Eric Harris-Braun則是一位經驗豐富的軟件架構師，擁有點對點技術的經驗。創始團隊的願景是通過利用支持HOT幣生態系統的創新Holochain框架，打造一個能夠通過實現真正的點對點應用程式來改變互聯網的平台。

自成立以來，Holo已經達成了幾個重要的里程碑，包括2018年成功完成其首次社區發行（ICO）、推出用於分布式託管的HoloPort硬件以及發布Holochain測試版框架。該項目還與專注於去中心化技術的組織建立了戰略合作夥伴關係，並因其在分布式計算方面的獨特方法而受到認可。Holo Token在其測試網啟動後以及展示可擴展、以代理為中心的dApp之後獲得了廣泛關注，使其成為去中心化網絡基礎設施領域的創新者。

HOT加密生態系統由多個相互連接的產品組成，這些產品共同提供了一個全面的解決方案，供尋求去中心化託管的開發者和用戶使用：

Holochain框架：生態系統的核心，Holochain是一個用於構建點對點應用程式的開源框架。它允許開發者創建可擴展、以代理為中心的dApp，無需傳統區塊鏈的瓶頸。這個框架實現了高效率和低成本的操作，使其成為去中心化應用程式開發的領先解決方案。 Holo託管網絡：這個網絡通過提供一個分布式託管市場來擴展Holochain生態系統。用戶可以通過運行HoloPorts成為託管方，從中賺取HOT代幣以提供存儲和計算資源。該網絡通過在全球範圍內的對等網絡中分配託管，確保dApp用戶獲得無縫且有彈性的體驗。 HoloPort設備：HoloPort是一種即插即用的硬件設備，任何人都可以通過它參與到Holo網絡中作為託管方。通過運行HoloPort，用戶有助於網絡容量的增長並賺取Holo代幣，從而支持生態系統的成長和去中心化。

這些組件共同創造了一個綜合環境，其中HOT幣作為實用代幣驅動網絡中的所有互動，促進了一個自我維持且可擴展的生態系統。

去中心化網絡領域目前面臨著幾個關鍵挑戰，HOT代幣旨在通過其創新方法來解決這些問題：

去中心化應用程式的可擴展性：傳統區塊鏈在擴展dApp時由於共識瓶頸而遇到困難，導致高成本和低性能。這影響了開發者和用戶，導致有限的採用率。Holochain的以代理為中心的模型克服了這些障礙，實現了可擴展且高效的dApp託管。 網絡服務的集中化：大多數網絡應用程式依賴於集中式伺服器，這會造成單一故障點和隱私風險。這種集中化限制了用戶控制並將數據暴露於洩露風險中。Holo的分布式託管網絡允許任何人託管dApp，減少對集中式基礎設施的依賴並增強彈性。 dApp開發者的進入門檻：在傳統區塊鏈上構建和部署dApp可能複雜且昂貴，阻礙了創新。Holochain的框架簡化了開發過程並降低了成本，賦予更多開發者創建去中心化解決方案的能力。

HOT加密貨幣通過其以代理為中心的分布式託管模型解決了這些痛點，為全球用戶群提供可擴展、有彈性且易於訪問的去中心化應用程式。

數字代幣HOT（Holo）的總發行量（最大供應量）約為1,776.19億HOT，幾乎全部供應——約1,776億HOT幣——已在流通中。這意味著超過98.5%的總供應量正在流通。比例分佈細節（如分配給團隊、投資者、生態系統等）未在搜索結果中提供。現有數據僅確認絕大部分Holo Token已經流通，暗示鎖定或保留的供應量極少。

關鍵點：

總供應量： 1,776.19億HOT。

1,776.19億HOT。 流通供應量： 1,776.19億HOT（幾乎100%在流通中）。

1,776.19億HOT（幾乎100%在流通中）。 比例分佈：未在搜索結果中指定。

在生態系統中，HOT代幣具有多種功能：

交換媒介： HOT用於補償在Holo網絡中提供存儲和計算資源的託管方。

HOT用於補償在Holo網絡中提供存儲和計算資源的託管方。 服務訪問： HOT加密貨幣用於訪問Holo平台上託管的dApp和服務。

HOT加密貨幣用於訪問Holo平台上託管的dApp和服務。 生態系統激勵：HOT幣激勵網絡內的參與和增長，獎勵開發者和託管方。

HOT的治理和質押機制在現有的搜索結果中未詳細說明。若需進一步詳情或官方白皮書，請參閱Holo官方網站：holochain.org。如果需要原始白皮書或更細緻的分佈數據，請具體說明。

HOT代幣作為去中心化網絡領域的一個創新解決方案，通過其以代理為中心的Holochain框架和分布式託管網絡解決了關鍵挑戰。隨著其不斷增長的生態系統和幾乎所有的Holo Token已經流通，HOT展示了轉變用戶和開發者與去中心化應用程式互動方式的巨大潛力。